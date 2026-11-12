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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: 11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न

Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: 11th चंद्रमा व सुकर्मा योग से होगी धन वर्षा, पुराने निवेश से मिलेगा बंपर रिटर्न

Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: कुंभ राशि का दैनिक राशिफल! 11th चंद्रमा, सुकर्मा योग, बिजनेस में धन लाभ, न्यू ईयर प्लानिंग, ऑफिस पार्टी व गुरुवार उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 12 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि में प्रवेश करते हुए आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय के स्रोत, बड़े भाई-बहन, मित्र मंडली, इच्छापूर्ति व सामाजिक नेटवर्क स्थान) में संचरण करेंगे.

एकादश भाव में चंद्रमा के शुभ गोचर से आज आपके भीतर परोपकार और समाज सेवा के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की भावना प्रबल रहेगी. ग्रहों के अनुकूल संयोग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ाएंगे.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 12 November 2026)
दिनांक: 12 नवंबर 2026, गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शाम 06:10 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथि

नक्षत्र: दोपहर 02:19 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र, तत्पश्चात मूला नक्षत्र

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और सुकर्मा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दोपहर 02:19 बजे के बाद धनु राशि (आपकी राशि से ग्यारहवें भाव) में गतिशील रहेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा 

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Investment Returns & New Year Business Prep)
सुकर्मा योग से धन लाभ और निवेश पर बेहतरीन रिटर्न: सुकर्मा योग के शुभ प्रभाव से व्यापार में आज अच्छी मात्रा में धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं. अगर आपने पूर्व में कहीं पूंजी निवेश (Investment) किया है, तो आज उससे शानदार रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद कर सकते हैं.

न्यू ईयर की तैयारियों में अभी से जुट जाएं व्यापारी: आर्थिक मामलों में आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आगे चलकर तगड़ा मुनाफा कमाने के लिए बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अभी से आगामी न्यू ईयर (New Year) सीजन की प्लानिंग, स्टॉक और मार्केटिंग की तैयारियों में जुट जाएं.

सामाजिक कार्यों से मिलेगी आत्मिक संतुष्टि: जो लोग सोशल वर्क या किसी एनजीओ से जुड़े हैं, उन्हें आज जरूरतमंदों की मदद करने में विशेष आनंद और आत्मिक संतुष्टि की अनुभूति होगी.

करियर और नौकरी (Stress Management & Office Celebration)
विरोधी भी होंगे आपकी कार्यशैली के कायल: कार्यक्षेत्र में आज आपकी कार्यकुशलता और काम करने का सलीका इतना प्रभावशाली रहेगा कि आपके कट्टर विरोधी भी आपकी प्रतिभा के कायल हो जाएंगे.

ऑफिस में पार्टी या सेलिब्रेशन की बनेगी योजना: आप जिस संस्थान या ऑफिस में कार्यरत हैं, वहां आज किसी सफलता या खास अवसर को लेकर पार्टी या गेट-टुगेदर की रूपरेखा बन सकती है, जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा.

मानसिक तनाव से दूर रहें और प्रसन्न रहें: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को आज इस बात का ध्यान रखना होगा कि जरा सा भी तनाव आपकी मानसिक शांति को ज्यादा प्रभावित कर सकता है. इसलिए छोटी बातों को दिल से न लगाएं और प्रसन्नचित्त होकर काम करें.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Open Communication & Creative Excellence)
अपनों संग बिताएं वक्त, संवाद से दूर करें शंका: जीवन को बेहतर और खुशहाल बनाने के लिए आज हर सकारात्मक गतिविधि में खुलकर हिस्सा लें. परिवार और जीवनसाथी को पूरा समय दें; अगर मन में किसी रिश्ते को लेकर कोई शंका या गलतफहमी चल रही है, तो उसे खुलकर बातचीत के जरिए दूर करें.

छात्र और कलाकार करेंगे उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन: विद्यार्थी वर्ग और कला जगत से जुड़े लोगों (Artists) के लिए आज का दिन बेहद रचनात्मक है. आप अपने-अपने क्षेत्र में अपनी उम्मीदों से भी बेहतर परफॉर्मेंस देने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: ग्यारहवें भाव का चंद्रमा शारीरिक रूप से ऊर्जावान रखेगा. बस मानसिक तनाव लेने से बचें, पर्याप्त नींद लें और हल्का व सुपाच्य भोजन करें.

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

गुरुवार विशेष अचूक उपाय
आज गुरुवार और एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने तथा निरंतर आर्थिक लाभ व मानसिक प्रसन्नता पाने के लिए सुबह स्नान के पश्चात भगवान श्रीहरि विष्णु और बृहस्पति देव की विधिवत आराधना करें. भगवान विष्णु को हल्दी व केसर का तिलक लगाकर पीले फूल चढ़ाएं और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जप करें.

इसके साथ ही केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं. आज किसी मंदिर या जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़, केला और पीली मिठाई का दान करें. इस उपाय से निवेश में लाभ बढ़ेगा, करियर में मान-सम्मान मिलेगा और पारिवारिक जीवन में प्रेम व खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 12 Nov 2026 03:50 AM (IST)
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