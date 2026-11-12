Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी ही राशि यानी धनु राशि के प्रथम भाव (लग्न भाव — व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, स्वास्थ्य, मान-सम्मान व निर्णय क्षमता स्थान) में संचरण करेंगे.

आपकी राशि में चंद्रमा के आगमन से आज आपके भीतर गजब का दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा. ग्रहों के शुभ संयोग आपकी निर्णय क्षमता को मजबूत करेंगे, जिससे आप हर चुनौती को अवसर में बदलकर जीवन के हर क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल करेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद आपकी अपनी राशि धनु (प्रथम भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Property Deals & Strong Business Offers)

सुकर्मा योग से जमीन-जायदाद के कामों में बड़ी सफलता: ग्रहों से बनने वाले शुभ सुकर्मा योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में आज सफलता आपके कदम चूमेगी. किसी पुरानी प्रॉपर्टी डील के फाइनल होने से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है.

मजबूत व्यावसायिक पार्टी से मिलेंगे बेहतरीन ऑफर: भाग्य की प्रबलता के चलते कारोबार में आपकी सफलता पूरी तरह सुनिश्चित है. आज किसी बड़ी और प्रभावशाली व्यावसायिक पार्टी (Strong Business Party) की ओर से आपको साझेदारी या बड़े ऑर्डर का बेहतरीन ऑफर मिल सकता है.

मन से शंका और संदेह को निकालें बाहर: व्यापारिक फैसलों में स्पष्टता रखना बेहद जरूरी है. मन में किसी भी तरह की शंका या अनावश्यक संदेह पालना बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

करियर और नौकरी (Marketing Boom & Defeating Rivals)

मार्केटिंग प्लानिंग से बढ़ेगी प्रोडक्ट की सेल: ग्रह गोचर का भरपूर साथ मिलने से मार्केटिंग और सेल्स सेक्टर से जुड़े नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की रणनीतियां बेहद कारगर साबित होंगी. आपकी स्मार्ट प्लानिंग से कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री में जबरदस्त इजाफा होगा.

जिस काम में हाथ डालेंगे, उसे पूरा करके ही लेंगे दम: कार्यक्षेत्र में आज आपकी इच्छाशक्ति देखने लायक होगी. आप जिस भी प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेंगे, उसे पूरी लगन और सटीकता के साथ समय पर पूरा करके ही दम लेंगे.

कॉन्फिडेंस से बनेंगे बॉस के पसंदीदा, विरोधी होंगे पस्त: ऑफिस में आपका आत्मविश्वास और सक्रियता आपको बॉस व वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में खास बनाएगी. आपकी कार्यशैली के आगे आपके विरोधी टिक नहीं पाएंगे और आप उन्हें आसानी से पस्त करने में कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Marital Harmony, Family Bond & Student Honor)

दांपत्य जीवन में मधुरता और पारिवारिक सहयोग: पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन बेहद सुखद है. पति-पत्नी के बीच प्रेम और मधुरता बढ़ेगी, वहीं घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी सहयोग और भावनात्मक नजदीकियां बनी रहेंगी. लव लाइफ में भी साथी के साथ खुशी भरे पलों का आनंद लेंगे.

प्रतियोगी और सामान्य छात्रों को मिलेगा सम्मान: विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन गौरवशाली साबित हो सकता है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा या उपलब्धि के लिए समाज या किसी मंच द्वारा सम्मानित किया जा सकता है.

स्वास्थ्य रहेगा उत्तम: लग्न भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रसन्न और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाए रखेगा. बस ओवर-कॉन्फिडेंस से बचें और नियमित दिनचर्या का पालन करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 7

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आज गुरुवार और आपकी ही राशि में चंद्रमा के गोचर की शुभता को और अधिक प्रबल बनाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विधिवत पूजा करें. भगवान विष्णु को केसर और हल्दी का तिलक अर्पित कर पीले पुष्प चढ़ाएं तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें. आज किसी मंदिर में पीले फल, चने की दाल और गुड़ का दान करें तथा घर से निकलते समय माथे पर केसर का तिलक लगाएं. इस उपाय से प्रॉपर्टी व बिजनेस में अपार सफलता मिलेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा और पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

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