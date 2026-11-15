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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकर्क साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग

कर्क साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: कर्ज से मुक्ति, विदेश से बड़ा लाभ और घर में मांगलिक योग

Cancer Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए इस सप्ताह नौकरी में सीनियर्स का सहयोग, लोन से मुक्ति, विदेश से मुनाफा और पारिवारिक स्थिति.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 12:30 PM (IST)
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कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए पारिवारिक सुकून और आर्थिक राहत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से होगी. कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक, कई ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे जो लंबे समय से चली आ रही उलझनों को खत्म कर देंगे.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स का समर्थन और सरकारी राहत: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद सहज और प्रगतिशील रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का भरपूर समर्थन मिलेगा. सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों या अटकी हुई फाइलों में कोई सकारात्मक ऑफिशियल नोटिस या राहत भरी खबर मिल सकती है.

कला, खेल और विदेश में करियर के अवसर: कला और खेल जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स की कड़ी मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी और उन्हें अपनी प्रतिभा का पूरा सम्मान मिलेगा. वहीं, विदेश में कार्यरत लोगों के लिए यह समय उन्नति और नई उपलब्धियों के द्वार खोलेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आपका कोई पुराना लोन या उधार लंबे समय से चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उसे क्लियर करने में सफल रहेंगे.

विदेशी कारोबार और यात्राओं से मुनाफा: विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह विशेष आर्थिक लाभ होने के योग हैं. काम के सिलसिले में की गई व्यावसायिक यात्राएं भविष्य में बड़े मुनाफे और नए अवसरों की नींव रखेंगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और शहनाई की गूंज: पारिवारिक माहौल बेहद उत्साहवर्धक और खुशनुमा बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो सकती हैं. किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने से आपसी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. घर के अविवाहित सदस्यों के विवाह की बात आगे बढ़ने से परिजनों में खुशी की लहर रहेगी.

प्रेम जीवन और शिक्षा में अनुशासन: लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डिनर या पार्टी की शानदार प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपका आपसी बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत होगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अनुशासन ही सफलता की कुंजी बनेगा कड़ी मेहनत से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.

मानसिक तनाव से रहें दूर: सेहत के मोर्चे पर थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त नींद लें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: सफेद और क्रीम
शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:
इस सप्ताह सोमवार के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा सफेद चंदन अर्पित करें. प्रतिदिन प्रातःकाल 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Cancer Weekly Horoscope Kark Saptahik Rashifal
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