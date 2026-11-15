कर्क साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए पारिवारिक सुकून और आर्थिक राहत लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने और घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने से होगी. कार्यक्षेत्र से लेकर निजी जीवन तक, कई ऐसे सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे जो लंबे समय से चली आ रही उलझनों को खत्म कर देंगे.

करियर और नौकरी (Career & Job)

सीनियर्स का समर्थन और सरकारी राहत: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बेहद सहज और प्रगतिशील रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और सीनियर्स का भरपूर समर्थन मिलेगा. सरकारी क्षेत्र से जुड़े मामलों या अटकी हुई फाइलों में कोई सकारात्मक ऑफिशियल नोटिस या राहत भरी खबर मिल सकती है.

कला, खेल और विदेश में करियर के अवसर: कला और खेल जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स की कड़ी मेहनत इस सप्ताह रंग लाएगी और उन्हें अपनी प्रतिभा का पूरा सम्मान मिलेगा. वहीं, विदेश में कार्यरत लोगों के लिए यह समय उन्नति और नई उपलब्धियों के द्वार खोलेगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

पुराने कर्ज से मिलेगी मुक्ति: आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह आपके लिए बड़ी राहत लेकर आया है. यदि आपका कोई पुराना लोन या उधार लंबे समय से चल रहा था, तो इस सप्ताह आप उसे क्लियर करने में सफल रहेंगे.

विदेशी कारोबार और यात्राओं से मुनाफा: विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने वाले जातकों को इस सप्ताह विशेष आर्थिक लाभ होने के योग हैं. काम के सिलसिले में की गई व्यावसायिक यात्राएं भविष्य में बड़े मुनाफे और नए अवसरों की नींव रखेंगी.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्य और शहनाई की गूंज: पारिवारिक माहौल बेहद उत्साहवर्धक और खुशनुमा बना रहेगा. घर में किसी शुभ कार्य या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो सकती हैं. किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने से आपसी रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे. घर के अविवाहित सदस्यों के विवाह की बात आगे बढ़ने से परिजनों में खुशी की लहर रहेगी.

प्रेम जीवन और शिक्षा में अनुशासन: लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी खूबसूरत जगह पर डिनर या पार्टी की शानदार प्लानिंग बन सकती है, जिससे आपका आपसी बॉन्ड पहले से ज्यादा मजबूत होगा. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अनुशासन ही सफलता की कुंजी बनेगा कड़ी मेहनत से बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे.

मानसिक तनाव से रहें दूर: सेहत के मोर्चे पर थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच मानसिक तनाव को खुद पर हावी न होने दें. पर्याप्त नींद लें और मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा लें.

शुभ रंग: सफेद और क्रीम

शुभ अंक: 2 और 7

साप्ताहिक अचूक उपाय:

इस सप्ताह सोमवार के दिन भगवान शिव का कच्चे दूध और जल से अभिषेक करें तथा सफेद चंदन अर्पित करें. प्रतिदिन प्रातःकाल 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें. इससे मानसिक तनाव दूर होगा और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार आएगा.

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