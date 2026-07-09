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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मYogini Ekadashi 2026 Date: योगिनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर न हों परेशान, जोधपुर के ज्योतिषाचार्य ने बताया 10 या 11 जुलाई का सही गणित

Yogini Ekadashi 2026 Date: योगिनी एकादशी व्रत की तारीख को लेकर न हों परेशान, जोधपुर के ज्योतिषाचार्य ने बताया 10 या 11 जुलाई का सही गणित

Yogini Ekadashi 2026: योगिनी एकादशी व्रत कब? 10 या 11 जुलाई की उलझन हुई दूर. ज्योतिषाचार्य के अनुसार जानें किस दिन व्रत रखना होगा सबसे शुभ और फलदायी, साथ ही नोट करें पारण का सही समय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 09 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Yogini Ekadashi 2026 Date, Shubh Muhurat and Puja Vidhi: सनातन धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. इस वर्ष यह पवित्र व्रत 10 जुलाई को पूरे देश में पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया जाएगा.

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, इस दिन पूरी निष्ठा से व्रत रखकर भगवान विष्णु की आराधना करने से मनुष्य के जाने-अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है. इसके साथ ही जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य (आरोग्य) की प्राप्ति होती है.

उदया तिथि के अभाव में भी 10 जुलाई को ही क्यों रखा जाएगा व्रत?

पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष एकादशी तिथि के समय को लेकर एक विशेष संयोग बन रहा है:

  • एकादशी तिथि का प्रारंभ: 10 जुलाई की सुबह 08:16 बजे से
  • एकादशी तिथि का समापन: 11 जुलाई की सुबह 05:22 बजे पर

शास्त्रों का मत: धार्मिक विद्वानों और ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, भले ही 10 जुलाई को उदया तिथि (सूर्योदय के समय एकादशी तिथि) का अभाव हो, लेकिन सुबह से ही एकादशी तिथि लग जाने के कारण इसी दिन व्रत रखना शास्त्रों के अनुसार सबसे अधिक शुभ, फलदायी और न्यायसंगत माना गया है.

पितरों की तृप्ति और वंश वृद्धि के लिए विशेष फलदायी

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार, योगिनी एकादशी व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला है. ऐसी मान्यता है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में रहते हुए भी इस विशेष दिन अपने भक्तों की सच्ची पुकार सुनते हैं और उनके कष्टों का निवारण करते हैं. यह व्रत पितरों की आत्मिक तृप्ति और वंश वृद्धि के लिए भी बेहद कल्याणकारी माना जाता है.

यह भी पढ़े- Yogini Ekadashi Vrat Parana: 10 जुलाई या 11 जुलाई, योगिनी एकादशी व्रत का पारण कब करें? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और नियम

योगिनी एकादशी पूजा विधि:

आप इस साल योगिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो इन पांच चरणों में भगवान विष्णु की पूजा संपन्न करें:

ब्रह्म मुहूर्त में स्नान: एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ (संभव हो तो पीले) वस्त्र धारण करें.

संकल्प और पूजन: भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप जलाकर व्रत का संकल्प लें. उन्हें पीले फूल, तुलसी दल (तुलसी के पत्ते), धूप-दीप और पंचामृत अर्पित करें.

मंत्र जाप: दिनभर फलाहार या निर्जला व्रत रखते हुए 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का मानसिक जाप करें.

सायंकालीन पूजा: शाम के समय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें अथवा योगिनी एकादशी की प्रामाणिक व्रत कथा का श्रवण करें.

पारण (व्रत खोलना): अगले दिन (द्वादशी तिथि) सुबह किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करने के बाद ही अपना व्रत खोलें.

एक नज़र में: तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्वपूर्ण जानकारियां

विषय विवरण
व्रत की तारीख 10 जुलाई
मुख्य देवता भगवान श्रीहरि विष्णु
मुख्य लाभ अनजाने पापों से मुक्ति, पितृ दोष से राहत, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि.
एकादशी तिथि शुरू 10 जुलाई, सुबह 08:16 बजे से
एकादशी तिथि समाप्त 11 जुलाई, सुबह 05:22 बजे तक
पूजा का मुख्य दिन 10 जुलाई (उदया तिथि न होने पर भी सर्वोत्तम)

एकादशी व्रत के 3 जरूरी नियम 

एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इन तीन नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करें:

तुलसी दल का नियम: भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के अधूरी मानी जाती है. ध्यान रहे कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए इन्हें एक दिन पहले (दशमी तिथि को) ही तोड़कर रख लें.

दान का महत्व: द्वादशी के दिन किसी जरूरतमंद को दान दिए बिना एकादशी का पुण्य फल पूरा नहीं मिलता. 11 जुलाई को सुबह तिथि समाप्त होने के बाद पहले दान करें, फिर स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण कर पारण करें.

सात्विकता का पालन: एकादशी के दिन तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन) और चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए. इस दिन पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य और सात्विकता का पालन करें.

यह भी पढ़े- Budh Gochar 2026: बुध का मिथुन राशि में गोचर, इन 3 राशियों की बंद किस्मत का खुलेगा ताला, करियर में बड़ी उछाल के संकेत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 09 Jul 2026 06:20 AM (IST)
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Yogini Ekadashi Date Yogini Ekadashi Puja Vidhi Yogini Ekadashi 2026 Yogini Ekadashi Shubh Muhurat
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