इस पदयात्रा में लाखों हिंदू श्रद्धालुओं के साथ-साथ सनातन हिंदू के कई वर्ग और कई पूज्य संतों ने भी भाग लिया।
(Source: ECI | ABP NEWS)
Bageshwar Dham Padyatra: बागेश्वर बाबा की पदयात्रा में फिल्मी सितारों ने भी जताई आस्था, 16 नवंबर को वृंदावन में होगा समापन!
Bageshwar Dham Padyatra: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का 10 दिवसीय सनातन हिंदू यात्रा का आज नौवां दिन है. यात्रा आज रात्रि में विश्राम के लिए राधा गोविंद जी मंदिर में रुकेगी.
Bageshwar Dham Padyatra: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दिल्ली के छतरपुर में स्थित कात्यायनी माता मंदिर से अपनी 10 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत की थी. जो आज नौवें दिन पर है. 13 नवंबर को इस यात्रा ने मथुरा में प्रवेश किया था.
जहां पर सभी यात्रियों का स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गाया था. वहीं इस 10 दिवसीय यात्रा का अंत 16 नवंबर को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद होगा.
अपने अंतिम चरण की ओर बड़ी यात्रा
बागेश्वर बाबा की इस पदयात्रा में अब तक लाखों हिंदू श्रद्धालु शामिल हो चुके हैं. वहीं इसमें सनातन हिंदू के कई वर्ग और हस्तियों का भी समर्थन मिला है. आज 15 नवंबर को इस यात्रा का नौवां पड़ाव है, जो मथुरा के अखबरपुर स्थित एस के एस कॉलेज के सामने विश्राम और भोजन करेंगी.
वहीं रात के समय बागेश्वर बाबा की यात्रा विश्राम के लिए राधा गोविंद जी मंदिर में रुकेगी. जिसके बाद ये यात्रा अपने अंतिम चरण वृंदावन की ओर जाएगी.
यात्रा में शामिल हुए फिल्मी जगत के अभिनेता
बागेश्वर बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के 8वें दिन के अंतिम सत्र में ब्रज के कई पूजनीय संत शामिल हुए थे. जैसे- पूज्य मृदुलकान्त शास्त्री जी, पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी और पूज्य चिन्मयानंद बापू जी जैसे अनेक संतों ने पदयात्रा को ओर भी सुंदर बनाया था.
साथ ही जैसे-जैसे यात्रा का पड़ाव पड़ते जा रहा है, वैसे ही भक्ति और आस्था का भी अद्वितीय संगम देखने को मिल रहा है. वहीं 14 नवंबर को जब यात्रा अपने 8वें चरण में थी, तब फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता जैसे अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, निर्माता निर्देशक एकता कपूर, अभिनेता राजपाल यादव और सनसनी कार्यक्रम के एंकर श्री वर्धन त्रिवेदी जी भी इस पदयात्रा में शामिल हुए थे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
पदयात्रा में अन्य किस वर्ग के लोग शामिल हुए?
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL