बसों का किराया बढ़ा तो बीजेपी ने शिवकुमार को बना दिया बच्चा, शेयर किया AI-जनरेटेड वीडियो

कर्नाटक बीजेपी ने सार्वजनिक परिवहन और दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. बीजेपी ने मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का व्यंग्यात्मक AI-जनरेटेड वीडियो जारी किया. बीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट किए गए वीडियो में शिवकुमार को एनिमेटेड बच्चे के रूप में दिखाया गया है.

इस वीडियो में शिवकुमार नीले और सफेद रंग की स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए हैं और पीठ पर एक बैग टांग रखा है. वीडियो में हाथ में छड़ी लिए एक महिला बार-बार "तिम्मा" नाम के एक लड़के को रोजमर्रा की जरूरी चीजें लाने के लिए कहती है, जिस पर शिवकुमार जैसा दिखने वाला किरदार हर चीज की बढ़ती कीमतों पर अफसोस जताता है.

डीके शिवुकमार का AI-जनरेटेड वीडियो

वीडियो में महिला कहती है तिम्मा, दूध ले आओ तो दूध के बूथ के सामने खड़े मुख्यमंत्री के AI-जनरेटेड कैरिकेचर ने जवाब दिया कि हालू (दूध) का दाम बहुत ज़्यादा है मां." जब लड़के से पंखा चलाने के लिए कहा गया, तो उसने बिजली का एक लंबा-चौड़ा बिल दिखाते हुए शिकायत की कि बिजली बहुत महंगी हो गई है. वीडियो में परिवहन समेत कई अन्य नागरिक सेवाओं और सार्वजनिक सुविधाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं.

ಹಾಲು ತಾರೋ ತಿಮ್ಮ, ಹಾಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ! ಬಸ್ಸು ಹತ್ತೋ ತಿಮ್ಮ, ಟಿಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮ! ಇದೇ ನೋಡಿ ತಿಮ್ಮನ ವಾಸ್ತವ 🤷🏻‍♂️ #CongressFailsKarnataka https://t.co/kanFCTbMxB — BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) November 6, 2026

कर्नाटक सीएम का एनिमेटेड किरदार बस स्टॉप पर हाथ में टिकट लिए खड़ा है और शिकायत कर रहा है कि टिकट के दाम बहुत अधिक है. जब उससे दवा लाने के लिए कहा गया, तो वह एक फार्मेसी के बाहर खड़ा हो गया और कन्नड़ भाषा में बोला कि स्वास्थ्य सेवा को भी अब एक कमर्शियल धंधा बना दिया गया है.

बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना

क्लिप के आखिर में मां ने लड़के से सड़कें बनाने के लिए कहा तो उसने अपनी यूनिफॉर्म की जेबें बाहर कीं,जो खाली थीं और कहा कि सरकारी खजाना खाली है. फिर मां ने उससे कलेक्शन के लिए कहा. कलेक्शन की बात सुनते ही लड़का अचानक खुश हो गया. बता दें कि यह एक ऐसा राजनीतिक तंज है जो अक्सर विपक्षी पार्टी BJP कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व पर करती रहती है.

बेंगलुरु में किराया महंगा

बता दें कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब बेंगलुरु में बीजेपी बस टिकट की दरों में संशोधन और अन्य वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रही है. कर्नाटक सरकार की नई पॉलिसी के मुताबिक, पूरे कर्नाटक में साधारण और एक्सप्रेस बसों में सफर करना काफी महंगा हो गया है. नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और कल्याणा कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने किराए में औसतन 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जबकि BMTC ने टिकट की कीमतों में 33 से 35 प्रतिशत तक का इजाफा किया है.

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