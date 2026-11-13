Chhath Puja 2026: कौन हैं छठी मैया और सूर्य देव से क्या है इनका नाता? जानें पूरी कथा

Chhath Puja 2026: लोक आस्था का महापर्व छठ केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रकृति और जीवनदायिनी ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता जताने का सबसे पावन माध्यम है. इस महापर्व में अस्ताचलगामी (डूबते) और उदीयमान (उगते) सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ-साथ छठी मैया की विशेष उपासना की जाती है.

अक्सर लोगों के मन में यह जिज्ञासा रहती है कि आखिर छठी मैया कौन हैं और प्रत्यक्ष देवता सूर्य से उनका क्या संबंध है? आइए, इस पर्व से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं और कथा को विस्तार से समझते हैं.

कौन हैं छठी मैया?

पौराणिक ग्रंथों और सनातन परंपरा में छठी मैया को संतान की रक्षा करने वाली और जीवन में सुख-समृद्धि का वरदान देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है.

प्रकृति का छठा अंश: मार्कंडेय पुराण के अनुसार, सृष्टि की रचना के समय आदिशक्ति प्रकृति देवी ने स्वयं को छह भागों में विभाजित किया था. उनके इस छठे अंश को 'षष्ठी देवी' कहा गया, जिन्हें लोकभाषा में हम प्यार और श्रद्धा से 'छठी मैया' कहते हैं.

ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और कार्तिकेय की अर्धांगिनी: शास्त्रों में इन्हें सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री बताया गया है. इसके अतिरिक्त, देवसेना के रूप में इनका विवाह भगवान शिव और माता पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय से हुआ था.

संतान की रक्षिका: छठी मैया को विशेष रूप से बच्चों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है. यही कारण है कि हिंदू परिवारों में शिशु के जन्म के छठे दिन 'छठी' पूजन कर इन्हीं का आशीर्वाद लिया जाता है.

छठी मैया और सूर्य देव के बीच क्या संबंध है?

छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की आराधना एक-दूसरे के बिना अधूरी मानी जाती है. इनके संबंधों को लेकर दो प्रमुख मान्यताएं प्रचलित हैं:

भाई-बहन का पावन रिश्ता: बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की समृद्ध लोक परंपराओं में छठी मैया को सूर्य देव की बहन माना जाता है. कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन बहन छठी मैया की पूजा करने से भाई सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के जीवन से हर अंधकार दूर कर देते हैं.

सूर्य की ऊर्जा (उषा और प्रत्युषा): धार्मिक दृष्टिकोण से छठी मैया को सूर्य देव की दो शक्तियों 'उषा' (सुबह की पहली किरण) और 'प्रत्युषा' (शाम की अंतिम किरण) के रूप में भी पूजा जाता है. छठ पर्व में शाम का अर्घ्य प्रत्युषा को और सुबह का अर्घ्य उषा को समर्पित होता है. जहां सूर्य देव जीवन, तेज और ऊर्जा के स्रोत हैं, वहीं छठी मैया परिवार के कल्याण और संतान सुख की कारक हैं.

छठ पूजा की पौराणिक कथा: राजा प्रियव्रत का प्रसंग

छठ व्रत की शुरुआत से जुड़ी सबसे प्रामाणिक कथा राजा प्रियव्रत की मानी जाती है. पौराणिक विवरण के अनुसार, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी को विवाह के लंबे समय बाद भी कोई संतान नहीं थी. संतान प्राप्ति की कामना से उन्होंने महर्षि कश्यप के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया.

यज्ञ के प्रभाव से रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु मृत पैदा हुआ. पुत्र शोक में व्याकुल राजा जब अपने प्राण त्यागने के लिए उद्यत हुए, ठीक उसी समय दिव्य प्रकाश के साथ देवी षष्ठी वहां प्रकट हुईं. देवी ने राजा को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे मूल प्रकृति का छठा अंश हैं और उनकी सच्चे मन से आराधना करने वालों को संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है.

देवी के आदेशानुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पूरे विधि-विधान से उनकी पूजा और व्रत किया. माता षष्ठी की कृपा से राजा का मृत पुत्र फिर से जीवित हो उठा. माना जाता है कि तभी से संतान की रक्षा और मंगलकामना के लिए छठ व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई.

भगवान राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य उपासना:

राजा प्रियव्रत के अलावा इस पर्व का संबंध त्रेतायुग से भी जुड़ा है. एक अन्य मान्यता के अनुसार, लंकापति रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद जब भगवान श्रीराम अयोध्या लौटे, तब उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष में ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर माता सीता के साथ सूर्य देव की विशेष उपासना और व्रत किया था.

इसके बाद से ही यह पर्व लोक आस्था के सबसे बड़े अनुष्ठान के रूप में स्थापित हो गया.

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