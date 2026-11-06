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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'

दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण के लिए गरीब लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीब लोग प्रदूषण फैलाने वाले नहीं, बल्कि इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 06 Nov 2026 12:46 PM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम का जिक्र करते हुए सरकार से पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि हम लगातार बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं लेकिन असल बात यह है कि एक्यूआई पहले ही 400 को छू रहा है.

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साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवाली के दौरान प्रदूषण को लेकर जितने ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनके उल्लंघन की आशंका भी उतनी ही बढ़ सकती है. इसलिए लोगों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना जरूरी है.

दीवाली के बाद होगी सुनवाई

दिवाली के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि त्योहारों को मनाने के लिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों की ओर लौटने पर विचार करना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिए गरीब लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीब लोग प्रदूषण फैलाने वाले नहीं, बल्कि इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दीवाली के बाद मामले पर आगे सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूआई बढ़ने की स्थिति में सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में होने वाली कक्षाएं बंद करने के अनुरोध वाली याचिका पर वह विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला करेगा.
  • उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए और जब वे पराली जलाने के आर्थिक नुकसान को समझेंगे, तो खुद ही ऐसा करना बंद कर देंगे.
  • दिवाली ही वह समय है, जब गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं; उन्हें बड़ी कारों और वाहनों के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है: सुप्रीम कोर्ट.

 

Input By : PTI
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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 06 Nov 2026 12:29 PM (IST)
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