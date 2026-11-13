Kumbh Mela 2027: हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक मेला 'महाकुंभ' अब महाराष्ट्र के पवित्र शहर नासिक और त्र्यंबकेश्वर में लगने जा रहा है. हर 12 साल में होने वाले इस खास मेले को 'सिंहस्थ महाकुंभ' कहा जाता है. ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जब बृहस्पति ग्रह (गुरु) सिंह राशि में आते हैं, तब गोदावरी नदी के किनारे यह मेला लगता है.

प्रशासन और साधु-संतों के अखाड़ों ने 2027 में होने वाले मुख्य स्नान (अमृत या शाही स्नान) की तारीखें तय कर दी हैं. अगर आप भी 2027 में नासिक कुंभ जाने की सोच रहे हैं, तो ये जरूरी तारीखें और बातें नोट कर लें:

नासिक का 'सिंहस्थ' महाकुंभ क्यों खास है?

ग्रहों का खास मेल: पंचांग के मुताबिक, 26 जून 2027 को गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे इस महापर्व की शुरुआत होगी.

कब शुरू और कब खत्म होगा: परंपरा के अनुसार, झंडा फहराने (ध्वजारोहण) के साथ इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2026 को हो चुकी है. इसके मुख्य स्नान जुलाई से सितंबर 2027 तक चलेंगे और 24 जुलाई 2028 को यह मेला पूरी तरह समाप्त होगा.

दो पवित्र जगहों पर स्नान: नासिक कुंभ की सबसे खास बात यह है कि यहां दो अलग-अलग जगहों पर मुख्य स्नान होता है:

नासिक के पंचवटी में रामकुंड (यहां मुख्य रूप से वैष्णव अखाड़े के संत स्नान करते हैं).

(यहां मुख्य रूप से वैष्णव अखाड़े के संत स्नान करते हैं). नासिक से लगभग 30 किमी दूर त्र्यंबकेश्वर के कुशावर्त कुंड में (यहां मुख्य रूप से शैव अखाड़े के संत स्नान करते हैं).

नासिक सिंहस्थ महाकुंभ 2027: अमृत (शाही) स्नान की प्रमुख तिथियां

कुंभ मेले में 'अमृत स्नान' (जिसे पारंपरिक रूप से शाही स्नान कहा जाता है) का सबसे अधिक महत्व होता है. इन तिथियों पर सबसे पहले विभिन्न अखाड़ों के साधु-संत भव्य शोभायात्रा के साथ स्नान करते हैं और उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए घाट खोले जाते हैं.

क्रम स्नान पर्व अंग्रेजी तारीख और दिन हिंदू पंचांग तिथि प्रमुख स्नान स्थल 1. प्रथम अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 (सोमवार) श्रावण कृष्ण अमावस्या (सोमवती अमावस्या) रामकुंड (नासिक) और कुशावर्त कुंड (त्र्यंबकेश्वर) 2. द्वितीय अमृत स्नान (मुख्य स्नान) 31 अगस्त 2027 (मंगलवार) भाद्रपद कृष्ण अमावस्या रामकुंड (नासिक) और कुशावर्त कुंड (त्र्यंबकेश्वर) 3. तृतीय अमृत स्नान (वैष्णव) 11 सितंबर 2027 (शनिवार) भाद्रपद शुक्ल एकादशी रामकुंड, पंचवटी (केवल नासिक) 4. तृतीय अमृत स्नान (शैव) 12 सितंबर 2027 (रविवार) भाद्रपद शुक्ल द्वादशी कुशावर्त कुंड (केवल त्र्यंबकेश्वर)

अन्य प्रमुख पर्व स्नान की तिथियां (पंचांग अनुसार)

अमृत स्नान के अलावा, सावन और भाद्रपद के महीने में कुछ अन्य विशेष तिथियां भी हैं, जिन पर गोदावरी में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है:

18 जुलाई 2027 (गुरु पूर्णिमा): कुंभ क्षेत्र में गुरु पूजन और अखाड़ों में विशेष अनुष्ठान के लिए महत्वपूर्ण दिन.

29 जुलाई 2027 (नगर प्रदक्षिणा): इस दिन श्रद्धालु और संत नासिक शहर की पारंपरिक 14 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा करते हैं.

17 अगस्त 2027 (सिंह संक्रांति / श्रावण पूर्णिमा): इस दिन सूर्य भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य और गुरु दोनों के सिंह राशि में होने से पूर्ण 'सिंहस्थ योग' बनेगा.

5 सितंबर 2027 (ऋषि पंचमी): पितृ तर्पण और शुद्धिकरण स्नान के लिए विशेष तिथि.

श्रद्धालुओं के लिए जरूरी बातें

सूर्य ग्रहण का संयोग: पंचांग गणना के अनुसार, पहले अमृत स्नान यानी 2 अगस्त 2027 को सूर्य ग्रहण का भी संयोग बन रहा है. ऐसे में ग्रहण के सूतक काल और मोक्ष के बाद स्नान को लेकर अखाड़ा परिषद और विद्वानों द्वारा जारी विशेष दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा.

मुख्य स्नान पर्वों (31 अगस्त 2027) पर करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने का अनुमान है. निजी वाहनों को शहर से करीब 10 से 15 किलोमीटर पहले ही बाहरी पार्किंग में रोक दिया जाता है, जहां से प्रशासनिक शटल बसों या पैदल मार्ग से घाट तक जाना होता है. इसलिए बुजुर्गों और परिवार के साथ यात्रा करने वाले लोग समय से पहले अपनी ठहरने की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें.

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