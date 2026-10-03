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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मआज का तुला राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से विद्वता व दानशीलता, सिद्धि व मालव्य योग से बिजनेस को नई ऊंचाई, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा

आज का तुला राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से विद्वता व दानशीलता, सिद्धि व मालव्य योग से बिजनेस को नई ऊंचाई, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा

आज का तुला राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 9वें चंद्रमा से बढ़ेगी विद्वता, सिद्धि व मालव्य योग से बिजनेस को नई ऊंचाई, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा! पढ़ें करियर, जॉब व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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Tula Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग, सिद्धि योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव यानी भाग्य, धर्म, उच्च विद्वता, दानशीलता, गुरुजनों का मार्गदर्शन व दूरगामी उन्नति स्थान) में संचरण करेंगे. नवम भाव में चंद्रमा के संचरण के प्रभाव से आपके विचारों में दार्शनिक गंभीरता और विद्वता झलकेगी; आप परोपकारी व दानशील रहकर दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए सिद्धि योग के लाभ, नए क्लाइंट्स मिलने और पैतृक मार्गदर्शन से विस्तार का रहेगा.

सिद्धि योग से अनुकूल माहौल व नए क्लाइंट्स: शुभ सिद्धि योग के निर्माण से व्यापार के लिए बाजार का वातावरण पूरी तरह अनुकूल बना रहेगा. सटीक व सुविचारित रणनीति बनाकर काम करने से बिजनेस के कार्य बिना रुकावट आगे बढ़ेंगे; साथ ही बड़े और प्रतिष्ठित क्लाइंट्स मिलने से आपका कारोबार नई ऊंचाइयों को छूने की दिशा में अग्रसर होगा.

पैतृक बिजनेस में बुजुर्गों की सीख: खानदानी या पैतृक व्यापार (Ancestral Business) से जुड़े जातकों को परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और बड़े-बुजुर्गों से मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव सीखने को मिलेगा, जो आपके भविष्य के कारोबार की मजबूत नींव रखेगा.

धार्मिक कार्यों में व्यय: आज परिवार अथवा व्यक्तिगत स्तर पर किसी धार्मिक अनुष्ठान या पुण्य कार्य में धन खर्च होने की संभावना बनेगी, जिससे मानसिक शांति मिलेगी.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स मिलने, सीनियर्स की सराहना और सौम्य संवाद बनाए रखने का रहेगा.

नए टास्क व सीनियर्स से प्रशंसा: एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर नए और बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स (Important Tasks) सौंपे जा सकते हैं; अपनी योग्यता से इन्हें समय पर पूरा करने के बाद आपको उच्चाधिकारियों व सीनियर्स से उत्कृष्ट प्रशंसा प्राप्त होगी.

फेस्टिवल सीजन से जिम्मेदारियों में वृद्धि: आगामी त्योहारों के सीजन (Festive Season) को देखते हुए वर्कप्लेस पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है; इसके चलते कुछ पेशेवर मुद्दों को लेकर मन में थोड़ी चिंता या दबाव रह सकता है.

वाणी में रखें सौम्यता: ऑफिस में सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ शालीन व्यवहार बनाए रखें; अपनी तीखी वाणी या जल्दबाजी से किसी को आहत करने से पूरी तरह बचें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से नवम चंद्रमा दांपत्य व प्रेम जीवन में मधुरता और धार्मिकता लेकर आया है.

दांपत्य व प्रेम में खुशनुमा माहौल: वैवाहिक जीवन जीने वालों के लिए घर का वातावरण बेहद खुशनुमा, सौहार्दपूर्ण और आत्मीय बना रहेगा. वहीं प्रेम जीवन (Love Life) बिता रहे युगलों के लिए भी आपसी समझ और सामंजस्य के लिहाज से दिन काफी सुखद रहेगा.

धार्मिक आयोजन: घर-परिवार में किसी धार्मिक अनुष्ठान या पूर्वजों के श्राद्ध-तर्पण को लेकर परिजन मिलकर सहयोग करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को निखारने का है. ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी, जिससे रचनात्मक कार्यों, कला और खेलकूद में प्रगति के अवसर मिलेंगे. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, नवम भाव में चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से शारीरिक ऊर्जा व मानसिक संतुलन अच्छा बना रहेगा. हालांकि, फेस्टिव वर्कलोड के कारण शाम के समय मानसिक थकान या अनिद्रा से बचने के लिए समय पर विश्राम लें, नियमित रूप से पर्याप्त पानी पिएं और खान-पान में सात्विक आहार लें.

शुभ रंग: क्रीम (हल्का पीलापन लिए सफेद)

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 3

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के पावन अवसर पर भगवान श्री शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं और थोड़े से काले तिल अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद कन्या, भिक्षुक या दिव्यांग व्यक्ति को सफेद अन्न (चावल), वस्त्र या भोजन दान करें; इससे 9वें भाव के चंद्रमा से भाग्य की वृद्धि होगी, मालव्य व सिद्धि योग से व्यापार में नए क्लाइंट्स मिलेंगे, कार्यक्षेत्र में प्रशंसा मिलेगी और दांपत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Oct 2026 06:38 AM (IST)
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