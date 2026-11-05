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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Dhanteras 2026 Wishes: "सोने का रथ, चांदी की पालकी..." धनतेरस पर इन खूबसूरत WhatsApp संदेशों और तस्वीरों से दें बधाई

Happy Dhanteras 2026 Wishes: "सोने का रथ, चांदी की पालकी..." धनतेरस पर इन खूबसूरत WhatsApp संदेशों और तस्वीरों से दें बधाई

Happy Dhanteras 2026 Wishes: धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रियजनों को दें बधाई, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि; यहां पढ़ें दिल छू लेने वाले कोट्स और स्टेटस.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 05 Nov 2026 06:05 PM (IST)
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Happy Dhanteras 2026 Wishes: रोशनी के महापर्व दीपोत्सव का आगाज आज यानी 6 नवंबर को धनतेरस (धनत्रयोदशी) के साथ हो चुका है. हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यह पावन पर्व बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. धनतेरस के दिन आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरि, धन की देवी मां लक्ष्मी और धन के कोषाध्यक्ष भगवान कुबेर की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है.

मान्यता है कि इस दिन सोने-चांदी के सिक्के, बर्तन और नए आभूषणों की खरीदारी करने से घर में सुख, समृद्धि और वैभव का वास होता है. इस शुभ अवसर पर लोग अपने परिजनों, दोस्तों और करीबियों को मंगलमय जीवन की शुभकामनाएं भेजते हैं. अगर आप भी इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को बधाई देना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदा और दिल छू लेने वाले शुभकामना संदेश, व्हाट्सएप स्टेटस और कोट्स, जिन्हें भेजकर आप अपनों के त्योहार को और भी खास बना सकते हैं.

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धनतेरस की आई है बहार, 
सुख-समृद्धि हो आपके दरबार.
धन्वंतरि का आए आशीर्वाद,
हर दिल में छाए खुशियों का राग.
हैप्पी धनतेपस 2026


Happy Dhanteras 2026 Wishes:

दिनों दिन बढ़ता जाए आपका कारोबार
परिवार में बना रहे स्नेह और प्यार
होती रहे सदा आप पर धन की बौछार
ऐसा हो आपका धनतेरस का त्योहार.
शुभ धनतेरस 2026


Happy Dhanteras 2026 Wishes:

जीवन में आपके खुशियां बेशुमार हो,
ईश्वर करे अच्छा आपका व्यापार हो,
मां लक्ष्मी का आप पर पूरा आशीर्वाद हो,
इतनी प्यारी धनतेरस आपकी हर बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं  


Happy Dhanteras 2026 Wishes:


खुशियां अपार हो,
अच्छा आपका व्यापार हो,
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो,
इतनी अच्छी धनतेरस आपकी इस बार हो.

धनतेरस की शुभकामनाएं 2026


Happy Dhanteras 2026 Wishes:

प्रगति पर आपका कारोबार हो,
घर में सुख शांति का विस्तार हो,
हर संकट का नाश हो,
ऐसा आपका धनतेरस का त्योहार हो.
धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Dhanteras 2026 Wishes:

धनतेरस पर धन्वंतरि आपको घर में आएं,
सबको स्वास्थ्य धन दे जाएं
लक्ष्मी-गणेश-कुबरे सभी का आशीर्वाद पाएं.
हैप्पी धनतेरस 2026


Happy Dhanteras 2026 Wishes:

पुलकित हो धरती, जगमग आकाश
आज ये प्रार्थना है, आपके लिए खास
धनतेरस के शुभ दिन, पूरी हो आपकी हर आस.
शुभ धनतेरस 2026


Happy Dhanteras 2026 Wishes:

धन-धान्य की न हो कभी परिवार में कमी,
आपके जीवन में सदा हो प्रगति.
निरोगी हो काया और खुशहाल हो जीवन,
आपके घर में हो सुख-समृध्दि का आगमन.
हैप्पी धनतेरस!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा । धर्म और ज्योतिष पत्रकार

हर्षिका मिश्रा ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. उन्हें ज्योतिष के क्षेत्र में तीन वर्षों का अनुभव है. पिछले एक वर्ष से वे धर्म और ज्योतिष की डिजिटल कवरेज पर काम कर रही हैं. उनके लेखन के प्रमुख विषय ग्रह गोचर, राशिफल, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं हैं.

उन्होंने नई दिल्ली स्थित AIMC से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. उनकी पढ़ाई में स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन शामिल रहे हैं. वे लेख और वीडियो स्क्रिप्ट के जरिए धर्म व ज्योतिष से जुड़े सवालों को सरल भाषा में समझाती हैं.

वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु और शकुन शास्त्र उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. वे नई पीढ़ी के पाठकों के लिए करियर, पढ़ाई और रिश्तों से जुड़े प्रश्नों पर भी लिखती हैं. उनका ध्यान ज्योतिषीय शब्दों का अर्थ और किसी व्याख्या का आधार स्पष्ट करने पर रहता है.

उनका मानना है कि ज्योतिष से जुड़ी जानकारी डर पैदा करने के बजाय सोचने और अपनी परिस्थितियों को समझने में मदद करनी चाहिए. वे ज्योतिषीय आकलनों को संभावित संकेतों के रूप में देखती हैं और व्यक्तिगत प्रयास व जिम्मेदारी को महत्व देती हैं.

श्रीमद्भगवद्गीता का कर्म सिद्धांत उनकी सोच को प्रभावित करता है. पत्रकारिता और ज्योतिष के अलावा उन्हें संगीत, साहित्य और यात्राओं में रुचि है.
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Published at : 05 Nov 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Happy Dhanteras Wishes Diwali 2026 Dhanteras 2026
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