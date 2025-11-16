हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Samudra Manthan: जाने समुद्र मंथन में कौन से निकले 14 अनमोल रत्न, कैसे हुआ देवताओं और दानवों में बटवारा!

Samudra Manthan: हिंदू पुराणों के मुताबिक, समुद्र मंथन एक अलौकिक घटना थी, जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था. इस महा-मंथन में कुल 14 अनमोल रत्न शामिल थे. आइए जानते है उन रत्नों को.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Nov 2025 09:01 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Samudra Manthan: हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, संसार की रचना के वक्त देवताओं और दानवों द्वारा मिलकर समुद्र को मथा गया था. यह समुद्र मंथन का कार्य श्री विष्‍णु, ब्रह्मा और महेश के निर्देशन में संपन्‍न हुआ था. इसे केवल अमृत प्राप्त करने के लिए ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय में संतुलन बनाने के लिए भी किया गया था.

इस मंथन से कुल 14 अनमोल रत्न निकले जिनका अपना आध्यात्मिक, दैवी और प्राकृतिक महत्व है. इससे आधुनिक भाषा में द्रव्य भी कहा जाता है. इन रत्नों के बंटवारे के वक्त देवताओं और दानवों के बीच महायुद्ध छिड़ गया था.

जिसे बाद में देवासुर संग्राम के में से भी जाना गया. चलिए जानते है समुद्र मंथन से क्या-क्या प्राप्त हुआ.

1. हालाहल विष

समुद्र मंथन के शुरू होने के एक हजार साल बाद सबसे पहले कालकूट विष निकला. जिसकी ज्वाला से देव-दानव, मनुष्य समेत पूरा लोक संकट में आ गया था. तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने इसे अपने कण्ठ में धारण कर, इसका पान किया. जिसके बाद से वे नीलकण्ठ कहलाने लगे.

2. कामधेनु गाय

सभी कामनाएं पूर्ण करने वाली यह दिव्य गाय कामधेनु को ऋषि वशिष्ठ को सौंपा गया, ताकी वे यज्ञ और धर्मकार्य कर सकें.

3. ऐरावत हाथी

सफेद रंग का यह विशाल और दिव्य हाथी ऐरावत भगवान इंद्र को दिया गया. यह दिव्य हाथी उनके शौर्य और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है.

4. ऊच्चैःश्रवा घोड़ा

अत्यंत तेजस्वी और सफेद रंग का दिव्य घोड़ा दानवों के राजा बलि को मिला.

5. कौस्तुभ मणि

समुद्र मंथन का यह सबसे चमकदार रत्न था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल पर धारण किया.

6. कल्पवृक्ष

मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष देवताओं को प्राप्त हुआ और जिसे स्वर्गलोक में स्थापित किया गया.

7. अप्सराएं

समुद्र मंथन से रंभा, मेनका, उर्वशी जैसी अनेक दिव्य अप्सराएं निकलीं, जिन्हें इंद्र लोक में भेजा गया.

8. लक्ष्मी माता

धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी स्वयं मंथन से प्रकट हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना.

9. वारुणी (मदिरा)

मदिरा की देवी वारुणी दानवों को सोंपा गया.

10. पांचजन्य शंख

यह दिव्य शंख भगवान विष्णु को दिया गया, जो विजय और धर्म का प्रतीक है.

11. धन्वन्तरि

आयुर्वेद के जनक और भगवान विष्णु के अंशावतार, मंथन से ही प्रकट हुए थे.

12. श्रृंगार रत्न

स्त्रियों के अलंकरण हेतु दिव्य गहने देवताओं की रानियों को प्रदान किए गए.

13. चंद्रमा

सुंदर और शीतल चंद्रमा भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया.

14. अमृत कलश

अंत में निकला आखिरी रत्न अमृत था, जिसके लिए दानवों और देवताओं में युद्ध छिड़ गया था. लेकिन अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओ को पिला कर अमर कर दिया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Published at : 16 Nov 2025 09:01 AM (IST)
Bhagwan Shiv Samudra Manthan Bhagwan Vishnu Mata Laxami

Frequently Asked Questions

समुद्र मंथन क्या है?

समुद्र मंथन हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों के अनुसार, संसार की रचना के वक्त देवताओं और दानवों द्वारा मिलकर समुद्र को मथने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय संतुलन बनाना और अनमोल रत्न प्राप्त करना था।

समुद्र मंथन से कौन-कौन से रत्न निकले?

समुद्र मंथन से कुल 14 अनमोल रत्न निकले, जिनमें हालाहल विष, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, ऊच्चैःश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी माता, वारुणी (मदिरा), पांचजन्य शंख, धन्वन्तरि, श्रृंगार रत्न, चंद्रमा और अमृत कलश शामिल हैं।

हालाहल विष का क्या हुआ?

समुद्र मंथन से सबसे पहले निकले हालाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके बाद वे नीलकंठ कहलाए।

अमृत का क्या हुआ?

समुद्र मंथन के अंत में अमृत निकला, जिसके लिए देवताओं और दानवों में युद्ध छिड़ गया था। अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाकर उन्हें अमर कर दिया।

