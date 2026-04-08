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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 9 April 2026: मिथुन, सिंह समेत 5 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव, मेष से मीन तक 9 अप्रैल का राशिफल

Rashifal 9 April 2026: मिथुन, सिंह समेत 5 राशियों के करियर में होगा बड़ा बदलाव, मेष से मीन तक 9 अप्रैल का राशिफल

Rashifal 9 April 2026: मीन राशि में त्रिग्रही योग बना है.ये समय इंक्रीमेंट, बदलाव है.मेष से मीन तक 9 अप्रैल 2026 का दिन करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है जान लें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 08 Apr 2026 05:02 PM (IST)
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Rashifal: 09 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख कृष्णपक्ष की सप्तमी तिथि संध्या 06 बजकर 00 मिनट तक रहेगा,उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की नवम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा. नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं, लेकिन आपके अंदर की जज्बात और हिम्मत इसे संभालने में मदद करेगी. परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपके मूड को खुशगवार बनाएगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में हल्की-फुल्की बहस हो सकती है, लेकिन आप शांत रहकर सब ठीक कर सकते हैं.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. योजना बनाकर काम करें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में फोकस बनाए रखें, आज कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ समय बिताने से रिश्ते में मिठास बढ़ेगी.
  • स्वास्थ्य: हल्का पेट दर्द या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 7
  • लकी कलर: पेस्टल ग्रीन
  • उपाय: शाम को थोड़ा मेडिटेशन करें, मानसिक शांति मिलेगी.
  • आज क्या करें: महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी न करें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की आठवें भाव में संचरण करेगे.आज आपका मूड थोड़ा चिड़चिड़ा हो सकता है, लेकिन मानसिक स्थिरता बनाए रखना जरूरी है. आर्थिक मामलों में लाभ देखने को मिलेगा और छोटी-छोटी खुशियों से मन प्रसन्न रहेगा. समय का सही इस्तेमाल करना आज आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बढ़ाना जरूरी है.
  • व्यापार तथा नौकरी: निवेश या कारोबार में नई संभावनाएं खुल सकती हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: ऑफिस में आपकी मेहनत का फल मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार के मामलों में थोड़ी दूरी जरूरी हो सकती है.
  • स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान महसूस हो सकती है.
  • लकी अंक: 3
  • लकी कलर: कोरल पिंक
  • उपाय: सुबह हल्का व्यायाम करें, ताजगी महसूस होगी.
  • आज क्या करें: किसी पुराने काम को पूरा करने में समय दें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की सातवां भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपको नए लोगों से मिलने और नेटवर्क बनाने का अवसर देगा. आपका मूड ऊर्जावान और उत्साही रहेगा, जिससे काम और पढ़ाई दोनों में फायदा होगा. सोशल एक्टिविटी में भाग लेने से मानसिक हल्कापन महसूस होगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशियां बनी रहेंगी, किसी की मदद करना फायदेमंद होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी आएगी, नए प्रोजेक्ट शुरू हो सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में उत्साह बना रहेगा, ऑनलाइन कोर्स लाभकारी साबित होंगे.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांटिक मूड रहेगा, छोटे गिफ्ट्स की प्लानिंग करें.
  • स्वास्थ्य: आंखों या दृष्टि में हल्की समस्या हो सकती है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: स्काई ब्लू
  • उपाय: घर के उत्तर-पश्चिम दिशा में दीपक जलाएं.
  • आज क्या करें: पुराने दोस्तों से संपर्क करें, सुखद अनुभव होगा.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की छठे भाव में संचरण करेगे. आज भावनाएं थोड़ी बढ़ी हुई रहेंगी, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी है. छोटे-छोटे मसलों को नजरअंदाज न करें, वरना बाद में परेशानी हो सकती है. अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान या हल्का योग फायदेमंद रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बुजुर्गों की सलाह महत्वपूर्ण रहेगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धैर्य बनाए रखें, जल्दबाजी न करें.
  • करियर तथा शिक्षा: सहकर्मी आपकी मदद कर सकते हैं.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ किसी विषय पर चर्चा होगी.
  • स्वास्थ्य: पेट या पेट संबंधी परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 2
  • लकी कलर: मैरून
  • उपाय: रोजाना हल्का योग करें, तनाव कम होगा.
  • आज क्या करें: किसी नए प्रोजेक्ट में हाथ डालने से पहले योजना बनाएं.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पंचम भाव में संचरण करेगे.आज का दिन आपके पंचम आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है. आपके निर्णयों में मजबूती रहेगी और लोग आपकी सराहना करेंगे. व्यवसाय और निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताना जरूरी है.
  • व्यापार तथा नौकरी: प्रमोशन या सराहना मिलने की संभावना है.
  • करियर तथा शिक्षा: प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांस में नए अवसर मिलेंगे.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या नींद की कमी हो सकती है.
  • लकी अंक: 9
  • लकी कलर: गोल्डन येलो
  • उपाय: सुबह सूर्य को देखकर शांति मंत्र पढ़ें.
  • आज क्या करें: काम और परिवार में संतुलन बनाए रखें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज का दिन समझदारी और योजना का है. आपके पास समय का सही प्रबंधन करने की क्षमता है. छोटी-छोटी चीजों पर ध्यान देने से बड़ा फायदा मिलेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बच्चों के साथ समय बिताएं.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में धीमी प्रगति रहेगी, पर चिंता न करें.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में थोड़ी मेहनत और चाहिए.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: पेट और कब्ज से परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: टील
  • उपाय: हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाएं.
  • आज क्या करें: अपने लक्ष्य लिखकर दिन की शुरुआत करें.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की तीसरे भाव में संचरण करेगे.आज आपका मूड हल्का और खुशमिजाज रहेगा. आपके आस-पास के लोग आपकी ऊर्जा से प्रेरित होंगे. समय का सदुपयोग करने से दिन सफल और संतोषजनक रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: घर में रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार होगा, नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं.
  • करियर तथा शिक्षा: सीखने का उत्साह बढ़ेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: प्यार के मामले में सकारात्मक बदलाव होगा.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या नींद की कमी हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: लाइट पर्पल
  • उपाय: शाम को थोड़ी सैर करें, ताजगी महसूस होगी.
  • आज क्या करें: किसी नए विचार पर काम शुरू करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दूसरा भाव में संचरण करेगे.आज आपका फोकस और एकाग्रता बढ़ा रहेगा. आपके प्रयासों का परिणाम जल्दी सामने आएगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतना जरूरी है.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ तालमेल बढ़ाने का दिन है.
  • व्यापार तथा नौकरी: वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें.
  • करियर तथा शिक्षा: मेहनत का फल मिलेगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी से बातचीत करने से रिश्ते मजबूत होंगे.
  • स्वास्थ्य: सिर या कान में हल्की समस्या हो सकती है.
  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: डार्क रेड
  • उपाय: घर में तुलसी के पौधे की देखभाल करें.
  • आज क्या करें: जरूरी काम पूरा करने पर ध्यान दें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की पहला भाव में संचरण करेगे.आज का दिन नए अवसर और उत्साह लेकर आया है. आप जोखिम लेने में हिचकिचाएं नहीं, लेकिन समझदारी से कदम बढ़ाएं. आपके प्रयासों का परिणाम संतोषजनक रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ आउटिंग या छोटी यात्रा फायदेमंद होगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: करियर में नई दिशा मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में नई उपलब्धि हासिल हो सकती है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ योजना बनाना जरूरी होगा.
  • स्वास्थ्य: जोड़ों या पीठ में हल्की परेशानी हो सकती है.
  • लकी अंक: 4
  • लकी कलर: ऑरेंज
  • उपाय: हल्का योग करें और ध्यान लगाएं.
  • आज क्या करें: नए विचारों को नोट करें और लागू करें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की द्वादश भाव में संचरण करेगे.पहले आज का दिन मेहनत और धैर्य का है. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, परिणाम धीरे-धीरे मिलेगा. आपकी स्थिरता और अनुशासन आपकी सफलता की कुंजी बनेंगे.

  • पारिवारिक जीवन: घर में बुजुर्गों की बात मानना फायदेमंद होगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: नई जिम्मेदारी मिल सकती है.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या काम में स्थिरता रहेगी.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी से तालमेल बनाए रखें.
  • स्वास्थ्य: हल्की सर्दी या गले में खराश हो सकती है.
  • लकी अंक: 6
  • लकी कलर: ब्राउन
  • उपाय: सुबह गर्म पानी में नींबू डालकर पिएं.
  • आज क्या करें: महत्वपूर्ण फैसले सोच-समझकर लें.

कुम्भ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की एकादश भाव में संचरण करेगे.आज चंद्रमा आपके राशि की चौथे भाव में संचरण करेगे.आज आपकी ऊर्जा सकारात्मक रहेगी. समाजिक काम या दोस्तों के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा. आपकी मेहनत और सोच आगे बढ़ने में मदद करेगी.

  • पारिवारिक जीवन: घर में खुशियां बनी रहेंगी.
  • व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार और सफलता मिलेगी.
  • करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और करियर में नया मोड़ मिल सकता है.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: साथी के साथ संवाद बढ़ाना जरूरी है.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या नींद की कमी हो सकती है.
  • लकी अंक: 5
  • लकी कलर: नेवी ब्लू
  • उपाय: घर के पूर्व दिशा में साफ-सफाई करें.
  • आज क्या करें: पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर ध्यान दें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि की दशम भाव में संचरण करेगे.आज आपका मूड रचनात्मक और संवेदनशील रहेगा. कला, संगीत या क्रिएटिव काम में समय बिताने से मानसिक संतोष मिलेगा. भावनाओं पर नियंत्रण रखना आज जरूरी रहेगा.

  • पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • व्यापार तथा नौकरी: वित्तीय मामले में सोच-समझकर कदम उठाएं.
  • करियर तथा शिक्षा: कला या क्रिएटिव कार्यों में फायदा होगा.
  • प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रोमांटिक पल मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य: हल्की थकान या माइग्रेन हो सकता है.
  • लकी अंक: 8
  • लकी कलर: लैवेंडर
  • उपाय: शाम को हल्का ध्यान या मेडिटेशन करें.
  • आज क्या करें: रचनात्मक काम या हौबी में समय दें.
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About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 08 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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