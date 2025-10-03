हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Pradosh Vrat 2025: शनि महादशा से मुक्ति पाने के लिए 4 अक्टूबर को करें ये 3 उपाय! धन-दौलत का मिलेगा वरदान!

Shani Pradosh Vrat 2025: शनि महादशा से मुक्ति पाने के लिए 4 अक्टूबर को करें ये 3 उपाय! धन-दौलत का मिलेगा वरदान!

Shani Pradosh Vrat 2025: 4 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन शनि प्रदोष व्रत है. जानें शनि महादशा और साढ़ेसाती से छुटकारा पाने का स्वर्ण अवसर और उससे जुड़े अचूक उपायों जो पापों से मुक्ति दिलाने में कारागार.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 03 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Preferred Sources

Shani Pradosh Vrat 2025: साल 2025 में अक्टूबर का महीना कई मायनों में खास रहने वाला है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने कई त्योहारों के साथ व्रत भी आने वाले हैं. इसी कड़ी में 4 अक्टूबर 2025, शनिवार को शनि प्रदोष व्रत है, जो शनि देव की भक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है.

इस दिन तीन शक्तिशाली उपाय करने से शनि महादशा से छुटकारा मिलने के साथ जन्मों जन्मांतर के पापों से भी मुक्ति मिलती.

शनि प्रदोष व्रत पर करें तीन महाशक्तिशाली उपाय

इस बार शनि प्रदोष व्रत शनिवार के दिन होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है. इस दिन भगवान शिव के साथ शनि महाराज की पूजा करने का भी विधान होता है.

ज्योतिषाचार्या अनीष व्यास के मुताबिक इस व्रत को करने से शनि के अशुभ प्रभाव साढ़ेसाती, शनि ढैय्या और महादशा से छुटकारा मिलता है. इस साल अक्टूबर माह में दुर्लभ संयोग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि एक ही महीने में दो बार शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा. आइए जानते हैं इससे जुड़ी अहम जानकारी?

शनि प्रदोष व्रत का महत्व

शनि प्रदोष व्रत का मतलब ही यही है कि, शनि देव की नाराजगी से व्यक्ति के जीवन में आने वाली तमाम कष्टों का निवारण इस एक व्रत को करने से होता है. शनि देव कार्मिक ग्रह हैं, जिनका संबंध कर्म, स्ट्रगल और देरी से होता है. लेकिन जिन से वो प्रसन्न हो गए उनकी जिंदगी में ऐसे बदलाव आते हैं कि 7 पुश्तें कभी गरीब नहीं होती है.

उनके जीवन में धन, दौलत और शोहरत की कभी भी कमी नहीं रहती है. अगर आप भी शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 4 अक्टूबर को तीन उपाय जरूर करें.

शनि प्रदोष व्रत 2025 के 3 शक्तिशाली उपाय

शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह उठाकर स्नान करने के बाद व्रत का संक्लप लें. इसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर तिल और शहद अर्पित करें और शनि बीज मंत्रों का 108 बार जाप करें.

  • शनि बीज मंत्र- ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः

दूसरा महाउपाय

शनि प्रदोष व्रत वाले दिन शाम के समय शनि मंदिर जाकर छायादान करना है. ऐसा करने से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का अंत होता है.

तीसरा महाउपाय

इसके साथ ही व्रत वाले दिन संध्याकाल में पीपल पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाना है और 11 बार शनि निलांजन मंत्र का जाप करना है.

  • ॐ नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम। छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 03 Oct 2025 12:40 PM (IST)
Tags :
Shani Pradosh Vrat Shani Dev Pradosh Vrat 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
Advertisement

वीडियोज

Kantara Chapter 1 Review: ऋषभ शेट्टी गुलशन देवैया जयराम रुक्मिणी वसंत
PM Modi Bihar Visit: पीएम मोदी बिहार के युवाओं से करेंगे संवाद, बड़ी घोषणा संभव! | ABP News
Bihar Elections 2025: 25 लाख महिलाओं को CM Nitish Kumar देंगे ₹10,000 की सौगात
Swami Chaitanyanand Case: तीन महिलाएँ गिरफ्तार, 'बाबा' के मोबाइल से अश्लील चैट का खुलासा
Bareilly Internet Ban: Juma पर हाई ALERT, 8500 Police तैनात, Internet सेवा बंद
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
ट्रंप ने की विमानों की घुसपैठ तो इस छोटे से देश ने दे दी चेतावनी, कहा- ऐसी गलती मत करना कि...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
क्रिकेट
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
'मैं तुम्हे IPL के लिए नहीं...', अभिषेक शर्मा ने बताया कि कैसे युवराज सिंह ने उन्हें तैयार किया
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget