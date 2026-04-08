हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?

IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?

IPL 2026 Orange and Purple Cap: आईपीएल के 13 लीग मैच पूरे हो चुके हैं. तो आइए जानते हैं कि अब तक सबसे ज्यादा रन बनाकर और सबसे ज्यादा विकेट लेकर ऑरेंज और पर्पल कैप किन खिलाड़ियों के सिर पर है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 08 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 Orange and Purple Cap Update: आईपीएल 2026 में बीते मंगलवार (07 अप्रैल) तक 13 लीग मैच खेले जा चुके हैं. गुवाहाटी में 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें बारिश का दखल देखने को मिला. बारिश के चलते मुकाबला 11-11 ओवर का खेला गया. तो आइए जानते हैं इन मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाकर और सबसे ज्यादा विकेट लेकर कौन से खिलाड़ी ऑरेंज और पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. 

ऑरेंज कैप 

13 लीग मैचों के बाद ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल के सिर पर सजा हुआ है. जायसवाल ने अब तक 3 मैचों की 3 पारियों में 170 की औसत से और 163.46 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बना लिए हैं. वैभव ने मुंबई के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 77 रन स्कोर किए थे. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया था. 

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 को देखा जाए, तो दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी 160 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 145 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. फिर राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 122 रनों के साथ चौथे नंबर पर नजर आते हैं. पांचवें नंबर पर मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा 118 रन के साथ मौजूद हैं. 

पर्पल कैप 

राजस्थान रॉयल्स के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. बिश्नोई अब तक 3 मैचों में 7 विकेट चटका चुके हैं. मुंबई के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान के स्पिनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे. 

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के नांद्रे बर्गर, पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जैकब डफी और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 5-5 विकेट के साथ मौजूद हैं. 

 

यह भी पढ़ें: क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? DC Vs GT मैच को लेकर आई मौसम विभाग की रिपोर्ट

Published at : 08 Apr 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
Orange Cap Purple Cap Ravi Bishnoi YASHASVI JAISWAL IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?
आईपीएल 2026
क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? DC Vs GT मैच को लेकर आई मौसम विभाग की रिपोर्ट
क्या दिल्ली और गुजरात के मैच में भी बारिश डालेगी खलल? आई मौसम विभाग की रिपोर्ट
आईपीएल 2026
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
IPL 2026: आरआर के लिए यशस्वी का 'स्पेशल शतक', सैमसन, बटलर और वॉटसन के क्लब में शामिल हुए
आईपीएल 2026
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
RR से भिड़ने के लिए गुवाहाटी पहुंची RCB, एयरपोर्ट पर विराट कोहली को देखने के लिए उमड़ी भीड़; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
अखिलेश यादव का 'ल्यारी राज' वाला पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ होगा एक्शन? पुलिस ने दिए संकेत
विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
बॉलीवुड
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
'जब मेरा विश्वास डगमगाया, तब आप धुरंधर के साथ खड़े थे', आदित्य धर ने की कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ी की तारीफ
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल
नौकरी
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Embed widget