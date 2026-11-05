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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDhanteras 2026: धनतेरस पर क्या न खरीदें? इन 7 चीजों की खरीदारी मानी जाती है अशुभ, जानें वजह और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्या न खरीदें? इन 7 चीजों की खरीदारी मानी जाती है अशुभ, जानें वजह और शुभ मुहूर्त

Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा है, पर लोहा, कांच, नुकीली चीजें व काले कपड़े खरीदना अशुभ माना जाता है. जानिए परंपराएं, वर्जित सामानों की पूरी लिस्ट और पूजा का शुभ मुहूर्त.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 05 Nov 2026 07:27 PM (IST)
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Dhanteras 2026: दिवाली के महापर्व की शुरुआत धनतेरस के पावन त्योहार से होती है. इस दिन धन और समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और आरोग्य के प्रदाता भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है. लोग सुख-समृद्धि के लिए सोना, चांदी, पीतल के बर्तन और झाड़ू खरीदते हैं.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों को खरीदने की सख्त मनाही होती है? ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को घर लाने से नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक तंगी आ सकती है. हालांकि, ये नियम अलग-अलग क्षेत्रों और पारिवारिक परंपराओं पर आधारित हैं. आइए जानते हैं वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए.

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धनतेरस पर भूलकर भी न खरीदें ये 7 चीजें

नुकीली और धारदार चीजें: चाकू, कैंची, ब्लेड या सुई जैसी नुकीली चीजें धनतेरस के दिन न खरीदें. मान्यताओं के अनुसार, धारदार चीजें घर में कलह, विवाद और रिश्तों में कड़वाहट का कारण बन सकती हैं.

लोहे का सामान: ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं में लोहे का संबंध शनि देव से माना जाता है. धनतेरस पर लोहा खरीदना शुभ नहीं माना जाता. इसकी जगह आप सोना, चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीद सकते हैं.

काले रंग की वस्तुएं: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य या त्योहार पर काले रंग से परहेज किया जाता है. इसे नकारात्मकता और दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है. इसलिए धनतेरस पर काले कपड़े, जूते या सजावटी सामान खरीदने से बचें.

कांच का सामान (क्रॉकरी): कांच की चीजें बेहद नाजुक होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं. लोक मान्यताओं में कांच को राहु से जोड़कर देखा जाता है और इसका टूटना अशुभ माना जाता है. इसलिए इस दिन कांच के बर्तन या शोपीस लेने से बचें.

तेल और घी की खरीदारी: दिवाली के दीये जलाने के लिए तेल और घी की जरूरत जरूर होती है, लेकिन कई परंपराओं में धनतेरस के दिन इन्हें बाजार से खरीदकर घर लाना वर्जित माना गया है. बेहतर होगा कि आप तेल और घी धनतेरस से एक-दो दिन पहले ही खरीद लें.

चमड़े (लेदर) से बनी चीजें: चमड़े से बने पर्स, बेल्ट, जूते या बैग धनतेरस के दिन नहीं खरीदने चाहिए. पूजा-पाठ और पवित्र पर्वों में चमड़े को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए शुभ अवसर पर इसे घर लाने से बचना चाहिए.

खाली बर्तन घर लाना: धनतेरस पर नए बर्तन खरीदना बेहद शुभ होता है, लेकिन ध्यान रखें कि बर्तन को घर में एकदम खाली न लाएं. घर लाने से पहले उसमें थोड़े चावल, गेहूं, मिठाई, धनिया के बीज या थोड़ा जल जरूर डाल लें. ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है.

धनतेरस 2026: तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

  • तारीख: शुक्रवार, 6 नवंबर 2026
  • त्रयोदशी तिथि प्रारंभ: 6 नवंबर 2026, सुबह 10:30 बजे
  • त्रयोदशी तिथि समाप्त: 7 नवंबर 2026, सुबह 10:47 बजे
  • पूजा का शुभ मुहूर्त (नई दिल्ली): शाम 06:02 बजे से रात 07:57 बजे तक

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 05 Nov 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
Diwali 2026 Dhanteras 2026 Dhanteras 2026 What Not To Buy
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