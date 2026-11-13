Dev Deepawali 2026: कार्तिक पूर्णिमा की शाम काशी के घाटों का नजारा बेहद खास होता है. गंगा किनारे जलते लाखों दीये, मंदिरों में गूंजते मंत्र और भव्य महाआरती का दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है. ऐसा लगता है मानो पूरी काशी रोशनी में नहा उठी हो. इसी खूबसूरत नजारे को देव दीपावली कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वयं धरती पर उतरकर गंगा तट पर दीप जलाते हैं.

इस साल देव दीपावली (Dev Deepawali 2026) 24 नवंबर को मनाई जाएगी. काशी में इस बार 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीये जलाने की तैयारी है. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में प्रशासन ने भीड़ को संभालने और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नए इंतजाम किए हैं. इनमें गंगा में पहली बार लागू होने वाला टू-वे बोट लेन सिस्टम खास है.

देव दीपावली 2026: जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था. उसकी हार की खुशी में देवी-देवताओं ने काशी पहुंचकर गंगा तट पर दीप जलाए थे. तभी से इस दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है.

तिथि: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

दीपदान का शुभ मुहूर्त: शाम 5:08 बजे से रात 7:47 बजे तक

आयोजन: काशी के घाटों, कुंडों और गंगा के रेतीले तट पर दीप जलाए जाएंगे.

20 नवंबर से शुरू होगी देव दीपावली की रौनक:

मुख्य पर्व से पहले ही काशी में उत्सव का माहौल बनने लगेगा. 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव आयोजित होगा. यहां शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. वहीं, 24 नवंबर को दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा महाआरती, चेत सिंह घाट पर लेजर शो और काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी देखने को मिलेगी.

गंगा में नावों के लिए बनेगी अलग-अलग लेन:

देव दीपावली पर नाव से गंगा की सैर करना लोगों के लिए सबसे खास अनुभवों में से एक होता है. लेकिन भारी भीड़ के कारण नावों की आवाजाही में परेशानी भी होती है. इसी को देखते हुए इस बार टू-वे बोट लेन सिस्टम लागू किया जाएगा.

इसके तहत नावें नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाएंगी, जबकि वापसी के लिए गंगा के दूसरे छोर यानी रेतीले तट के किनारे अलग रास्ता होगा. दोनों रास्तों को अलग रखने के लिए फ्लोटिंग वॉटर जेट्टी लगाई जाएगी.

काशी जाने से पहले जान लें जरूरी नियम:

नाव से सफर करने वाले हर व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहननी होगी.

नावें शाम 5 से 5:30 बजे के बीच रवाना होंगी. इसलिए श्रद्धालु दोपहर 3:30 से 4 बजे तक घाट पहुंच जाएं.

डीजल से चलने वाली और दूसरे जिलों से आने वाली बाहरी नावों पर प्रतिबंध रहेगा.

24 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद गोदौलिया, दशाश्वमेध और मैदागिन समेत कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.

शहर में 7 डायवर्जन प्वाइंट और 31 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे.

सुरक्षा के लिए भी होंगे खास इंतजाम:

भीड़ पर नजर रखने के लिए 27 वॉच टावर(Watch tower) और ड्रोन कैमरों(Drone cameras) की मदद ली जाएगी. घाटों को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा जाएगा. गंगा में NDRF, जल पुलिस और वॉटर एम्बुलेंस की टीमें तैनात रहेंगी. इसके अलावा 11 खोया-पाया केंद्र और 14 अस्पतालों को जोड़ने वाला ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा.

अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर काशी जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा पहले पहुंचने की योजना बनाएं. ट्रैफिक और नावों से जुड़े नियमों का ध्यान रखें, ताकि गंगा किनारे लाखों दीयों की उस खूबसूरत रोशनी को बिना किसी परेशानी के निहार सकें.

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