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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2026: तिथि 10 अक्टूबर की रात से शुरू, फिर नवरात्रि का पहला व्रत 11 को क्यों है?

Navratri 2026: तिथि 10 अक्टूबर की रात से शुरू, फिर नवरात्रि का पहला व्रत 11 को क्यों है?

Navratri 2026: नवरात्रि 2026 की प्रतिपदा 10 अक्टूबर की रात शुरू होगी, लेकिन कलश स्थापना 11 अक्टूबर को होगी। जानें इसकी वजह और दिल्ली का घटस्थापना मुहूर्त।

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 02 Oct 2026 08:07 AM (IST)
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Navratri 2026: नवरात्रि की तैयारी में जुटे लोग इस बार पंचांग देखकर उलझ सकते हैं. आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 10 अक्टूबर की रात शुरू हो रही है, जबकि कैलेंडर में नवरात्रि का पहला दिन 11 अक्टूबर लिखा है.

ऐसे में कलश स्थापना कब करें और पहला व्रत किस दिन रखें? तारीखों के इस फर्क को समझने के लिए तिथि के आरंभ और पूजा के लिए निर्धारित समय को अलग-अलग देखना होगा.

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हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर 2026 को रात 9:19 बजे शुरू होकर 11 अक्टूबर को रात 9:30 बजे समाप्त होगी. शारदीय नवरात्रि की घटस्थापना रविवार 11 अक्टूबर को है.

तिथि रात में बदल सकती है, तारीख बदलना जरूरी नहीं

अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख आधी रात को बदलती है. हिंदू पंचांग की तिथि सूर्य और चंद्रमा की आपसी कोणीय दूरी से तय होती है. दोनों के बीच यह दूरी हर 12 अंश बढ़ने पर अगली तिथि शुरू हो जाती है. इसलिए तिथि सुबह, दोपहर या रात, किसी भी समय बदल सकती है.

इसी कारण किसी तिथि का दो अंग्रेजी तारीखों में पड़ना सामान्य बात है. पंचांग में उसके शुरू होने का समय देखकर ही त्योहार का दिन तय कर लेना सही नहीं होगा. संबंधित व्रत या पूजा में किस समय की तिथि चाहिए, यह भी देखना पड़ता है.

11 अक्टूबर को मिलेगी उदयातिथि

उदयातिथि का अर्थ है सूर्योदय के समय मौजूद तिथि. इस वर्ष 11 अक्टूबर के सूर्योदय पर प्रतिपदा रहेगी. नवरात्रि का पहला व्रत और मां शैलपुत्री की पूजा इसी दिन होगी. हालांकि सभी त्योहारों पर उदयातिथि का एक ही नियम लागू नहीं होता, कुछ में रात्रि या अन्य विशेष काल की तिथि देखी जाती है.

घटस्थापना में प्रतिपदा के साथ दिन का उपयुक्त समय भी जरूरी है. हिंदू पंचांग के बताए नियमों में रात्रि में घटस्थापना वर्जित है. इसलिए 10 अक्टूबर को रात में प्रतिपदा लगते ही कलश स्थापित करना उचित नहीं होगा.

दिल्ली में कलश स्थापना का समय क्या है?

पंचांग में दिल्ली के लिए 11 अक्टूबर को सुबह 6:19 से 10:12 बजे तक घटस्थापना का मुहूर्त दिया गया है. अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 बजे तक है. दूसरे शहरों में स्थानीय सूर्योदय के अनुसार मुहूर्त देखना चाहिए.

इस दिन चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग भी रहेंगे, जिन्हें घटस्थापना में सामान्यतः टालने की सलाह दी जाती है. हिंदू पंचांग ने इनकी मौजूदगी का उल्लेख करते हुए मुहूर्त दिया है, इन्हें देखकर नवरात्रि की शुरुआत अगले दिन नहीं खिसकानी चाहिए.

क्या 10 अक्टूबर की रात देवी की पूजा नहीं कर सकते?

सामान्य देवी पूजा, आरती और नाम-स्मरण को घटस्थापना के नियम से नहीं मिलाना चाहिए. यहां प्रश्न नवरात्रि के औपचारिक अनुष्ठान की शुरुआत का है. पूजा स्थल की सफाई और सामग्री की तैयारी पहले की जा सकती है.

इसलिए कैलेंडर में 11 अक्टूबर देखकर इसे पंचांग की गलती न मानें. प्रतिपदा का आरंभ 10 अक्टूबर की रात होगा, जबकि नवरात्रि का पहला व्रत और विधिवत कलश स्थापना 11 अक्टूबर को होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 02 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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