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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: रविवार की सुबह किया गया ये एक काम, क्या बदल सकता है आपकी किस्मत!

Astrology: रविवार की सुबह किया गया ये एक काम, क्या बदल सकता है आपकी किस्मत!

Astrology: क्या आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है? ज्योतिष के अनुसार इससे आत्मविश्वास, करियर और सम्मान प्रभावित हो सकता है. जानिए सूर्य देव को प्रसन्न करने के आसान उपाय, मंत्र और दान का महत्व.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 13 Jun 2026 03:21 PM (IST)
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Astrology: वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह को आत्मा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सम्मान, पिता और जीवन ऊर्जा का कारण माना गया है. सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं, जब किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो उसे समाज में प्रतिष्ठा, आत्मबल, सरकारी क्षेत्र में सफलता और नेतृत्व करने की क्षमता प्राप्त होती है. वहीं कमजोर या अशुभ सूर्य कई बार आत्मविश्वास की कमी, करियर में बाधा, पिता से मतभेद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है.

सूर्य ग्रह क्यों हैं जीवन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक?

धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देव संसार को प्रकाश और ऊर्जाशक्ति प्रदान करते हैं. कुंडली में सूर्य व्यक्ति के व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सामाजिक सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है. मजबूत सूर्य व्यक्ति को साहसी, प्रभावशाली और नेतृत्व करने वाला बनाता है.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजसत्ता, प्रशासन, सरकारी कार्य, पिता और आत्मबल का स्वामी ग्रह माना गया है. इसलिए इसकी स्थिति व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है.

सूर्य देव की कृपा पाने के लिए किए जाते हैं ये प्रमुख उपाय:

1. रोजाना सूर्य को अर्घ्य दें- सूर्योदय के समय तांबे के बरतन में जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य देना बहुत शुभ माना जाता है. इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है.

2. सूर्य मंत्र का जप करें- नहाने के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ सूर्य मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना जाता है.

सरल सूर्य मंत्र:

"ॐ सूर्याय नमः"

बीज मंत्र:

"ॐ घृणि सूर्याय नमः"

इन मंत्रों का नियमित जाप आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और सकारात्मक सोच बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

3. सूर्योदय के समय पूजा करें- ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, सूर्योदय का समय सूर्य उपासना के लिए सबसे शुभ माना जाता है. इस समय सूर्य मंत्रों का जप और ध्यान करने से विशेष प्रकार के लाभ मिलने लगते है.

4. लाल वस्तुओं का दान करें- रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, लाल वस्त्र और लाल चंदन का दान शुभ माना जाता है. इससे सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है.

5. सूर्य नमस्कार करें- योग में सूर्य नमस्कार को अधिक प्रभावशाली माना गया है. रोजाना सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मानसिक संतुलन में सुधार होता है.

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सूर्य के अशुभ प्रभाव होने पर क्यों किए जाते हैं विशेष उपाय?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो या राहु, केतु अथवा शनि से प्रभावित हो, तो व्यक्ति को आत्मविश्वास की कमी, सम्मान में कमी, आँखों में समस्याएं और करियर में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में सूर्य पूजा, मंत्र जाप, दान और अर्घ्य जैसे उपाय लाभकारी माने जाते हैं. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले व्यक्तिगत कुंडली का अध्ययन कराना सही माना जाता है.

सूर्य ग्रह के लिए कौन-सा रत्न धारण करें?

ज्योतिष शास्त्र में माणिक्य (Ruby) को सूर्य ग्रह का मुख्य रत्न माना गया है. माणिक्य पहनने से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है. किसी भी रत्न को धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

सूर्य ग्रह का करियर और प्रतिष्ठा पर कैसे पड़ता है प्रभाव?

सूर्य ग्रह का संबंध प्रशासन, सरकारी सेवाओं, राजनीति, नेतृत्व और उच्च पदों से माना जाता है. सूर्य की शुभ स्थिति व्यक्ति को करियर में आगे बढ़ने, जिम्मेदारियां संभालने और समाज में सम्मान प्राप्त करने में मदद करती है. सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवाओं, राजनीति और नेतृत्व से जुड़े लोगों के लिए सूर्य ग्रह का विशेष महत्व बताया गया है.

सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आसान उपाय:

  • सुबह सूर्योदय से पहले उठें.
  • नहाने के बाद साफ कपड़े धारण करें.
  • तांबे के पात्र से सूर्य को जल अर्पित करें.
  • "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें.
  • सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ करें.
  • रविवार के दिन लाल वस्तुओं का दान करें.
  • नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करें.
  • पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें.
  • सत्य और अनुशासन का पालन करें.
  • जरूरतमंद लोगों की सहायता करें.

इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता के साथ करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होने तथा जीवन में अच्छे बदलाव आने लगते है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 13 Jun 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Sunday Remedies Surya Dev Surya Grah Astrology
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