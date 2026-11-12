ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Meen Rashifal 12 November 2026: 10th चंद्रमा व सुकर्मा योग से चमकेगा करियर, विदेश यात्रा व सरकारी कामों में सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 12 November 2026: 10th चंद्रमा व सुकर्मा योग से चमकेगा करियर, विदेश यात्रा व सरकारी कामों में सफलता

Aaj Ka Meen Rashifal 12 November 2026: मीन राशि का दैनिक राशिफल! 10th चंद्रमा, सुकर्मा योग, सरकारी कामों में लाभ, विदेश यात्रा, टैक्स सावधानी व गुरुवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Meen Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से दसवें भाव यानी दशम भाव (कर्म, करियर, पद-प्रतिष्ठा, प्रशासन, राजनीति, पिता व कार्यक्षेत्र स्थान) में संचरण करेंगे.

दशम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी राजनीतिक और सामाजिक समझ बेहद गहरी रहेगी; आप लोगों की प्रवृत्ति और भावनाओं को आसानी से भांप लेंगे. ग्रहों के शुभ संयोग कार्यक्षेत्र में आपके कद को बढ़ाएंगे और रुके हुए सरकारी कामों को गति देंगे.

रिलेटेड स्टोरी >>

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: 11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न
11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 12 November 2026: 12th चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, ऑफिस डाटा व कानूनी मामलों में रहें सतर्क
12th चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, ऑफिस डाटा व कानूनी मामलों में रहें सतर्क
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 November 2026: 1st चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता
1st चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 November 2026: 2nd चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, नए मार्केट से होगा बंपर मुनाफा
2nd चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, नए मार्केट से होगा बंपर मुनाफा

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)
दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से दसवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Public Relations, Government Tasks & Tax Caution)
जनसंपर्क बढ़ाने से प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी पकड़: व्यापारिक विस्तार के लिए आज का दिन बेहतरीन है. मार्केट में अपने जनसंपर्क (Public Relations) का दायरा और अधिक बढ़ाएं, इससे बाजार में आपके प्रोडक्ट्स की पकड़ मजबूत होगी और आपके ब्रांड को नई पहचान मिलेगी.

सरकारी कार्यों में मिलेगी बड़ी सफलता: अगर आपका कोई काम सरकारी विभाग या प्रशासनिक स्तर पर अटका हुआ है, तो आज प्रयास तेज कर दें; सफलता मिलने के प्रबल योग हैं. साथ ही अपने व्यावसायिक हिसाब-किताब और बहीखातों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखें.

टैक्स संबंधी समस्या और नई डील में बरतें सावधानी: आज कारोबार में टैक्स से जुड़ी कोई उलझन सामने आ सकती है, इसलिए कागजी कार्रवाई दुरुस्त रखें. किसी भी नई पार्टी के साथ बड़ी डील फाइनल करने से पहले उस कार्य की बारीकियों और शर्तों को अच्छी तरह समझना बेहद जरूरी होगा.

करियर और नौकरी (Foreign Tour, Smart Work & Client Relations)
सुकर्मा योग से नौकरीपेशा लोगों का साथ देगा भाग्य: सुकर्मा योग के शुभ निर्माण से एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज भाग्य पूरी तरह पक्ष में बना हुआ है. अपनी बनाई गई प्लानिंग और शेड्यूल के अनुसार काम करने पर आपको निश्चित रूप से शानदार सफलता हासिल होगी.

ऑफिशियल टूर पर विदेश यात्रा के बन रहे योग: कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और बेहतरीन प्रदर्शन के चलते किसी ऑफिशियल टूर या प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपकी विदेश यात्रा (Foreign Travel) की रूपरेखा बन सकती है.

स्मार्ट वर्क करें और क्लाइंट संग रखें मधुर व्यवहार: ऑफिस में क्लाइंट्स के प्रति अपनी वाणी में मधुरता और स्वभाव में संयम बनाए रखना अति आवश्यक है. आज हार्ड वर्क के बजाय 'स्मार्ट वर्क' की रणनीति अपनाएं, जिससे आपकी ऊर्जा और श्रम दोनों की बचत होगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Harmony & Dedicated Student Effort)
पारिवारिक सहयोग से बनेगा सुखद वातावरण: घर-परिवार के कार्यों में हाथ बंटाने और सभी सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखने से घर का माहौल बेहद सुखद और खुशनुमा बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ भी आपसी समझ बेहतर होगी.

दिल से किए प्रयासों से छात्रों को मिलेगी सफलता: विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का दिन प्रेरणादायक है. आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं या जो नया सीखना चाहते हैं, उसे पूरे दिल और लगन से करने की कोशिश करें; आपको सफलता अवश्य मिलेगी.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम भाव का चंद्रमा आपको कर्मठ और सक्रिय बनाए रखेगा. काम की भागदौड़ के बीच समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और आंखों व कमर को आराम दें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 3

गुरुवार विशेष अचूक उपाय
आज गुरुवार और दशम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा करियर में उच्च पद व सरकारी कार्यों में निर्विघ्न सफलता पाने के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की विधिवत आराधना करें. भगवान विष्णु को हल्दी व केसर का तिलक अर्पित कर पीले पुष्प चढ़ाएं और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' तथा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, हल्दी और पीले फलों का दान करें तथा मस्तक पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें. इस उपाय से व्यापारिक बाधाएं दूर होंगी, नौकरी में उन्नति होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Nov 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: 11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न
11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न
धर्म
Aaj Ka Makar Rashifal 12 November 2026: 12th चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, ऑफिस डाटा व कानूनी मामलों में रहें सतर्क
12th चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, ऑफिस डाटा व कानूनी मामलों में रहें सतर्क
धर्म
Aaj Ka Dhanu Rashifal 12 November 2026: 1st चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता
1st चंद्रमा व सुकर्मा योग से बढ़ेगा आत्मविश्वास, प्रॉपर्टी में बड़ी सफलता
धर्म
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 12 November 2026: 2nd चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, नए मार्केट से होगा बंपर मुनाफा
2nd चंद्रमा व सुकर्मा योग का असर, नए मार्केट से होगा बंपर मुनाफा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘8 साल की दो या 4-4 साल की चार लड़कियों से शादी’, बयान पर PAK मौलवी की लगी क्लास
‘8 साल की दो या 4-4 साल की चार लड़कियों से शादी’, बयान पर PAK मौलवी की लगी क्लास
महाराष्ट्र
NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’
NCP विलय की अटकलों के बीच सुनेत्रा पवार ने दिया अहम संकेत, कहा- ‘बातें सामने आएंगी…’
इंडिया
मोदी सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को बनाया और ज्यादा आसान, जानें क्या किए गए बदलाव?
मोदी सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को बनाया और ज्यादा आसान, जानें क्या किए गए बदलाव?
क्रिकेट
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल और ऋषभ पंत टॉप-10 में शामिल
बॉलीवुड
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
शादी के बंधन में बंधे अनिरुद्ध रविचंद्रन-काव्या मारन, दुल्हनिया संग सामने आई फर्स्ट फोटोज
इंडिया
Gen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...
Gen Z को श्री श्री रविशंकर ने दी सलाह, 'दिक्कत है तो आवाज जरूर उठाएं लेकिन...
इंडिया
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
क्या थी राजीव गांधी की अंतिम इच्छा, जिसे पूरा न कर पाने का सोनिया को है मलाल?
हेल्थ
Milk Alternatives: महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
महंगा हो रहा दूध, इन चीजों से भी पूरी हो सकती है पोषक तत्वों की कमी
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget