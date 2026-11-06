ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई

दिवाली से पहले 'रामायण' ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहले दिन वर्ल्डवाइड 150 करोड़ के पार हुई कमाई

Ramayana Box Office Collection Day 1 Worldwide: रणबीर कपूर की 'रामायण' ने दुनियाभर में अच्छी शुरुआत की है. फिल्म का वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे कलेक्शन काफी शानदार है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 06 Nov 2026 01:39 PM (IST)
Preferred Sources

काफी उम्मीदों और चर्चा के बीच, नितेश तिवारी की 'रामायण' दिवाली से ठीक पहले 5 नवंबर को दुनिया भर में रिलीज हुई. इस फिल्म को दर्शकों से मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है.हालांकि इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड  ऐतिहासिक शुरुआत की है. जानते हैं इस फिल्म ने दुनियाभर में ओपनिंग डे पर कितना कमाया है. 

'रामायण' ने दुनियाभर में कितने करोड़ से की ओपनिंग? 
दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली फिल्मों की कमाई खास नहीं हो पाती है. दरअसल त्योहार की वजह से लोग अपने कामों में ज्यादा बिजी रहते हैं. ऐसे में सिनेमाघरों में दिवाली के त्योहार पर कम ही भीड़ नजर आती है. इसके चलते फिल्मों की कमाई पर असर पड़ता है .लेकिन रणबीर कपूर की नई रिलीज 'रामायण' ने दिवाली पर फिल्मों की धीमी शुरुआत के पुराने ट्रेंड को तोड़ दिया है और इस फिल्म ने देश और दुनियाभर में शानदाक ओपनिंग की है. मेकर्स द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के मुताबिक 'रामायण' ने 155 करोड़ की ग्रॉस कमाई के साथ वर्ल्डवाइड ओपनिंग की है. इसी के साथ इसने दिवाली से ठीक पहले सबसे बड़ी ओपनिंग करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. 

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'रामायण' के मुरीद हुए एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया
'रामायण' देख संदीप रेड्डी वांगा हुए इम्प्रेस, , बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया
बॉलीवुड
'रामायण' ने रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली ओपनर, आमिर खान की फिल्म का 8 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' ने रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली ओपनर
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 1 बजे तक 73 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 1 बजे तक 73 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, Ex अर्जुन कपूर से हुआ सामना
रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, एक्स अर्जुन कपूर से हुआ सामना

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The World Of Ramayana (@worldoframayana)

'रामायण' ने तोड़ा  दिवाली से पहले रिलीज फिल्मों की कम कमाई का ट्रेंड
बता दें कि 'रामायण' से पहले दिवाली के आसपास रिलीज हुई किसी भी फिल्म की पहले दिन की सबसे ज्यादा ऑल इंडिया नेट कमाई 40 करोड़ रुपये थी, जबकि वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 94 करोड़ रुपये रहा था. लेकिन 'रामायण' ने इस ट्रेंड को तोड़ दिया है. दरअसल इस फिल्म का क्रेज ही इतना ज्यादा था कि फिल्म को रिलीज के पहले दिन देखने के लिए खूब दर्शक सिनेमाघरों में पहुंचे. मॉर्निंग शोज ही हाउसफुल रहे और रात होते-होते तो सिनेमाघरों में भारी भीड़ देखने को मिली, नतीजतन फिल्म की दमदार ओपनिंग रही. वहीं अब इस फिल्म से दीवाली वीकेंड पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की उम्मीद है. 

'रामायण' के बारे में
'रामायण' नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा की प्राइम फोकस स्टूडियो और रॉकिंग स्टार यश की मॉन्सटर माइंड क्रिएशंस के बैनर तले प्रोड्यूस  फिल्म है. इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साईं पल्लवी माता सीता, रॉकिंग स्टार यश महा शक्तिशाली रावण और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आ रहे हैं. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 06 Nov 2026 01:39 PM (IST)
Tags :
Ramayana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'रामायण' के मुरीद हुए एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया
'रामायण' देख संदीप रेड्डी वांगा हुए इम्प्रेस, , बोले- रणबीर और यश ने कमाल कर दिया
बॉलीवुड
'रामायण' ने रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली ओपनर, आमिर खान की फिल्म का 8 साल पुराना तोड़ा रिकॉर्ड
'रामायण' ने रचा इतिहास, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी दिवाली ओपनर
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 2 Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 1 बजे तक 73 करोड़ के हुई पार
Live Updates: दूसरे दिन शतक जड़ेगी 'रामायण'? 1 बजे तक 73 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, Ex अर्जुन कपूर से हुआ सामना
रूमर्ड बॉयफ्रेंड हर्ष मेहता संग दिवाली पार्टी में पहुंचीं मलाइका अरोड़ा, एक्स अर्जुन कपूर से हुआ सामना
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
'INDIA गठबंधन ने जुल्म ढाए...' गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
'BJP कौन होती है', भड़क उठे इमरान मसूद, बोले- 'कांग्रेस के मामलों में न घुसें'
क्रिकेट
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
CSK छोड़ने के बाद माइकल हसी नए रोल में आएंगे नजर, मिली सबसे बड़ी जिम्मेदारी
साउथ सिनेमा
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
'रामायण' के आते ही 'जेलर 2' की कमाई को लगा झटका, 22वें दिन का कलेक्शन शॉकिंग
राजस्थान
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
राजस्थान: सरपंच और वार्ड पंचों के नतीजे घोषित, सियासी और रसूखदारों को मिली हार
विश्व
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
चुनाव हारने के बाद भी झुकने को तैयार नहीं ट्रंप, डेमोक्रेट्स से दो-दो हाथ की तैयारी
ट्रेंडिंग
Viral Video: घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
घर पहुंचना जंग से कम नहीं, सामने आए ट्रेनों के ये खतरनाक वीडियो
एग्रीकल्चर
Goat Farming Training: यहां मिल रही बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग, किसान भाइयों के फायदे की बात
यहां मिल रही बकरी पालन की फ्री ट्रेनिंग, किसान भाइयों के फायदे की बात
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget