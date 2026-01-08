क्या है 5 AM Club? '5 AM Club' एक विश्व प्रसिद्ध अवधारणा (Concept) है जिसे रॉबिन शर्मा ने लोकप्रिय बनाया. इसका मूल सिद्धांत है कि सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच का समय 'विजय का घंटा' (The Victory Hour) होता है.

इस समय जागने और एक विशिष्ट रूटीन (20/20/20 रूल) का पालन करने से व्यक्ति की एकाग्रता, रचनात्मकता और ऊर्जा का स्तर आम लोगों की तुलना में 100% तक बढ़ सकता है. यह केवल जल्दी उठने की आदत नहीं, बल्कि मस्तिष्क को सफलता के लिए री-प्रोग्राम करने की एक वैज्ञानिक पद्धति है.

दुनिया के सबसे सफल लोग 5 बजे ही क्यों उठते हैं?

एप्पल के टिम कुक हों या डिज्नी के बॉब इगर, दुनिया के अधिकांश सफल लीडर्स '5 AM Club' के सदस्य हैं. इसके पीछे का कारण 'Transient Hypofrontality' नामक एक वैज्ञानिक अवस्था है.

सुबह 5 बजे आपके मस्तिष्क की 'प्री-फ्रंटल कॉर्टेक्स' (जो चिंता और तर्क-वितर्क करती है) शांत रहती है. इस शांति में आपका अवचेतन मन सबसे अधिक सक्रिय होता है, जिससे आप ऐसे आइडियाज और समाधान सोच पाते हैं जो शोर-शराबे वाले दिन में संभव नहीं होते.

'20/20/20 रूल': 5 AM Club का असली फॉर्मूला

रॉबिन शर्मा के अनुसार, सुबह 5 बजे उठकर केवल कॉफी पीना काफी नहीं है. आपको पहले 60 मिनट को तीन बराबर (समय,गतिविधि,प्रभाव) भागों में बांटना होगा:

पहले 20 मिनट (Move) कठिन व्यायाम करें और पसीना बहाएं. इससे शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ता है, सुस्ती गायब होती है.

अगले 20 मिनट (Reflect) ध्यान (Meditation) करें और डायरी लिखें यादि लिख सकते हैं. ऐसा करने से मानसिक स्पष्टता आती है और दिन भर का तनाव कम होता है.

अंतिम 20 मिनट (Grow) पढ़ना और नई स्किल सीखने पर फोकस करना चाहिए, इससे ज्ञान में वृद्धि होती है और आप दूसरों से आगे रहते हैं.

एक 'फेलियर' से 'लीडर' बनने की कहानी: अनुभव का साक्ष्य

नोएडा के एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर, रोहन के लिए सुबह का मतलब था 10 बजे उठना और दिन भर थकान महसूस करना. उसने '5 AM Club' को एक चुनौती की तरह लिया.

रोहन बताते हैं, 'शुरुआत के 4 दिन बहुत कठिन थे, लेकिन दूसरे हफ्ते तक मेरी 'क्रिएटिविटी' चरम पर थी. जो काम मैं 10 घंटे में करता था, अब वह सुबह के 3 शांतिपूर्ण घंटों में पूरा होने लगा. 21 दिनों के भीतर मुझे न केवल नया प्रोजेक्ट मिला, बल्कि मेरा वजन भी 3 किलो कम हो गया.' यह अनुभव साबित करता है कि अनुभव और प्रयास करना ही सफलता की असली कसौटी है.

क्यों यह आपके स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है?

जल्दी उठना सीधे आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है. कैसे आइए समझते हैं-

नींद की गुणवत्ता: 5 बजे उठने के लिए आपको रात 9:30 या 10 बजे सोना होगा, जिससे आपका 'सर्केडियन रिदम' (Circadian Rhythm) सुधरता है. तनाव में कमी: जब आप दुनिया के जागने से पहले अपना सबसे जरूरी काम कर लेते हैं, तो दिन भर आप 'रिएक्टिव' नहीं बल्कि 'प्रोएक्टिव' रहते हैं. इच्छाशक्ति (Willpower): सुबह जल्दी उठना अनुशासन का पहला टेस्ट है. इसे जीतने से आपकी इच्छाशक्ति मजबूत होती है.

5 AM Club का हिस्सा कैसे बनें? (Expert Tips)

धीरे-धीरे शुरुआत करें: यदि आप 8 बजे उठते हैं, तो कल सीधे 5 बजे न उठें. हर दिन 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं.

यदि आप 8 बजे उठते हैं, तो कल सीधे 5 बजे न उठें. हर दिन 15 मिनट पहले का अलार्म लगाएं. अलार्म को दूर रखें: फोन या घड़ी को बिस्तर से कम से कम 10 फीट दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े.

फोन या घड़ी को बिस्तर से कम से कम 10 फीट दूर रखें ताकि उसे बंद करने के लिए आपको उठना ही पड़े. 90 मिनट का गैजेट फ्री नियम: रात को सोने से 90 मिनट पहले मोबाइल छोड़ दें ताकि गहरी नींद (Deep Sleep) आ सके.

'5 AM Club' कोई सजा नहीं, बल्कि खुद को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है. यह वह समय है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों की नींव रख रहे होते हैं. याद रखें, 'सुबह का एक घंटा, दिन के बाकी 23 घंटों का भविष्य तय करता है.'

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.