Kal Ka Rashifal: शनिवार, 7 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए कार्तिक मास के त्योहारी माहौल और ग्रह-गोचर के लिहाज से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 10:48 बजे तक कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि (नरक चतुर्दशी का आरंभ) लगेगी. वहीं कल पूरे दिन और रात चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

चंद्रमा पूरे दिन और रात कन्या राशि में संचरण करेंगे. ग्रहों के शुभ संयोगों की बात करें तो कल प्रीति योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग का विशेष साथ मिलेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर-जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 7 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का भविष्यफल.

कल का पंचांग (7 नवंबर 2026, शनिवार)

तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह 10:48 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी

कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी (सुबह 10:48 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्दशी नक्षत्र: चित्रा नक्षत्र (पूरे दिन)

चित्रा नक्षत्र (पूरे दिन) चन्द्र राशि: कन्या राशि

कन्या राशि शुभ योग: प्रीति योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग

प्रीति योग, बुधादित्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग शुभ समय (चौघड़िया व मुहूर्त):

दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक (अभिजीत मुहूर्त)

दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक

सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक दिशाशूल: पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

मेष कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा. आप अपने खर्चों को नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे और अपनी योजनाओं को मजबूत बनाएंगे. कार्यक्षेत्र में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. भौतिक विषयों में आपकी पूरी रुचि रहेगी और सुख-समृद्धि बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगे. संतान को किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. आपकी स्मरण शक्ति पहले से बेहतर रहेगी. दिखावे के चक्कर में न पड़ें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है. निर्णय लेने की क्षमता का पूरा लाभ मिलेगा.

वृष कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है. विदेश में रह रहे किसी परिजन से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है. दान-धर्म के कार्यों में आपकी काफी रुचि रहेगी. आप अच्छे निवेश की तैयारी कर सकते हैं. करीबियों का पूरा साथ मिलेगा. परिवार में वरिष्ठ सदस्यों की सलाह से आगे बढ़ेंगे, तो कई मुश्किलों से आसानी से बाहर निकल सकेंगे. विरोधी आपके खिलाफ कोई साजिश रच सकते हैं, सतर्क रहें. माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, उन्हें आंखों से संबंधित समस्या हो सकती है.

मिथुन कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है. अपने प्रयासों पर पूरा ध्यान देना होगा. आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी और धन-धान्य में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में अधिक समय देना पड़ सकता है. जीवनसाथी के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है. कोई मित्र आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. कार्यक्षेत्र में नए काम की योजना बना सकते हैं.

कर्क कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए प्रभाव और प्रताप में वृद्धि लेकर आने वाला है. सेवा क्षेत्र से जुड़ने का मौका मिलेगा. विवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है. निजी मामलों में सहजता से आगे बढ़ें, तो बेहतर रहेगा. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी. किसी योजना में किया गया पुराना निवेश अच्छा रिटर्न देगा. पिताजी से अपने मन की इच्छा साझा कर सकते हैं. विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक विद्यार्थियों को अच्छे अवसर मिलेंगे.

सिंह कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए किसी धार्मिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए रहेगा. कार्यक्षेत्र में किसी से बहसबाजी में न पड़ें. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता रह सकती है. लंबे समय से रुके हुए काम गति पकड़ेंगे. स्वास्थ्य समस्याओं में लापरवाही न बरतें, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है. एक के बाद एक अच्छी सूचनाएं सुनने को मिलेंगी. विवाहित जातकों के घर नन्हे मेहमान की दस्तक हो सकती है. कोई काम सिरदर्द भी बन सकता है.

कन्या कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए बहुत ही सोच-विचारकर निर्णय लेने के लिए रहेगा. अपनों के साथ विश्वास बनाए रखें. बातचीत में विनम्रता जरूरी है. परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम पर अच्छा-खासा धन खर्च होगा. विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखें और अपनी दिनचर्या में बेवजह बदलाव न करें. किसी सरकारी योजना में धन लगाने से पहले नीति-नियमों की जांच कर लें. दूसरों की बातों में आकर कोई गलत फैसला न लें.

तुला कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए साख और सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है. सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में सफल रहेंगे. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी. घर की मरम्मत आदि कराने की योजना बना सकते हैं. सुख-सुविधाओं की वस्तुओं पर धन व्यय होगा. जीवनसाथी को कार्यक्षेत्र में तरक्की करते देख खुशी मिलेगी. किसी काम को समय से पहले पूरा कर लेंगे. माता-पिता के आशीर्वाद से रुका हुआ काम बनेगा. बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें और विरोधियों से सतर्क रहें.

वृश्चिक कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए बजट बनाकर चलने के लिए रहेगा. आर्थिक मामलों में लापरवाही न करें, उधार लेन-देन से बचें अन्यथा चुकाने में परेशानी होगी. अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें, नहीं तो लोग नाराज हो सकते हैं. आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों में सफलता मिलेगी. विपक्षियों की बातों में न आएं और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी.

धनु कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए कला व कौशल में सुधार लेकर आएगा. रचनात्मक कार्यों से जुड़ने का मौका मिलेगा. मित्रों के साथ किसी मनोरंजन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं. परिवार के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर अवश्य अमल करें. कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा से अलग पहचान बनाएंगे, जिससे अच्छा लाभ मिलेगा. व्यवसाय में स्थिति मजबूत रहेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें. ससुराल पक्ष से कोई मिलने आ सकता है.

मकर कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है. बड़ों के मार्गदर्शन पर चलना लाभकारी रहेगा. भौतिक संसाधनों पर ध्यान देंगे और कोई बड़ी उपलब्धि हाथ लग सकती है. परिजनों से तालमेल बनाए रखें, घर में मान-सम्मान बढ़ेगा. नए मकान या वाहन की प्राप्ति के योग हैं. लंबे समय से विवादित कानूनी मामले में जीत मिल सकती है. विद्यार्थियों को मानसिक और बौद्धिक तनाव से राहत मिलेगी.

कुंभ कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन किसी बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए रहेगा. किसी महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो सकते हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. अफवाहों पर ध्यान न दें. मन में सहकारिता और बंधुत्व की भावना रहेगी. व्यर्थ की बहस से बचें और आलस्य त्यागकर काम में जुटें, तभी परिणाम मिलेंगे. घर-परिवार में आपकी दी गई सलाह को महत्व मिलेगा.

मीन कल का राशिफल 7 नवंबर 2026

कल का दिन आपके लिए धन-धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है. कार्यों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. घर में मांगलिक कार्यक्रम के आयोजन से मेहमानों की आवाजाही रहेगी. अपने व्यवहार से सभी को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. परिजनों का भरोसा मजबूत होगा और मान-सम्मान बढ़ेगा. संतान को अच्छे संस्कार देंगे. विरोधियों से सतर्क रहें. नई नौकरी या काम की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है.

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