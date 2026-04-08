उत्तराखंड की चार धाम यात्रा 19 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही है. इस दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे. गंगोत्री वह स्थान है जहां से मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण माना जाता है. वहीं यमुनोत्री मां यमुना का उद्गम स्थल है.