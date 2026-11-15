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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मकन्या साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग

कन्या साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: डेडलाइन पूरी, विदेश में सफलता और घर में मांगलिक योग

Virgo Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए इस सप्ताह नौकरी में राहत, धन प्रबंधन, सरकारी मामलों में सफलता और पारिवारिक जीवन का हाल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 12:50 PM (IST)
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कन्या साप्ताहिक राशिफल (Virgo Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह कन्या राशि के लोगों के लिए एकाग्रता, व्यवस्थित कार्यशैली और पारिवारिक उत्साह लेकर आ रहा है. सप्ताह की शुरुआत से ही आप अपने लक्ष्यों के प्रति काफी स्पष्ट और समर्पित नजर आएंगे. कार्यक्षेत्र की जिम्मेदारियों को समय पर निपटाने के बाद आप परिवार और निजी जीवन के सुखद पलों का भरपूर आनंद उठा पाएंगे.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

समय पर डेडलाइन पूरी होने से मिलेगी राहत: नौकरीपेशा लोगों के लिए यह सप्ताह संतोषजनक और प्रगतिशील रहेगा. आप अपनी मेहनत और बेहतर टाइम मैनेजमेंट के दम पर सभी जरूरी डेडलाइन को समय पर पूरा कर लेंगे, जिससे काम का दबाव कम होगा और आप राहत की सांस लेंगे.

सरकारी राहत और क्रिएटिव फील्ड में नया मुकाम: सरकारी मामलों में किसी प्रकार का सकारात्मक नोटिस या कानूनी राहत मिलने से बड़ी चिंता दूर होगी. वहीं, कला और खेल जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स अपनी निरंतर मेहनत के बल पर इस सप्ताह कोई नया मुकाम हासिल करने में सफल रहेंगे.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

विदेशी कारोबार में खुलेगी सफलता की राह: अगर आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश में नौकरी के अवसर तलाश रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके लिए मार्ग प्रशस्त होंगे और कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है. काम से जुड़ी यात्राएं सुखद और लाभदायक अनुभव देकर जाएंगी.

लोन क्लियर करने और धन प्रबंधन पर दें ध्यान: सामान्य व्यापार में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए आपको अपनी आर्थिक रणनीति को सुधारना होगा. पुराने लोन क्लियर करने और पैसों के सही मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें, ताकि व्यापार में नकदी का प्रवाह सुचारू बना रहे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक कार्यक्रम और विवाह की चर्चा: पारिवारिक जीवन में खुशियों और रौनक का माहौल रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा तय हो सकती है, जिससे सभी सदस्य उत्साहित रहेंगे. किसी करीबी रिश्तेदार के घर जाने का भी योग बन रहा है. घर के विवाह योग्य युवाओं के विवाह की चर्चा बुजुर्गों द्वारा शुरू की जा सकती है.

प्रेम जीवन और पढ़ाई में बढ़ेगा फोकस: लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए मूवी या डिनर की खूबसूरत प्लानिंग बनेगी, जो आपके रिश्ते को और मधुर बनाएगी. छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सप्ताह की शुरुआत बेहद प्रेरणादायक और फोकस भरी रहेगी, जिससे परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी.

योग से दूर होगी मौसमी थकान: सेहत के मामले में छोटी-मोटी शारीरिक थकान या मौसमी बदलाव का असर महसूस हो सकता है. खुद को तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में योग और प्राणायाम को जरूर शामिल करें.

शुभ रंग: गहरा हरा और सफेद
शुभ अंक: 5 और 6

साप्ताहिक अचूक उपाय:
इस सप्ताह बुधवार के दिन भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा अर्पित करें तथा संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. प्रतिदिन प्रातःकाल 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जाप करें और गाय को हरा चारा या साबुत मूंग खिलाएं. इससे आर्थिक अड़चनें दूर होंगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:50 PM (IST)
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Kanya Saptahik Rashifal Virgo Weekly Horoscope
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