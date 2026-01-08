हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्यों दुनिया के 95% लोग असफल रह जाते हैं और सिर्फ 5% ही सफल होते हैं? जवाब आपके सुबह 5 बजे में छिपा है!

क्यों दुनिया के 95% लोग असफल रह जाते हैं और सिर्फ 5% ही सफल होते हैं? जवाब आपके सुबह 5 बजे में छिपा है!

क्या आप भी दिन भर थकान महसूस करते हैं? जानें '5 AM Club' का वह गुप्त 20/20/20 फॉर्मूला, जिसे अपनाकर दुनिया के सबसे सफल लोग अपनी प्रोडक्टिविटी 10 गुना बढ़ाते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Jan 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

क्या है 5 AM Club? '5 AM Club' एक विश्व प्रसिद्ध अवधारणा (Concept) है जिसे रॉबिन शर्मा ने लोकप्रिय बनाया. इसका मूल सिद्धांत है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय 'विजय का घंटा' (The Victory Hour) होता है.

इस समय जागने और एक विशिष्ट रूटीन (20/20/20 रूल) का पालन करने से व्यक्ति की एकाग्रता, रचनात्मकता और ऊर्जा का स्तर आम लोगों की तुलना में 100% तक बढ़ सकता है. यह केवल जल्दी उठने की आदत नहीं, बल्कि मस्तिष्क को सफलता के लिए री-प्रोग्राम करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है.

दुनिया के सबसे सफल लोग 5 बजे ही क्यों उठते हैं?

एप्पल के टिम कुक हों या डिज्नी के बॉब इगर, दुनिया के अधिकांश सफल लीडर्स '5 AM Club' के सदस्य हैं. इसके पीछे का कारण 'Transient Hypofrontality' नामक एक वैज्ञानिक अवस्था है.

सुबह 5 बजे आपके मस्तिष्क की 'प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स' (जो चिंता और तर्क-वितर्क करती है) शांत रहती है. इस शांति में आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिससे आप ऐसे आइडियाज और समाधान सोच पाते हैं जो शोर-शराबे वाले दिन में संभव नहीं होते.

'20/20/20 रूल': 5 AM Club का असली फॉर्मूला
रॉबिन शर्मा के अनुसार, सुबह 5 बजे उठकर केवल कॉफी पीना काफी नहीं है. आपको पहले 60 मिनट को तीन बराबर (समय,गतिविधि,प्रभाव) भागों में बांटना होगा:

  • पहले 20 मिनट (Move) कठिन व्यायाम करें और पसीना बहाएं. इससे शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है, सुस्ती गायब होती है.
  • अगले 20 मिनट (Reflect) ध्यान (Meditation) करें और डायरी लिखें यादि लिख सकते हैं. ऐसा करने से मानसिक स्पष्टता आती है और दिन भर का तनाव कम होता है.
  • अंतिम 20 मिनट (Grow) पढ़ना और नई स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और आप दूसरों से आगे रहते हैं.

एक 'फेलियर' से 'लीडर' बनने की कहानी: अनुभव का साक्ष्य
नोएडा के एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, रोहन के लिए सुबह का मतलब था 10 बजे उठना और दिन भर थकान महसूस करना. उसने '5 AM Club' को एक चुनौती की तरह लिया.

रोहन बताते हैं, 'शुरुआत के 4 दिन बहुत कठिन थे, लेकिन दूसरे हफ्ते तक मेरी 'क्रिएटिविटी' चरम पर थी. जो काम मैं 10 घंटे में करता था, अब वह सुबह के 3 शांतिपूर्ण घंटों में पूरा होने लगा. 21 दिनों के भीतर मुझे न केवल नया प्रोजेक्ट मिला, बल्कि मेरा वजन भी 3 किलो कम हो गया.' यह अनुभव साबित करता है कि अनुभव और प्रयास करना ही सफलता की असली कसौटी है.

क्यों यह आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है?

जल्दी उठना सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है. कैसे आइए समझते हैं-

  1. नींद की गुणवत्ता: 5 बजे उठने के लिए आपको रात 9:30 या 10 बजे सोना होगा, जिससे आपका 'सर्केडियन रिदम' (Circadian Rhythm) सुधरता है.
  2. तनाव में कमी: जब आप दुनिया के जागने से पहले अपना सबसे जरूरी काम कर लेते हैं, तो दिन भर आप 'रिएक्टिव' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव' रहते हैं.
  3. इच्छाशक्ति (Willpower): सुबह जल्दी उठना अनुशासन का पहला टेस्ट है. इसे जीतने से आपकी इच्छाशक्ति मजबूत होती है.

5 AM Club का हिस्सा कैसे बनें? (Expert Tips)

  • धीरे-धीरे शुरुआत करें: यदि आप 8 बजे उठते हैं, तो कल सीधे 5 बजे न उठें. हर दिन 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं.
  • अलार्म को दूर रखें: फोन या घड़ी को बिस्तर से कम से कम 10 फीट दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े.
  • 90 मिनट का गैजेट फ्री नियम: रात को सोने से 90 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दें ताकि गहरी नींद (Deep Sleep) आ सके.

'5 AM Club' कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है. यह वह समय है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों की नींव रख रहे होते हैं. याद रखें, 'सुबह का एक घंटा, दिन के बाकी 23 घंटों का भविष्य तय करता है.'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 08 Jan 2026 02:30 PM (IST)
