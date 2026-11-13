ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDev Deepawali 2026: देव दीपावली पर काशी में दिखेगा अद्भुत नजारा, गंगा में पहली बार 'टू-वे लेन सिस्टम' लागू

Dev Deepawali 2026: देव दीपावली पर काशी में दिखेगा अद्भुत नजारा, गंगा में पहली बार 'टू-वे लेन सिस्टम' लागू

Dev Deepawali 2026: वाराणसी में (24 नवंबर) पर 11 लाख दीपों से सजेंगे घाट. जानें दीपदान का शुभ मुहूर्त, गंगा में टू-वे बोट लेन सिस्टम, नाव किराया व नए नियम.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 13 Nov 2026 12:34 PM (IST)
Preferred Sources

Dev Deepawali 2026: कार्तिक पूर्णिमा की शाम काशी के घाटों का नजारा बेहद खास होता है. गंगा किनारे जलते लाखों दीये, मंदिरों में गूंजते मंत्र और भव्य महाआरती का दृश्य हर किसी का मन मोह लेता है. ऐसा लगता है मानो पूरी काशी रोशनी में नहा उठी हो. इसी खूबसूरत नजारे को देव दीपावली कहा जाता है. मान्यता है कि इस दिन देवी-देवता स्वयं धरती पर उतरकर गंगा तट पर दीप जलाते हैं.

इस साल देव दीपावली (Dev Deepawali 2026) 24 नवंबर को मनाई जाएगी. काशी में इस बार 11 लाख से अधिक मिट्टी के दीये जलाने की तैयारी है. हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में प्रशासन ने भीड़ को संभालने और लोगों की सुरक्षा के लिए कुछ नए इंतजाम किए हैं. इनमें गंगा में पहली बार लागू होने वाला टू-वे बोट लेन सिस्टम खास है.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Kumbh Mela 2027: सिंह राशि में गुरु के प्रवेश से शुरू होगा नासिक सिंहस्थ महाकुंभ, नोट कर लें अमृत (शाही) स्नान की सभी प्रमुख तिथियां
Kumbh Mela 2027: सिंह राशि में गुरु के प्रवेश से शुरू होगा नासिक सिंहस्थ महाकुंभ, नोट कर लें अमृत (शाही) स्नान की सभी प्रमुख तिथियां
धर्म
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: घाटों की रौनक और छठी मैया के गीत... इन खास शुभकामना संदेशों के साथ अपनों के लिए मंगलमय बनाएं छठ महापर्व!
धर्म
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
धर्म
Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा

देव दीपावली 2026: जानें शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था. उसकी हार की खुशी में देवी-देवताओं ने काशी पहुंचकर गंगा तट पर दीप जलाए थे. तभी से इस दिन देव दीपावली मनाने की परंपरा चली आ रही है.

तिथि: 24 नवंबर 2026, मंगलवार

दीपदान का शुभ मुहूर्त: शाम 5:08 बजे से रात 7:47 बजे तक

आयोजन: काशी के घाटों, कुंडों और गंगा के रेतीले तट पर दीप जलाए जाएंगे.

20 नवंबर से शुरू होगी देव दीपावली की रौनक:

मुख्य पर्व से पहले ही काशी में उत्सव का माहौल बनने लगेगा. 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर गंगा महोत्सव आयोजित होगा. यहां शास्त्रीय संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. वहीं, 24 नवंबर को दशाश्वमेध घाट पर भव्य गंगा महाआरती, चेत सिंह घाट पर लेजर शो और काशी विश्वनाथ धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी देखने को मिलेगी.

गंगा में नावों के लिए बनेगी अलग-अलग लेन:

देव दीपावली पर नाव से गंगा की सैर करना लोगों के लिए सबसे खास अनुभवों में से एक होता है. लेकिन भारी भीड़ के कारण नावों की आवाजाही में परेशानी भी होती है. इसी को देखते हुए इस बार टू-वे बोट लेन सिस्टम लागू किया जाएगा.

इसके तहत नावें नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाएंगी, जबकि वापसी के लिए गंगा के दूसरे छोर यानी रेतीले तट के किनारे अलग रास्ता होगा. दोनों रास्तों को अलग रखने के लिए फ्लोटिंग वॉटर जेट्टी लगाई जाएगी.

काशी जाने से पहले जान लें जरूरी नियम:

  • नाव से सफर करने वाले हर व्यक्ति को लाइफ जैकेट पहननी होगी.
  • नावें शाम 5 से 5:30 बजे के बीच रवाना होंगी. इसलिए श्रद्धालु दोपहर 3:30 से 4 बजे तक घाट पहुंच जाएं.
  • डीजल से चलने वाली और दूसरे जिलों से आने वाली बाहरी नावों पर प्रतिबंध रहेगा.
  • 24 नवंबर को दोपहर 12 बजे के बाद गोदौलिया, दशाश्वमेध और मैदागिन समेत कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी.
  • शहर में 7 डायवर्जन प्वाइंट और 31 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे.

सुरक्षा के लिए भी होंगे खास इंतजाम:

भीड़ पर नजर रखने के लिए 27 वॉच टावर(Watch tower) और ड्रोन कैमरों(Drone cameras) की मदद ली जाएगी. घाटों को 10 जोन और 21 सेक्टरों में बांटा जाएगा. गंगा में NDRF, जल पुलिस और वॉटर एम्बुलेंस की टीमें तैनात रहेंगी. इसके अलावा 11 खोया-पाया केंद्र और 14 अस्पतालों को जोड़ने वाला ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार किया जाएगा.

अगर आप भी इस बार देव दीपावली पर काशी जाने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा पहले पहुंचने की योजना बनाएं. ट्रैफिक और नावों से जुड़े नियमों का ध्यान रखें, ताकि गंगा किनारे लाखों दीयों की उस खूबसूरत रोशनी को बिना किसी परेशानी के निहार सकें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार, ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
Read More
Published at : 13 Nov 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Dev Deepawali 2026 Varanasi Dev Deepawali 2026 Kartik Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Kumbh Mela 2027: सिंह राशि में गुरु के प्रवेश से शुरू होगा नासिक सिंहस्थ महाकुंभ, नोट कर लें अमृत (शाही) स्नान की सभी प्रमुख तिथियां
Kumbh Mela 2027: सिंह राशि में गुरु के प्रवेश से शुरू होगा नासिक सिंहस्थ महाकुंभ, नोट कर लें अमृत (शाही) स्नान की सभी प्रमुख तिथियां
धर्म
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: प्रियजनों को भेजें छठी मैया और सूर्य देव के आशीर्वाद से भरे ये पावन शुभकामना संदेश
Chhath Puja 2026 Wishes in Hindi: घाटों की रौनक और छठी मैया के गीत... इन खास शुभकामना संदेशों के साथ अपनों के लिए मंगलमय बनाएं छठ महापर्व!
धर्म
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
Aaj Ka Mithun Rashifal 13 November 2026: पुरानी बातों को लेकर प्रेमी संग विवाद का अंदेशा, स्टूडेंट्स व कलाकार शॉर्टकट से बचें; पढ़ें उपाय
धर्म
Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
UP Elections 2027 की लड़ाई, भगवान भरोसे लड़ी जा रही?
हिंदू-मुसलमान के बाद अगड़े-पिछड़े पर UP में घमासान? सटीक विश्लेषण!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?
'चंद्रशेखर हों या ओवैसी', कांग्रेस ने तीसरे गुट पर खोल दिए पत्ते, जानें सलमान खुर्शीद ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
दिल्ली में पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी, मंडे के लिए सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान
इंडिया
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
क्रिकेट
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
NZ ने बनाया वनडे इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, टीम इंडिया के सामने 334 का रिकॉर्ड लक्ष्य
बॉलीवुड
श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
'ईठा' से क्लैश के चलते सलमान खान की 'मातृभूमि' को होगा नुकसान? जानें- ओपनिंग डे प्रीडिक्शन
महाराष्ट्र
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
छठ पूजा और भोजपुरी गानों पर बवाल, राज ठाकरे ने BJP को दी खुली चुनौती!
इंडिया
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
किरेन रिजिजू ने की 6 घंटे की ट्रेकिंग, बोले- 'गिरे तो हड्डियां भी नहीं मिलेंगी'
हेल्थ
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
IIT कानपुर की रिसर्च में डायबिटीज को लेकर सामने आई नई बात
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget