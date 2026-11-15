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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसिंह साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग

सिंह साप्ताहिक राशिफल 15 से 21 नवंबर 2026: टारगेट पूरा, विदेशी स्रोतों से लाभ और विवाह के प्रबल योग

Leo Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026: सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल! जानिए इस सप्ताह नौकरी में सफलता, कर्ज से राहत, विदेश से मुनाफा और पारिवारिक स्थिति.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 12:50 PM (IST)
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सिंह साप्ताहिक राशिफल (Leo Weekly Horoscope 15 to 21 November 2026)

15 से 21 नवंबर 2026 का यह सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए नए व्यावसायिक संपर्कों, आत्मविश्वास और पारिवारिक खुशियों से भरा रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत यात्राओं और नई मुलाकातों से होगी, जो आगे चलकर आपके करियर और कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी. दफ्तर से लेकर घर के आंगन तक, हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

कठिन टारगेट पूरे होने से बढ़ेगा उत्साह: नौकरीपेशा लोगों के लिए दफ्तर का माहौल बेहद सकारात्मक और सहयोगी रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से कठिन टारगेट्स को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

सरकारी कर्मियों और कलाकारों को मिलेगी प्रसिद्धि: सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक नोटिस या बड़ी नई जिम्मेदारी मिल सकती है. वहीं, कला और खेल जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स के लिए यह समय समाज में नाम और प्रसिद्धि दिलाने वाला साबित होगा.

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business & Finance)

विदेशी स्रोतों से होगा बड़ा आर्थिक मुनाफा: अगर आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं या विदेश से जुड़े किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस सप्ताह विदेशी स्रोतों से बड़ा मुनाफा हाथ लग सकता है. यात्राओं के दौरान बने नए व्यावसायिक संपर्क भविष्य में लाभ के नए रास्ते खोलेंगे.

सही प्लानिंग से दूर होगा वित्तीय संकट: कारोबार में अगर कोई आर्थिक अड़चन या पुराना वित्तीय संकट चल रहा था, तो इस सप्ताह आप अपने लोन क्लियर करने की सही योजना बनाकर उससे बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे.

लव, फैमिली, शिक्षा और स्वास्थ्य (Love, Family & Health)

घर में मांगलिक उत्सव और माता-पिता को मिलेगी राहत: पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार रहेगी. परिजनों के साथ मिलकर किसी मांगलिक उत्सव या धार्मिक पूजा-पाठ की योजना बनेगी. किसी संबंधी के घर मेहमान बनकर जाने का अवसर मिलेगा. घर के अविवाहित सदस्यों के विवाह की बात आगे बढ़ने से माता-पिता की बड़ी चिंता दूर होगी.

प्रेम जीवन में रोमांस और पढ़ाई में आत्मविश्वास: लव पार्टनर या जीवनसाथी के साथ किसी रोमांटिक पार्टी या डिनर की शानदार योजना बनेगी, जो आपके प्रेम जीवन में चार चांद लगा देगी. वहीं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे वे कठिन विषयों को भी आसानी से हल कर लेंगे.

खान-पान पर दें विशेष ध्यान: सेहत के लिहाज से सप्ताह अच्छा है और शारीरिक तंदुरुस्ती बनी रहेगी. बस अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए खान-पान की आदतों में अनुशासन रखें.

शुभ रंग: सुनहरा और नारंगी
शुभ अंक: 1 और 5

साप्ताहिक अचूक उपाय:
इस सप्ताह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. रविवार के दिन तांबे के बर्तन, गुड़ या गेहूं का दान करें तथा माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाएं. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 12:50 PM (IST)
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