जब हिडिंबा ने भीम को देखा तो वह उनके अद्भुत व्यक्तित्व और बल से प्रभावित हो गई. जिस उद्देश्य से वह आई थी, वह भूल गई. उसके मन में प्रेम जाग उठा. उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और भीम के पास पहुंचकर उन्हें अपने भाई के खतरे के बारे में बताया. अब उसके सामने प्रेम और कर्तव्य का संघर्ष था.