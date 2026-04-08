स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना ने हाल ही में अपने शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर हुए विवाद पर रिएक्ट किया. साथ ही उन्होंने शो के दूसरे सीजन को लेकर भी हिंट दिया.

बता दें कि समय के शो में पिछले साल रणवीर इलाहाबादिया आए थे. उन्होंने पेरेंट्स को लेकर एक अश्लील सवाल किया था. जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. समय रैना और रणवीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी. जब विवाद हुआ था तो समय से पूछा गया था कि आखिर उन्होंने रणवीर का वो जोक एडिट क्यों नहीं किया था. अब समय ने इस पर रिएक्ट किया है.

समय ने रणवीर का सवाल क्यों नहीं किया था एडिट?

उन्होंने कहा, 'आप लोगों को ये नहीं पता कि उसने शो में वो सवाल 8 बार किया था. उसने इसके अलावा और भी कई चीजें बोली थीं, जो एडिट की गई. मेरी तरफ से मैंने 99.9 परसेंट कीटाणु मार दिए थे.' समय ने ये भी कहा कि वो रणवीर को आखिर तक डिफेंड करना चाहते थे लेकिन वो अपने खुद के घर में ही रणवीर को डिफेंड नहीं कर पाए.

Samay Raina roasting amitabh bachchan, don't miss 0:21 sec 😂🔥 pic.twitter.com/f9RUXp1mr3 — Aditya. (@Adityaverce) April 7, 2026

इसके अलावा समय ने अमिताभ बच्चन को भी रोस्ट किया और रेखा को लेकर भी चुटकी ली.

अमिताभ बच्चन को किया रोस्ट

समय ने कहा कि जब वो कौन बनेगा करोड़पति में गए थे तो अमिताभ बच्चन से झूठ कहा था. समय ने अमिताभ से कहा था-मेरी दादी आपकी फैन थी. हालांकि, अब समय ने बताया कि ये झूठ है.

समय ने ये भी कहा कि उनके मन में कई ऐसे सवाल थे जो वो केबीसी में अमिताभ से पूछना चाहते थे. हालांकि, उन्होंने खुद पर कंट्रोल किया और नहीं पूछा. अब समय ने बताया, 'मैं अमिताभ सर से पूछना चाहता था कि सर आपने इतने पोलियो के एड किए हैं. लेकिन फिर भी अपने बेटे को पांव पर खड़ा क्यों नहीं कर पाए.'

इसके अलावा समय ने कहा, 'मैंने अमिताभ बच्चन पर इतना अच्छा इंप्रेशन छोड़ा था अपना. जब उन्होंने मुझे टीवी पर देखा होगा तो उन्हें लगा हो कि मैंने कोई बड़ा काम किया है. कोई बड़ा तीर मारा है. उन्होंने अभिषेक, ऐश्वर्या, जया सभी को बुलाया होगा. और फिर देखकर खून की उल्टियां की होंगी.' बता दें कि बीच समय ने रेखा का नाम लेकर चुटकी भी ली थी.