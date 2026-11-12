Aaj Ka Makar Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से बारहवें भाव यानी द्वादश भाव (व्यय, हानि, विदेश यात्रा, अस्पताल, एकांत व कानूनी मामले स्थान) में संचरण करेंगे.

द्वादश भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण आज आपके कामकाज में थोड़ी अपरिपक्वता या जल्दबाजी देखने को मिल सकती है, जिससे हाल ही में बने नए प्रोफेशनल संपर्क टूटने की आशंका है. आज का दिन किसी भी बड़े जोखिम के बजाय पूरी सावधानी और धैर्य के साथ वर्तमान स्थितियों को संभालने का है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से बारहवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Current Operations & Legal Compliance)

नया काम टालें, वर्तमान गतिविधियों पर रखें पूरा फोकस: ग्रह स्थितियां फिलहाल किसी नए व्यापारिक प्रयोग या विस्तार के लिए अनुकूल नहीं हैं. इसलिए नया काम शुरू करने का विचार अभी टाल दें और अपने मौजूदा कारोबार की व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने पर ध्यान केंद्रित करें.

विभागीय जांच की टेंशन, कागजात रखें दुरुस्त: अगर आपके व्यवसाय से जुड़ी कोई सरकारी या विभागीय जांच चल रही है, तो उसके संभावित फैसले को लेकर आज आप तनाव में रह सकते हैं. किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए अपनी सभी ऑफिशियल फाइलें, टैक्स रिकॉर्ड और दस्तावेज़ पूरी तरह कंप्लीट रखें.

सलाहकार की राय से करें निवेश: आज पूंजी निवेश (Investment) करना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपने मन से फैसला लेने के बजाय किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के बाद ही कदम बढ़ाएं.

करियर और नौकरी (Data Security & Emotional Balance)

वर्कप्लेस पर सतर्कता बेहद जरूरी: ग्रह स्थिति प्रतिकूल होने के कारण आज ऑफिस में काम करते समय आपको अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छोटी सी चूक या लापरवाही आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है.

महत्वपूर्ण डाटा संभालकर रखें, चोरी या मिस होने का खतरा: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज अपनी ऑफिशियल फाइलों, पासवर्ड और महत्वपूर्ण डिजिटल डाटा की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा. डाटा के मिस होने या चोरी होने का खतरा बना हुआ है, इसलिए बैकअप जरूर रखें.

पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ पर न होने दें हावी: आज आपके निजी जीवन के तनाव का असर आपके दफ्तर के कामकाज पर साफ दिखाई दे सकता है. बेहतर प्रदर्शन के लिए घर की चिंताओं को ऑफिस की दहलीज से बाहर ही रखें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Court Risk, Love Reveal & Student Motivation)

पारिवारिक विवाद कोर्ट तक पहुंचने की आशंका: पारिवारिक मोर्चे पर आज संवेदनशील स्थिति बन सकती है. आपसी मतभेद या संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद बढ़कर कोर्ट-कचहरी तक जा सकता है, इसलिए संवाद से मामला सुलझाने की कोशिश करें. वहीं, आपकी लव लाइफ के बारे में आज घरवालों को पता चल सकता है.

उम्मीद के मुताबिक नतीजे न मिलने से निराश होंगे छात्र: विद्यार्थी वर्ग अपने क्षेत्र में जितनी अधिक उम्मीदें लगाकर बैठा है, उसके अनुरूप परिणाम न मिलने से मन थोड़ा निराश हो सकता है. निराशा से बाहर निकलने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी और सफल लोगों की जीवनियां पढ़ें, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: बारहवें भाव का चंद्रमा मानसिक तनाव और अनिद्रा दे सकता है. अनावश्यक भागदौड़ और खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा मन को शांत रखने के लिए ध्यान व प्राणायाम का सहारा लें.

लकी कलर: येलो (पीला)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आज गुरुवार और द्वादश भाव के चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने तथा मानसिक शांति व कानूनी उलझनों से बचाव के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव की आराधना करें. भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाकर पीले पुष्प अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी मंदिर या गरीब व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले वस्त्र का दान करें. इस उपाय से कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, मानसिक तनाव कम होगा और परिवार में चल रही अशांति शांत होगी.

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