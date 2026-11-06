दिल्ली वायु प्रदूषण: CJI ने सरकार से पूछा, 'रोकने के लिए क्या कदम उठाए? AQI 400 को छू रहा'

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह वाहनों से निकलने वाला धुआं है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम का जिक्र करते हुए सरकार से पूछा कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

चीफ जस्टिस (CJI) ने कहा कि हम लगातार बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं लेकिन असल बात यह है कि एक्यूआई पहले ही 400 को छू रहा है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दीवाली के दौरान प्रदूषण को लेकर जितने ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएंगे, उनके उल्लंघन की आशंका भी उतनी ही बढ़ सकती है. इसलिए लोगों में प्रदूषण को लेकर जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना जरूरी है.

News Alert! SC says bumper-to-bumper traffic in Delhi-NCR, asks authorities on measures taken to contain pollution. https://t.co/mqmeW51g1o — Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026

दीवाली के बाद होगी सुनवाई

दिवाली के दौरान सड़कों पर गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने की दलील पर कोर्ट ने कहा कि त्योहारों को मनाने के लिए हमें अपनी पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों की ओर लौटने पर विचार करना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रदूषण के लिए गरीब लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीब लोग प्रदूषण फैलाने वाले नहीं, बल्कि इसके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दीवाली के बाद मामले पर आगे सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्यूआई बढ़ने की स्थिति में सभी आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्कूलों में होने वाली कक्षाएं बंद करने के अनुरोध वाली याचिका पर वह विशेषज्ञों की राय के आधार पर फैसला करेगा.

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसानों को जागरूक किया जाना चाहिए और जब वे पराली जलाने के आर्थिक नुकसान को समझेंगे, तो खुद ही ऐसा करना बंद कर देंगे.

दिवाली ही वह समय है, जब गरीब लोग अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं; उन्हें बड़ी कारों और वाहनों के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है: सुप्रीम कोर्ट.