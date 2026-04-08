IPL 2026 के 13 मैच के बाद किसके पास है पर्पल और ऑरेंज कैप?

IPL 2026 Orange and Purple Cap Update: आईपीएल 2026 में बीते मंगलवार (07 अप्रैल) तक 13 लीग मैच खेले जा चुके हैं. गुवाहाटी में 13वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया, जिसमें बारिश का दखल देखने को मिला. बारिश के चलते मुकाबला 11-11 ओवर का खेला गया. तो आइए जानते हैं इन मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाकर और सबसे ज्यादा विकेट लेकर कौन से खिलाड़ी ऑरेंज और पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं.

ऑरेंज कैप

13 लीग मैचों के बाद ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल के सिर पर सजा हुआ है. जायसवाल ने अब तक 3 मैचों की 3 पारियों में 170 की औसत से और 163.46 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बना लिए हैं. वैभव ने मुंबई के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंदों में 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 77 रन स्कोर किए थे. इस पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया था.

सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप-5 को देखा जाए, तो दिल्ली कैपिटल्स के समीर रिजवी 160 रन के साथ दूसरे नंबर पर हैं. इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन 145 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं. फिर राजस्थान रॉयल्स के 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी 122 रनों के साथ चौथे नंबर पर नजर आते हैं. पांचवें नंबर पर मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा 118 रन के साथ मौजूद हैं.

पर्पल कैप

राजस्थान रॉयल्स के स्टार स्पिनर रवि बिश्नोई सबसे ज्यादा विकेट लेकर पर्पल कैप अपने सिर पर सजाए हुए हैं. बिश्नोई अब तक 3 मैचों में 7 विकेट चटका चुके हैं. मुंबई के खिलाफ मुकाबले में राजस्थान के स्पिनर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट चटकाए थे.

सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में राजस्थान रॉयल्स के नांद्रे बर्गर, पंजाब किंग्स के विजयकुमार वैशाक, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के जैकब डफी और चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज 5-5 विकेट के साथ मौजूद हैं.

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