हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और महत्व जानें

Shardiya Navratri 2025: महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि, मंत्र, भोग और महत्व जानें

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का नौंवा दिन मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जानिए मां सिद्धिदात्रि की पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में.

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Sep 2025 08:24 AM (IST)
Preferred Sources

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिन्हें 'महानवमी' भी कहा जाता है. इस दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है और वे लौकिक व पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद पाती हैं.

मां सिद्धिदात्रि पूजा विधि

मां सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्रि के नौवें दिन की जाती है, जिसमें सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनकर मां की प्रतिमा स्थापित की जाती है. पूजा में मां को फल, फूल, मिठाई, हलवा, पूड़ी, खीर और नारियल अर्पित किए जाते हैं.

मां के बीज मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नम:' का जाप करें और मां की आरती करें. इस दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है. 

स्नान और शुद्धिकरण
सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ, स्वच्छ वस्त्र धारण करें. घर के पूजा स्थल को साफ करें और मां की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें.

दीपक प्रज्वलित करें
मां सिद्धिदात्री के सामने घी का दीपक जलाएं. 

सामग्री अर्पित करें
मां को रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, लाल चुनरी और फल अर्पित करें. 

भोग लगाएं
मां को हलवा, पूड़ी, खीर, चना और नारियल का भोग लगाएं. 

मंत्रों का जाप करें
मां सिद्धिदात्री के बीज मंत्र 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्र्यै नम:' या उनके स्तोत्र का जाप करें. 

आरती और कथा
मां की आरती उतारें और मां की कथा पढ़ें. 

प्रसाद बांटें
मां का प्रसाद परिवार में बाटें और प्रसाद की विधि पूर्ण करें. 

कन्या पूजन और हवन
नवमी तिथि पर कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है, यह शुभ माना जाता है. 

मां सिद्धिदात्रि को किस चीज का भोग लगाएं

मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए भक्त कई तरह के भोग लगाते हैं. हलवा, पूरी, चना, फल, खीर और नारियल जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं. मान्यता है कि जामुनी या बैंगनी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है. भोग लगाने के बाद मां सिद्धिदात्री माता की विशेष रूप से आरती की जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 30 Sep 2025 08:24 AM (IST)
Embed widget