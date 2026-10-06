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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकहीं बेटा, कहीं दामाद… दशहरे पर रावण को क्यों पूजते हैं लोग?

कहीं बेटा, कहीं दामाद… दशहरे पर रावण को क्यों पूजते हैं लोग?

बिसरख में रावण का शोक, मंदसौर में दामाद मानकर पूजा और बैजनाथ में दहन से दूरी. जानिए इन जगहों की अलग परंपराएं और उनसे जुडी स्थानीय मान्यताएं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 06 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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दशहरे पर रावण का पुतला जलता है तो मैदान तालियों से गूंज उठता है. लेकिन उसी दिन कुछ जगहों पर लोग उसकी मृत्यु का शोक मनाते हैं. कहीं उसे अपनी धरती का बेटा माना जाता है, तो कहीं दामाद या पूर्वज. यहां रावण से जुडी कहानी का वह हिस्सा याद किया जाता है, जो पुतला दहन के शोर में अक्सर पीछे छूट जाता है.

हालांकि, हर जगह की परंपरा एक जैसी नहीं है. रावण की पूजा करने का मतलब हमेशा यह नहीं कि वहां उसका दहन भी नहीं होता. मंदसौर की परंपरा तो इसी फर्क को सामने लाती है.

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बिसरख: जिस रावण को देश जलाता है, उसे यहां अपना बेटा मानते हैं

ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव में दशहरे की पहचान रावण दहन से नहीं है. स्थानीय मान्यता में यह रावण की जन्मस्थली है. गांव के नाम को भी उसके पिता ऋषि विश्रवा से जोडा जाता है. यहां के शिव मंदिर और शिवलिंग के साथ विश्रवा तथा रावण की पूजा की कथाएं जुडी हैं. इन्हें स्थानीय आस्था के प्रसंग के रूप में समझना चाहिए.

गांव की परंपरा पर हुई रिपोर्टिंग में रामलीला और रावण दहन का आयोजन न करने का उल्लेख मिलता है. कुछ ग्रामीण दशहरे को रावण की मृत्यु के शोक से जोडते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं.

रामलीला कराने पर अनहोनी होने की कथाएं भी सुनाई जाती हैं. ये स्थानीय विश्वास हैं. इन्हें किसी दुर्घटना या मृत्यु का प्रमाणित कारण नहीं माना जा सकता. बिसरख की कहानी में रावण सिर्फ लंका का राजा नहीं, अपनी धरती से जुडा पात्र भी है.

मंदसौर: सुबह दामाद की पूजा, शाम को बुराई के वध की परंपरा

मध्य प्रदेश के मंदसौर में कहानी एक अलग मोड लेती है. खानपुरा क्षेत्र का नामदेव समाज स्थानीय मान्यता के अनुसार मंदोदरी को अपनी बेटी और रावण को दामाद का दर्जा देता है. इसी रिश्ते से यहां उसकी प्रतिमा की पूजा होती है.

प्रतिमा के सामने से कुछ महिलाओं के घूंघट निकालकर गुजरने की परंपरा भी रिपोर्ट की गई है. दशहरे पर समाज के लोग पूजा, आरती और प्रसाद वितरण करते हैं. लेकिन इस दृश्य को देखकर यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि पूरा मंदसौर शोक में डूबा रहता है.

अक्टूबर 2024 की स्थानीय रिपोर्ट में समाज के पदाधिकारियों ने सुबह पूजा के बाद शाम को प्रतीकात्मक वध की परंपरा बताई थी. उनके अनुसार पूजा उसके अच्छे गुणों की होती है और वध बुराई का. यहां सम्मान और वध एक ही दिन की कहानी के दो हिस्से हैं.

जोधपुर: कुछ परिवारों के लिए रावण पूर्वज है

राजस्थान के जोधपुर में एक छोटे ब्राह्मण समुदाय के कुछ परिवार रावण को अपना पूर्वज मानते हैं. दशहरे पर उसके निधन का शोक मनाने और पूर्वज के रूप में स्मरण करने की परंपरा रिपोर्ट की गई है. इसे पूरे जोधपुर की परंपरा समझना सही नहीं होगा.

मंडोर को मंदोदरी का मायका मानने की स्थानीय कथा भी प्रचलित है. लेकिन रावण को दामाद मानना और खुद को उसका वंशज मानना अलग रिश्ते हैं. दोनों को एक ही कहानी में मिला देने से परंपरा का अर्थ बदल जाता है.

बैजनाथ: शिवभक्त रावण के सम्मान में नहीं जलता पुतला

हिमाचल प्रदेश के कांगडा जिले के बैजनाथ में रावण का पुतला न जलाने की स्थानीय परंपरा है. यहां यह विश्वास उसके शिवभक्त रूप और शिव मंदिर से जुडी कथाओं के आधार पर समझाया जाता है.

स्थानीय मान्यता में शिव के ऐसे भक्त का पुतला जलाना उचित नहीं माना जाता. इसी आस्था के चलते यहां दशहरे पर रावण दहन से दूरी रखी जाती है. यह धार्मिक विश्वास और स्थानीय परंपरा का विषय है.

हर जगह रावण से रिश्ता अलग है

इन जगहों की परंपराओं को सिर्फ रावण के भक्त कहकर समझ लेना आसान है. लेकिन करीब से देखने पर फर्क साफ होता है. बिसरख में जन्मस्थान की मान्यता है. मंदसौर के नामदेव समाज में दामाद का रिश्ता है. जोधपुर के कुछ परिवार पूर्वज का स्मरण करते हैं. बैजनाथ में उसके शिवभक्त रूप का सम्मान है.

इसलिए रावण की पूजा, उसकी मृत्यु का शोक और पुतला न जलाना एक ही बात नहीं हैं. दशहरे की इन स्थानीय कहानियों की दिलचस्पी भी इसी फर्क में है. मैदान में जलते पुतले के अलावा भी रावण की स्मृति बची हुई है, कहीं रिश्ते में, कहीं आस्था में और कहीं पूर्वज की याद में.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh

वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य । धर्म एवं ज्योतिष संपादक । डिजिटल कंटेंट रणनीतिकार

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और धर्म-ज्योतिष संपादक हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में धर्म और ज्योतिष से जुड़े कंटेंट तथा डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. उनकी जिम्मेदारियों में लेखन, संपादकीय योजना, विषय चयन और डिजिटल पाठकों व दर्शकों के लिए कंटेंट तैयार करना शामिल है.

वे पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, पर्व-त्योहार और धार्मिक परंपराओं पर लिखते हैं. इसके अलावा करियर, रिश्तों, शिक्षा और व्यापार से जुड़े प्रश्नों पर ज्योतिषीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं. उनका प्रयास है कि पाठक ज्योतिषीय गणना के आधार, धार्मिक मान्यता और उसकी व्याख्या के बीच का अंतर समझ सकें.

शिक्षा और पेशेवर अनुभव

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र तथा वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. उन्होंने Semrush Academy का Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है.

वे AstroSage और Astrotalk जैसे ज्योतिष प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुके हैं. उनका पेशेवर अनुभव ज्योतिषीय लेखन, डिजिटल पब्लिशिंग, पाठकों की रुचि के अध्ययन और कंटेंट रणनीति से जुड़ा है.

लेखन और अध्ययन के प्रमुख विषय

उनके अध्ययन और लेखन के प्रमुख क्षेत्रों में वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र शामिल हैं. राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं पर भी वे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से विश्लेषण लिखते हैं.

नई पीढ़ी के लिए उन्होंने Gen-Z Horoscope जैसे कंटेंट प्रारूप पर काम किया है. इसमें करियर का दबाव, रिश्तों की उलझन और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े प्रश्नों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है.

ज्योतिष के प्रति दृष्टिकोण

हृदेश कुमार सिंह के अनुसार, ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.

उनका उद्देश्य ज्योतिष और धार्मिक विषयों को डर या सनसनी के बजाय संदर्भ और समझ के साथ प्रस्तुत करना है. वे ज्योतिषीय आकलन को संभावनाओं की व्याख्या मानते हैं. स्वास्थ्य, निवेश और कानूनी मामलों में संबंधित योग्य विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है.

सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में उनकी विशेष रुचि है.
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Published at : 06 Oct 2026 11:51 AM (IST)
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