Tula Rshifal: 12 अक्टूबर 2026, सोमवार के दिन आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी पूजा) रात्रि 10:14 तक रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज रात्रि 11:52 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद विशाखा नक्षत्र लगेगा.

आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, विष्कुम्भ योग और आपकी राशि तुला होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा. चंद्रमा आज संपूर्ण दिन आपकी ही राशि तुला में, यानी आपके प्रथम भाव (लग्न भाव यानी मन, चित्त की एकाग्रता, आत्मबल, निर्णय क्षमता, राजनीतिक रसूख, जॉब ऑफर व वाहन सतर्कता स्थान) में संचरण करेंगे. लग्न भाव में चंद्रमा के संचरण के कारण आज आपका मन थोड़ा चंचल और मानसिक रूप से अस्थिर (Mentally Restless) रह सकता है; एक समय में कई विचारों के आने से एकाग्रता भंग हो सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण निर्णय शांत चित्त से लें. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन तुला राशि के कारोबारियों के लिए राजनीतिक संपर्कों से विस्तार, लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत और पैतृक व्यवसाय में सतर्कता का रहेगा.

राजनीति से जुड़े रसूखदारों से बिजनेस विस्तार: आज सत्ता पक्ष या राजनीति से जुड़े बड़े और प्रभावशाली रसूखदार लोग आपके व्यापार के नए विस्तार और सरकारी अनुमतियों में खुलकर आपकी मदद करेंगे; उनके सहयोग से नए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे.

लक्ष्य हासिल करने के लिए भारी मेहनत जरूरी: बाजार में अपने तय लक्ष्यों और सेल्स टारगेट को हासिल करने के लिए आज आपको सामान्य से कहीं अधिक पसीना बहाना पड़ेगा; बिना अतिरिक्त प्रयास के अपेक्षित मुनाफा मिलना कठिन रहेगा.

पैतृक बिजनेस के फैसलों में अड़चनें: पुश्तैनी या खानदानी व्यवसाय (Ancestral Business) में आपके द्वारा हाल ही में लिए गए फैसलों की वजह से शुरुआत में दिक्कतें और परेशानियां आएंगी; इतना ही नहीं, बाद में उन फैसलों के कारण मनमुताबिक अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, इसलिए वरिष्ठों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बेरोजगारों को बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर, कार्यस्थल पर उपस्थिति बनाए रखने और संवाद में शब्दों के चयन का रहेगा.

बेरोजगारों को मिलेगा बड़ा जॉब ऑफर लेटर: जो युवा काफी समय से रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं (Unemployed Persons), उन्हें आज किसी जानी-मानी और बड़ी कंपनी से बहुप्रतीक्षित जॉब ऑफर लेटर (Job Offer Letter) प्राप्त हो सकता है; करियर में नई शुरुआत होगी.

कार्यस्थल पर उपस्थिति है बेहद जरूरी: ऑफिस या प्रतिष्ठान की आंतरिक व्यवस्था और अनुशासन को सुचारु बनाए रखने के लिए कार्यक्षेत्र में स्वयं उपस्थित रहना अनिवार्य है; अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर न छोड़ें.

बातचीत में शब्दों का रखें विशेष ध्यान: एंप्लॉयड पर्सन को वर्कप्लेस पर सीनियर्स या सहकर्मियों के साथ किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते समय अपनी वाणी और शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान रखना होगा; कटु या दोहरे अर्थ वाले शब्द विवाद खड़ा कर सकते हैं.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से प्रथम चंद्रमा दांपत्य में गलतफहमी के निवारण और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का संकेत दे रहा है.

गलतफहमियां होंगी दूर: पति-पत्नी के बीच किसी घरेलू विषय या पुरानी बात को लेकर हल्की गलतफहमियां पनप सकती हैं; परंतु राहत की बात यह है कि समय रहते दोनों खुलकर बात करेंगे और इन गलतफहमियों का सकारात्मक निवारण हो जाएगा.

प्रेम प्रसंगों में बढ़ेंगी नजदीकियां: लव लाइफ बिता रहे जातकों के लिए दिन बेहद सुखद रहेगा; एक-दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और प्रेम प्रसंगों में प्रगाढ़ नजदीकियां देखने को मिलेंगी.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

खिलाड़ियों और विद्यार्थियों (Sports Persons & Students) के लिए आज का दिन सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सतर्कता बरतने का है. खिलाड़ी और छात्र-छात्राएं सड़क पर वाहन बहुत ही सावधानीपूर्वक और धीमी गति से चलाएं; आज किसी प्रकार की शारीरिक चोट लगने या दुर्घटना (Accident) होने जैसी अनचाही आशंका बन रही है, इसलिए जल्दबाजी या स्टंटबाजी से पूरी तरह बचें. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, लग्न में चंद्रमा के कारण मानसिक अस्थिरता, मूड स्विंग्स या सिर में भारीपन महसूस हो सकता है. मेडिटेशन और प्राणायाम के जरिए मन को एकाग्र करें. संतुलित सात्विक भोजन लें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और वाहन चलाते समय पूरा ध्यान रखें.

शुभ रंग: स्काई ब्लू (आसमानी नीला)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: सोमवार और शारदीय नवरात्र के द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी की विधिवत उपासना करें. घट के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर मां ब्रह्मचारिणी को सफेद पुष्प, शक्कर अथवा मिश्री का भोग लगाएं और 'ॐ ह्रीं श्रीं ब्रह्मचारिण्यै नमः' अथवा 'दधाना करपद्माभ्यामक्षमालाकमण्डलू. देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा॥' मंत्र का 108 बार जप करें. इसके साथ ही सोमवार के पावन दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर भगवान शिव से रक्षा की प्रार्थना करें. किसी छोटी कन्या को मिश्री या सफेद मिठाई भेंट करें; इससे लग्न भाव के चंद्रमा से होने वाली मानसिक अस्थिरता दूर होगी, मालव्य व विष्कुम्भ योग से राजनीतिक संपर्कों का पूरा लाभ मिलेगा, बेरोजगारों को उत्तम करियर प्राप्त होगा और वाहन व स्वास्थ्य संबंधी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी.