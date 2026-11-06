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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Pradosh 2026: शनि प्रदोष समझकर 7 नवंबर को व्रत रख रहे हैं? पहले जान लें सही तारीख

Shani Pradosh 2026: शनि प्रदोष समझकर 7 नवंबर को व्रत रख रहे हैं? पहले जान लें सही तारीख

Shani Pradosh 2026: 7 नवंबर को शनिवार और सुबह त्रयोदशी होने पर भी शनि प्रदोष नहीं है. जानें प्रदोष व्रत 6 नवंबर को क्यों है और इसकी तारीख कैसे तय होती है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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Shani Pradosh Vrat 2026: शनिवार को त्रयोदशी पड़ रही है, लेकिन प्रदोष व्रत शुक्रवार को है. व्रत रखने से पहले समझ लें सुबह की तिथि और शाम की पूजा का अंतर.

दिवाली से पहले 7 नवंबर को शनि प्रदोष का व्रत रखने की तैयारी है तो तारीख ठीक कर लें. इस बार कार्तिक कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 6 नवंबर, शुक्रवार को है. पंचांग की नई दिल्ली की गणना में इसे शुक्र प्रदोष बताया गया है.

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अगले दिन शनिवार को सुबह त्रयोदशी जरूर रहेगी, लेकिन इससे वह शनि प्रदोष नहीं बन जाता.

शनिवार और त्रयोदशी, फिर शनि प्रदोष क्यों नहीं?

इसका जवाब पूजा के समय में छिपा है. प्रदोष व्रत का निर्णय सूर्यास्त के आसपास रहने वाली त्रयोदशी से होता है. केवल सुबह की तिथि देखकर इसकी तारीख तय करना गलत हो सकता है.

इसे ऐसे समझें. 7 नवंबर को सूर्योदय के समय त्रयोदशी है, लेकिन सुबह 10 बजकर 47 मिनट पर चतुर्दशी शुरू हो जाएगी. शाम को सूर्यास्त 5 बजकर 32 मिनट पर होगा. यानी प्रदोष की पूजा के समय त्रयोदशी रहेगी ही नहीं. ये समय नई दिल्ली के लिए हैं.

शनि प्रदोष और शनि देव की पूजा में फर्क

प्रदोष भगवान शिव की उपासना का व्रत है. यह शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष कहलाता है. इसलिए 'शनिवार की पूजा' और 'शनि प्रदोष का व्रत' को एक समझना ठीक नहीं है.

7 नवंबर को अपनी परंपरा के अनुसार शनि देव की नियमित उपासना कर सकते हैं. लेकिन उस पूजा को शनि प्रदोष का विशेष अवसर बताना तारीख की सही जानकारी नहीं होगी.

7 नवंबर को कौन से पर्व हैं ?

पंचांग में इस दिन काली चौदस, हनुमान पूजा और मासिक शिवरात्रि दर्ज हैं. इसलिए दिवाली से पहले की इस तारीख का अपना धार्मिक महत्व है; उसे शनि प्रदोष बताने की जरूरत नहीं.

व्रत की तारीख देखते समय सिर्फ 'शनिवार' और 'त्रयोदशी' पढ़कर फैसला न लें. यह भी देखें कि संबंधित पूजा के समय कौन सी तिथि रहेगी. इसी अंतर से इस बार प्रदोष शुक्रवार को है, जबकि शनिवार की सुबह भी पंचांग में त्रयोदशी दिखाई देगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Nov 2026 01:49 PM (IST)
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