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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज

तरुण तेजपाल की सजा पर रोक लगाने से SC का इनकार, दिवाली के दौरान छूट की मांग भी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में तरुण तेजपाल को सुनाई गई सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. तेजपाल और गोवा सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह सजा पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 06 Nov 2026 02:07 PM (IST)
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रेप केस में सज़ा काट रहे पत्रकार तरुण तेजपाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है. न्यायालय ने तेजपाल की 10 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. तेजपाल ने अनुरोध किया था कि दीवाली के दौरान उन्हें जेल से बाहर रहने दिया जाए.

सजा स्थगित करने के इस आवेदन का गोवा सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मांग का विरोध किया था. जस्टिस एम एम सुंदेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने तेजपाल की सजा पर रोक लगाने की अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. तेजपाल और गोवा सरकार के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि वह सजा पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं है.

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6 अगस्त को हुआ था सजा का ऐलान

6 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट ने तेजपाल को रेप का दोषी ठहराते हुए 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट के इस फैसले ने ट्रायल कोर्ट के उस पुराने फैसले को पलट दिया, जिसमें 'तहलका' पत्रिका के पूर्व संपादक तेजपाल को बरी कर दिया गया था. 

तरुण तेजपाल पर क्या है आरोप?

उन्हें 2013 में गोवा में पत्रिका की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, एक होटल की लिफ्ट में अपनी एक जूनियर सहकर्मी के साथ रेप करने का दोषी पाया गया था. 62 वर्षीय पत्रकार ने दावा किया है कि वह राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हुए हैं. 20 अगस्त को तेजपाल ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 06 Nov 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Tarun Tejpal Court News Breaking News Abp News SUPREME COURT
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