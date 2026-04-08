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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSita Navami 2026 Date: सीता नवमी का दिन बढ़ाता है धन-सौभाग्य, अप्रैल में कब है ये व्रत, नोट करें डेट

Sita Navami 2026 Date: सीता नवमी का दिन बढ़ाता है धन-सौभाग्य, अप्रैल में कब है ये व्रत, नोट करें डेट

Sita Navami 2026: सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी. ये दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत खास है. क्योंकि सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा हैं. ऐसे में सीता नवमी का मुहूर्त, विधि सब यहां जान लें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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Sita Navami 2026 Date: सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को है. वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाने वाली सीता नवमी को जानकी जयंती भी कहा जाता है, इस दिन सीता माता के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है. इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सोलह प्रकार के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सीता का जन्म धरती से हुआ था, इसलिए उन्हें “भूमि पुत्री” कहा जाता है. खास बात यह है कि भगवान श्रीराम और माता सीता का जन्म एक ही नक्षत्र में हुआ माना जाता है, इसलिए राम नवमी के बाद सीता नवमी की पूजा करना अत्यंत आवश्यक बताया गया है.

सीता नवमी 2026 मुहूर्त

वैशाख शुक्ल नवमी तिथि शुरू - 24 अप्रैल 2026, रात 7.21

वैशाख शुक्ल नवमी तिथि समाप्त - 25 अप्रैल 2026, शाम 6.27

  • सीता नवमी मध्याह्न मुहूर्त - सुबह 10:58 - दोपहर 01:34

जन्म नहीं सीता जी का प्राक्ट्य हुआ

“अयोनिजा जगन्माता भूमेः कन्या यशस्विनी। सीता नाम्ना प्रसिद्धा सा सर्वलोकनमस्कृता॥”

अर्थ: सीता माता अयोनिजा (गर्भ से नहीं, बल्कि पृथ्वी से प्रकट) हैं, धर्म ग्रंथों के अनुसार वैशाख शुक्ल नवमी के दिन राजा जनक को खेत जोतते समय पृथ्वी से एक दिव्य कन्या प्राप्त हुई थी, जिन्हें उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया. वही माता सीता थीं. माता सीता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है.

सीता नवमी क्यों मनाई जाती है

सीता नवमी के दिन देवी जानकी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि, धन-धान्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है. विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इससे पति की लंबी उम्र और दांपत्य जीवन की मजबूती का आशीर्वाद मिलता है.

सीता नवमी की पूजा विधि

  • इस दिन माता सीता और भगवान राम की विधि-विधान से पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है.
  • विशेषकर रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना पुण्यदायी होता है.
  • सीता माता के भूमि से प्रकट होने के कारण खेत, हल और धरती की पूजा करना शुभ माना जाता है.
  • अन्न, वस्त्र, फल और जल का दान करने से सुख-समृद्धि बढ़ती है.
  • विवाहित महिलाएं सुहाग की वस्तुएं (चूड़ी, सिंदूर आदि) अर्पित कर अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं.
  • गरीबों और कन्याओं को भोजन कराएं. इससे विशेष पुण्य और माता सीता का आशीर्वाद मिलता है.

सीता जी की आरती

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

जगत जननी जग की विस्तारिणी,

नित्य सत्य साकेत विहारिणी ,

परम दयामयी दिनोधारिणी,

सीता मैय्या भक्तन हितकारी की ||

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

श्री शिरोमणि पति हित कारिणी ,

पति सेवा वित्र वन वन चारिणी,

पति हित पति वियोग स्वीकारिणी ,

त्याग धर्म मूर्ति धरी की

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

विमल कीर्ति सब लोकन छाई ,

नाम लेत पवन मति आई ,

सुमिरत काटत कष्ट दुःख दाई ,

शरणागत जन भय हरी की ,

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

आरती श्री जनक दुलारी की ,

सीता जी रघुवर प्यारी की ||

April Panchak 2026: 13 अप्रैल से सावधान! वरुथिनी एकादशी पर 'राज पंचक' का साया, भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Janaki Jayanti 2026 Sita Navami 2026

Frequently Asked Questions

सीता नवमी 2026 कब मनाई जाएगी?

सीता नवमी 25 अप्रैल 2026 को मनाई जाएगी। यह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पड़ती है।

सीता नवमी को जानकी जयंती क्यों कहा जाता है?

सीता नवमी को जानकी जयंती भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन माता सीता के प्राकट्य का उत्सव मनाया जाता है। उन्हें जानकी भी कहते हैं।

माता सीता को 'भूमि पुत्री' क्यों कहा जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता सीता का जन्म धरती से हुआ था। इसलिए उन्हें 'भूमि पुत्री' कहा जाता है।

सीता नवमी का क्या महत्व है?

इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को सोलह प्रकार के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह धन-धान्य और वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाती है।

सीता नवमी पर किसकी पूजा करना विशेष फलदायी है?

इस दिन माता सीता और भगवान राम की विधि-विधान से पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ करना भी पुण्यदायी होता है।

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