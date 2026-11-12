Aaj Ka Meen Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन, राजनीति, पिता व कार्यक्षेत्र स्थान) में संचरण करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी राजनीतिक और सामाजिक समझ बेहद गहरी रहेगी; आप लोगों की प्रवृत्ति और भावनाओं को आसानी से भांप लेंगे. ग्रहों के शुभ संयोग कार्यक्षेत्र में आपके कद को बढ़ाएंगे और रुके हुए सरकारी कामों को गति देंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)

दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Public Relations, Government Tasks & Tax Caution)

जनसंपर्क बढ़ाने से प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी पकड़: व्यापारिक विस्तार के लिए आज का दिन बेहतरीन है. मार्केट में अपने जनसंपर्क (Public Relations) का दायरा और अधिक बढ़ाएं, इससे बाजार में आपके प्रोडक्ट्स की पकड़ मजबूत होगी और आपके ब्रांड को नई पहचान मिलेगी.

सरकारी कार्यों में मिलेगी बड़ी सफलता: अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग या प्रशासनिक स्तर पर अटका हुआ है, तो आज प्रयास तेज कर दें; सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. साथ ही अपने व्यावसायिक हिसाब-किताब और बहीखातों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें.

टैक्स संबंधी समस्या और नई डील में बरतें सावधानी: आज कारोबार में टैक्स से जुड़ी कोई उलझन सामने आ सकती है, इसलिए कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखें. किसी भी नई पार्टी के साथ बड़ी डील फाइनल करने से पहले उस कार्य की बारीकियों और शर्तों को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी होगा.

करियर और नौकरी (Foreign Tour, Smart Work & Client Relations)

सुकर्मा योग से नौकरीपेशा लोगों का साथ देगा भाग्य: सुकर्मा योग के शुभ निर्माण से एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज भाग्य पूरी तरह पक्ष में बना हुआ है. अपनी बनाई गई प्लानिंग और शेड्यूल के अनुसार काम करने पर आपको निश्चित रूप से शानदार सफलता हासिल होगी.

ऑफिशियल टूर पर विदेश यात्रा के बन रहे योग: कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और बेहतरीन प्रदर्शन के चलते किसी ऑफिशियल टूर या प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा (Foreign Travel) की रूपरेखा बन सकती है.

स्मार्ट वर्क करें और क्लाइंट संग रखें मधुर व्यवहार: ऑफिस में क्लाइंट्स के प्रति अपनी वाणी में मधुरता और स्वभाव में संयम बनाए रखना अति आवश्यक है. आज हार्ड वर्क के बजाय 'स्मार्ट वर्क' की रणनीति अपनाएं, जिससे आपकी ऊर्जा और श्रम दोनों की बचत होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & Dedicated Student Effort)

पारिवारिक सहयोग से बनेगा सुखद वातावरण: घर-परिवार के कार्यों में हाथ बंटाने और सभी सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखने से घर का माहौल बेहद सुखद और खुशनुमा बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भी आपसी समझ बेहतर होगी.

दिल से किए प्रयासों से छात्रों को मिलेगी सफलता: विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन प्रेरणादायक है. आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या जो नया सीखना चाहते हैं, उसे पूरे दिल और लगन से करने की कोशिश करें; आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव का चंद्रमा आपको कर्मठ और सक्रिय बनाए रखेगा. काम की भागदौड़ के बीच समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आंखों व कमर को आराम दें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

आज गुरुवार और दशम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा करियर में उच्च पद व सरकारी कार्यों में निर्विघ्न सफलता पाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विधिवत आराधना करें. भगवान विष्णु को हल्दी व केसर का तिलक अर्पित कर पीले पुष्प चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले फलों का दान करें तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें. इस उपाय से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी, नौकरी में उन्नति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

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