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Char Dham Yatra 2026: 19 अप्रैल से शुरू होगी चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ-केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे जान लें
Char Dham Yatra 2026: धार्मिक यात्रा करने वालों को उत्तराखंड की चार धाम यात्रा की शुरुआत का इंतजार रहता है. इस साल गंगोत्री,यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ के कपाट कब खुलेंगे जान लें डेट.
चार धाम यात्रा 2026
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Published at : 08 Apr 2026 08:20 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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