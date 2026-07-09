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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मVaralakshmi Vrat 2026: वरलक्ष्मी व्रत कब ? दिवाली जितना खास दिन, नोट करें तारीख, लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

Varalakshmi Vrat 2026: वरलक्ष्मी व्रत कब ? दिवाली जितना खास दिन, नोट करें तारीख, लक्ष्मी पूजा मुहूर्त

Varalakshami Vrat 2026: सावन के आखिरी शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत किया जाता है. पुराणों के अनुसार इसमें पूजा, व्रत करने वालों को धन, समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Jul 2026 10:25 AM (IST)
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Varalakshami Vrat 2026: सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होगा. सावन के आखिरी शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत करने का विधान है, ये पर्व दक्षिण भारत में धूमधाम से मनाया जाता है. इस बार वरलक्ष्मी व्रत 28 अगस्त 2026 को है. इसके दो दिन बाद सावन पूर्णिमा मनाई जाएगी.

स्कन्द पुराण और भविष्योत्तर पुराण में मिलता है. मान्यता है कि इस व्रत का फल सभी लक्ष्मी व्रतों के समान या उनसे भी श्रेष्ठ माना गया है. वरलक्ष्मी पूजा विधि में पूजा के चरण, दीवाली की महालक्ष्मी पूजा के समान हैं.

किस समय होती है वरलक्ष्मी पूजा

मुहूर्त ज्योतिष के अनुसार, देवी लक्ष्मी की पूजा करने का सर्वोत्तम समय स्थिर लग्न के समय होता है. मान्यताओं के अनुसार, स्थिर लग्न के समय लक्ष्मी पूजा करने से दीर्घकालीन समृद्धि की प्राप्ति होती है.

वरलक्ष्मी पूजा मुहूर्त 2026

  • सिंह लग्न पूजा मुहूर्त (प्रातः) - सुबह 05:57 - सुबह 07:29
  • वृश्चिक लग्न पूजा मुहूर्त (अपराह्न) - दोपहर 12:05 - दोपहर 14:23
  • कुम्भ लग्न पूजा मुहूर्त (सन्ध्या) - शाम 06:09 - रात 07:37
  • वृषभ लग्न पूजा मुहूर्त (मध्यरात्रि) - रात 10:37 - देर रात 12.33

वरलक्ष्मी व्रत में किस देवी की पूजा होती है

इस व्रत में मां वरलक्ष्मी की पूजा की जाती है. वरलक्ष्मी, महालक्ष्मी का ही वरदान देने वाला स्वरूप हैं. वर का अर्थ है वरदान, इसलिए जो लक्ष्मी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, उन्हें वरलक्ष्मी कहा जाता है. देवी वरलक्ष्मी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ था. देवी वरलक्ष्मी का रँग रूप का वर्णन दूधिया सागर के समान किया गया है तथा वे उसी रंग के वस्त्र धारण करती हैं.

महत्व

वरलक्ष्मीव्रतं नाम सर्वसौभाग्यवर्धनम्। आयुरारोग्यसम्पत्तिं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम्॥

वरलक्ष्मी व्रत करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, धन-संपत्ति तथा पुत्र-पौत्रादि की प्राप्ति होती है.

वरलक्ष्मी व्रत क्यों किया जाता है

स्कन्द पुराण के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस व्रत का महत्व बताया. उन्होंने कहा कि प्राचीन समय में मगध देश के कुंडिनपुर में रहने वाली एक पतिव्रता महिला चारुमति को माता लक्ष्मी ने स्वप्न में दर्शन दिए और श्रावण मास के शुक्रवार को वरलक्ष्मी व्रत करने का आदेश दिया.

चारुमति ने पूरे विधि-विधान से व्रत और पूजा की. व्रत पूरा होते ही उसे धन, वैभव, सौभाग्य और परिवार की समृद्धि का वरदान प्राप्त हुआ. इसके बाद नगर की अन्य महिलाओं ने भी यह व्रत किया और सभी को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिला.

वरलक्ष्मी व्रत करने के फल

  • अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
  • पति की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है.
  • धन, वैभव और अन्न-धान्य में वृद्धि होती है.
  • परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है.
  • संतान सुख और वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.
  • आर्थिक संकट और दरिद्रता दूर होती है.
  • घर में स्थायी रूप से मां लक्ष्मी का निवास होता है.
  • मनोकामनाओं की पूर्ति और जीवन में सफलता प्राप्त होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Jul 2026 10:25 AM (IST)
Tags :
Laxmi Ji Varalakshami Vrat 2026 Varalakshami Vratam 2026
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