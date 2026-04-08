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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल

कद्दू की इन 3 हाइब्रिड किस्मों ने मचाया तहलका, एक सीजन में ही किसानों को बना देंगी मालामाल

Pumpkin Hybrid Varieties: कद्दू की खेती में अब हाइब्रिड किस्मों का बोलबाला है. जो कम समय में बंपर पैदावार देने के लिए जानी जाती हैं. जिनमें ये 3 वैरायटी खूब मुनाफा दे रहीं है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 Apr 2026 02:14 PM (IST)
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Pumpkin Hybrid Varieties: कद्दू की खेती अब सिर्फ दाल-भात के साथ वाली सब्जी नहीं रही है. बल्कि यह किसानों के लिए एक हाई-रिटर्न इन्वेस्टमेंट बन चुकी है. अगर आप वही पुरानी देसी किस्मों के भरोसे बैठे हैं. तो आप अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खो रहे हैं. मार्केट में अब ऐसी हाइब्रिड किस्में आ चुकी हैं जो कम पानी और कम जगह में भी फलों की लड़ी लगा देती हैं. 

इन किस्मों की सबसे खास बात यह है कि इनका रंग, शेप और वजन इतना परफेक्ट होता है कि मंडियों में पहुंचते ही व्यापारी इन्हें हाथों-हाथ उठा लेते हैं. अब किसानों को ऐसी वैरायटी चुननी चाहिए जो पैदावार में सबको पीछे छोड़ दे. अगर आप इस सीजन में मालामाल होना चाहते हैं. तो इन 3 टॉप हाइब्रिड किस्मों पर दांव लगाना आपके लिए तगड़े मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है.

अर्का सूर्यमुखी

अर्का सूर्यमुखी कद्दू की एक ऐसी शानदार वैरायटी है जिसे इसकी बेहतरीन क्वालिटी और आकर्षक लुक के लिए जाना जाता है. इसके फल मध्यम आकार के और गोल होते हैं. जिनका गहरा नारंगी रंग ग्राहकों को तुरंत अपनी ओर खींचता है. यह वैरायटी उन किसानों के लिए बेस्ट है जो अपनी फसल को दूर के शहरों या बड़े मॉल्स में सप्लाई करना चाहते हैं.

  • इस किस्म का छिलका थोड़ा सख्त होता है. जिसकी वजह से इसे लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट करने में फल दबते या सड़ते नहीं हैं.
  • यह वैरायटी फल मक्खी जैसे जिद्दी कीटों के प्रति काफी सहनशील है. जिससे आपकी फसल सुरक्षित रहती है और कीटनाशकों का खर्च कम हो जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या आम की फसल में लग गया कीड़ा? कृषि विभाग के ये टिप्स दूर कर देंगे दिक्कत

पूसा विश्वास

अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ भारी पैदावार लेना है. तो पूसा विश्वास से बेहतर कुछ नहीं. यह हाइब्रिड किस्म अपने बड़े आकार और वजनदार फलों के लिए मशहूर है. इसके एक-एक फल का वजन काफी अच्छा होता है. जिससे कुल वजन के मामले में यह बाकी किस्मों को कोसों पीछे छोड़ देती है.

  • यह वैरायटी अलग-अलग तरह की मिट्टी और जलवायु में खुद को ढाल लेती है. इसलिए इसे भारत के लगभग हर हिस्से में उगाया जा सकता है.
  • इसकी बेलें काफी तेजी से फैलती हैं और फूल आने के 100 से 120 दिनों के भीतर फसल कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है.

काशी फल (हाइब्रिड)

काशी फल की हाइब्रिड किस्में उन किसानों के लिए वरदान हैं जो साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें लेना चाहते हैं. यह वैरायटी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है. जिससे आप ऑफ-सीजन में भी कद्दू मार्केट में उतार सकते हैं. इसका गूदा काफी मोटा और मीठा होता है. जिसकी वजह से हलवाई और होटल इंडस्ट्री में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा रहती है.

  • इस किस्म की स्टोरेज लाइफ बहुत लंबी होती है यानी अगर मार्केट में रेट कम है. तो आप इसे कुछ हफ्तों तक रोककर सही दाम मिलने पर बेच सकते हैं.
  • हाइब्रिड होने के कारण इसमें रोगों से लड़ने की ताकत ज्यादा होती है. जिससे छोटे किसानों को फसल बर्बाद होने का डर नहीं सताता.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 08 Apr 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Farmers News Pumpkin
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