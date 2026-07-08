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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAshadha Gupt Navratri 2026 Date: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग, जानें कलश स्थापना का सही मुहूर्त और जरूरी नियम

Ashadha Gupt Navratri 2026 Date: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि पर 12 साल बाद दुर्लभ योग, जानें कलश स्थापना का सही मुहूर्त और जरूरी नियम

Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक रहेगी. इस बार गुप्त नवरात्रि में 12 साल बाद दुर्लभ संयोग बन राह है, ऐसे में घटस्थापना मुहूर्त और इन 9 दिनों के नियम जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 08 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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Ashadha Gupt Navratri 2026: आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 से शुरू हो रही है. इसका समापन 23 जुलाई को होगा. इस बार गुप्त नवरात्र 9 दिन की होगी. तांत्रिक साधना के लिए ये समय अचूक माना जाता है. मार्कण्डेय पुराण (दुर्गा सप्तशती), देवी भागवत महापुराण, रुद्रयामल तंत्र, शक्तिसंगम तंत्र, तंत्रसार आदि शाक्त ग्रंथों में गुप्त नवरात्रि का वर्णन मिलता है.

इस नवरात्रि में साधक अपनी साधना को गोपनीय रखते हैं. इस बार गुप्त नवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, घटस्थापना का मुहूर्त, और क्या है जरुरी नियम.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 घटस्थापना मुहूर्त

आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 14 जुलाई 2026 को दोपहर 3.12 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 15 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजकर 50 मिनट पर समाप्त होगी.

  • घटस्थापना मुहूर्त - सुबह 5.33 से सुबह 10.09 तक होगी.

12 साल बाद बन रहा है दुर्लभ संयोग

ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली के अनुसार इस वर्ष गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ अत्यंत शुभ और दुर्लभ ज्योतिषीय संयोगों के बीच हो रहा है. 15 जुलाई को बुधवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा कर्क राशि में विराजमान होंगे. इसी दौरान चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग का निर्माण होगा. चूंकि गुरु लगभग 12 वर्ष बाद पुनः इसी राशि में आते हैं, इसलिए यह संयोग विशेष महत्व रखता है.

इसके साथ ही गुप्त नवरात्रि की शुरुआत गजकेसरी योग और बुध-पुष्य योग के शुभ संयोग में होगी, जो साधना, मंत्र सिद्धि और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है. इतना ही नहीं, पूरे गुप्त नवरात्रि काल में 2 सर्वार्थ सिद्धि योग और 3 रवि योग भी बनेंगे, जिससे इस पर्व का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व कई गुना बढ़ जाएगा.

किन देवियों की होती है पूजा

शत्रु बाधा, ग्रह दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्रि में दशमहाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुरसुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की विशेष उपासना की जाती है.

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026 तिथि कैलेंडर

आषाढ़ गुप्त नवारत्रि प्रतिपदा तिथि - 15 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि द्वितीया तिथि - 16 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि तृतीया और चतुर्थी तिथि - 17 जुलाई
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि पंचमी तिथि - 18 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि षष्ठी तिथि - 19 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि सपत्मी तिथि - 20 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि अष्टमी तिथि - 21 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि नवमी तिथि - 22 जुलाई 2026
आषाढ़ गुप्त नवारत्रि व्रत पारण - 23 जुलाई 2026

गुप्त नवरात्रि के नियम

  • जहां गृहस्थ देवी दुर्गा की सात्विक उपासना करें, वहीं तांत्रिक साधक गुरु के मार्गदर्शन में दशमहाविद्याओं की गूढ़ साधना करते हैं.
  • मां दुर्गा या अपने इष्ट देवी-देवता की विधि-विधान से पूजा करें.
  • दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा, देवी कवच, अर्गला स्तोत्र या सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ करें.
  • सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें.
  • क्रोध, झूठ, निंदा और तामसिक भोजन से दूर रहें.
  • अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन और हवन करना शुभ माना जाता है.
  • नौ दिनों तक नियमित दीपक जलाकर मां भगवती की आराधना करें.
  • नकारात्मक विचारों, विवाद और अपशब्दों से बचें.
  • यदि तंत्र साधना का ज्ञान न हो, तो केवल सात्विक रूप से मां दुर्गा की पूजा और मंत्र-जप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Jul 2026 07:29 AM (IST)
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