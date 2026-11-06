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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा

'कुछ नियुक्ति पत्र तीसरी बार के लिए रोकेंगे', CM योगी ने किया यूपी में सरकार बनाने का दावा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा "जब हम तीसरी बार सत्ता में लौटेंगे, तो हम एक बार फिर युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम आयोजित करेंगे." 

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 06 Nov 2026 02:07 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में तीसरी बार सरकार बनाने को लेकर बड़ा दावा किया है. लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ नियुक्ति पत्र हम लोग रोकेंगे. जब तीसरी बार आएंगे, तो तीसरी बार भी कुछ नौजवानों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे.

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नौ-दस साल पहले, देश में उत्तर प्रदेश की अपनी पहचान खो गई थी. लोग 'उत्तर प्रदेश' नाम सुनकर ही चौंक जाते थे या दूर भागते थे. राज्य में भर्तियां लगभग बंद हो गई थीं और जब भर्ती प्रक्रिया शुरू भी हुई, तो हालात कुछ ऐसे थे: आवेदन कोई और करता था, परीक्षा कोई और देता था, और नियुक्ति पत्र किसी और को मिल जाता था—वही नौकरी भी कर लेता था. जिन लोगों ने आवेदन तक नहीं किया था, उन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहे थे."

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कर्फ्यू और दंगे बन गए थे राज्य की नियति- सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "यह अराजकता की पराकाष्ठा थी. नतीजा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अव्यवस्था और अशांति का केंद्र बन गया. कर्फ्यू और दंगे राज्य की नियति बन गए थे... भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, जहां सबसे युवा कार्यबल (वर्कफोर्स) मौजूद है, उसकी हालत बेहद दयनीय हो गई थी."

सीएम योगी ने कहा, "आज से 9, साढ़े 9, 10 वर्ष पहले यूपी देश के अंदर अपनी पहचान खो चुका था. उत्तर प्रदेश के नाम से लोग घबराते थे, कहते थे, 'अरे, यूपी!' आप में से बहुत सारे नौजवान जो आज यहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, हो सकता है कि आपको यूपी के बाहर कहीं जाने का अवसर आज से 9 साल, 10 साल पहले प्राप्त हुआ हो."

यूपी का नाम आते ही खाली करवा लेते थे कमरा- सीएम योगी

सीएम योगी ने कहा "यूपी का कोई नौजवान अगर कहीं गलती से काम तो पहले तो लोग उसकी मेहनत, उसके परिश्रम, उसकी प्रतिभा को देखकर के उसको किराए पर कमरा दे देते थे, लेकिन जब यूपी का नाम आता था, तो उससे कहते थे, भैया, आप खाली कर देते तो ठीक रहता."

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 06 Nov 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITYANATH
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