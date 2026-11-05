Dhanteras 2026: दिवाली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस के पावन त्योहार से होती है. इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आरोग्य के प्रदाता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. लोग सुख-समृद्धि के लिए सोना, चांदी, पीतल के बर्तन और झाड़ू खरीदते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों को खरीदने की सख्त मनाही होती है? ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी आ सकती है. हालांकि, ये नियम अलग-अलग क्षेत्रों और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए.

धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये 7 चीजें

नुकीली और धारदार चीजें: चाकू, कैंची, ब्लेड या सुई जैसी नुकीली चीजें धनतेरस के दिन न खरीदें. मान्यताओं के अनुसार, धारदार चीजें घर में कलह, विवाद और रिश्तों में कड़वाहट का कारण बन सकती हैं.

लोहे का सामान: ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में लोहे का संबंध शनि देव से माना जाता है. धनतेरस पर लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता. इसकी जगह आप सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं.

काले रंग की वस्तुएं: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या त्योहार पर काले रंग से परहेज किया जाता है. इसे नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए धनतेरस पर काले कपड़े, जूते या सजावटी सामान खरीदने से बचें.

कांच का सामान (क्रॉकरी): कांच की चीजें बेहद नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं. लोक मान्यताओं में कांच को राहु से जोड़कर देखा जाता है और इसका टूटना अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन कांच के बर्तन या शोपीस लेने से बचें.

तेल और घी की खरीदारी: दिवाली के दीये जलाने के लिए तेल और घी की जरूरत जरूर होती है, लेकिन कई परंपराओं में धनतेरस के दिन इन्हें बाजार से खरीदकर घर लाना वर्जित माना गया है. बेहतर होगा कि आप तेल और घी धनतेरस से एक-दो दिन पहले ही खरीद लें.

चमड़े (लेदर) से बनी चीजें: चमड़े से बने पर्स, बेल्ट, जूते या बैग धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए. पूजा-पाठ और पवित्र पर्वों में चमड़े को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए शुभ अवसर पर इसे घर लाने से बचना चाहिए.

खाली बर्तन घर लाना: धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि बर्तन को घर में एकदम खाली न लाएं. घर लाने से पहले उसमें थोड़े चावल, गेहूं, मिठाई, धनिया के बीज या थोड़ा जल जरूर डाल लें. ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है.

धनतेरस 2026: तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

तारीख: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026

शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर 2026, सुबह 10:30 बजे

6 नवंबर 2026, सुबह 10:30 बजे त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर 2026, सुबह 10:47 बजे

7 नवंबर 2026, सुबह 10:47 बजे पूजा का शुभ मुहूर्त (नई दिल्ली): शाम 06:02 बजे से रात 07:57 बजे तक

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