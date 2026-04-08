PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?

Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?

Iran 10 Points Proposal: अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का हल्ला-बोल है और जल्द ही इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने वाली है. इसमें 10 एजेंडों पर बात होगी. दोनों देश अपने पक्ष रखेंगे. वो क्या होंगे?

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 08 Apr 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources

8 अप्रैल 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका और ईरान के बीच 20 दिन का सीजफायर का ऐलान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान और चीन ने बड़ा रोल प्ले किया.पाकिस्तान ने दोनों देशों को 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद बुलाया है. ईरान ने इस सीजफायर के लिए 10 पॉइंट प्लान पेश किया है, जिसे ट्रंप ने 'बातचीत की मजबूत नींव' बताया है. ईरान का कहना है कि ये प्लान सिर्फ अस्थायी रुकावट नहीं, बल्कि स्थायी शांति का रोडमैप है. तो इस्लामाबाद में बातचीत का एजेंडा क्या और है और दोनों देश क्या पक्ष रखेंगे? समझते हैं एक्सप्लेनर में...

ईरान का 10 पॉइंट प्लान ठीक-ठीक क्या है?

ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ये 10 सूत्री योजना अपनी स्टेट मीडिया के जरिए जारी की. ये प्लान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने, क्षेत्रीय शांति बहाल करने और ईरान को आर्थिक-सैन्य राहत देने पर जोर देता है:

1. इराक, लेबनान और यमन पर युद्ध को पूरी तरह रोकना: ईरान चाहता है कि अमेरिका-इजरायल के हमले इन तीन देशों में तुरंत बंद हो जाएं. ये ईरान के सहयोगी समूहों (प्रॉक्सी फोर्सेज) की सुरक्षा के लिए जरूरी है. साथ ही मिडिल ईस्ट में जंग बंद हो.

  • ईरान का पक्ष: ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बुनियादी शर्त है.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप प्रशासन इसे 'क्षेत्रीय संघर्षों का अंत' मानकर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इजरायल लेबनान को इसमें शामिल नहीं करना चाहता.

2. ईरान पर युद्ध को परमानेंट खत्म करना: ईरान मांग करता है कि अमेरिका-इजरायल उसके खिलाफ कोई हमला कभी न करें. ये सिर्फ 2 हफ्ते की नहीं, बल्कि हमेशा के लिए शांति हो.

  • ईरान का पक्ष: युद्ध खत्म होने के बाद कोई नया हमला न हो.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप इसे 'स्थायी समाप्ति' की दिशा में देख रहे हैं, लेकिन पूरा युद्ध रोकने के बजाय 'समझौते' पर जोर दे रहे हैं.

3. ईरान-ओमान को टोल मिले: होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर शिप को ईरान और ओमान को समुद्री टोल देना होगा. हर शिप से 20 लाख डॉलर, यानी 19 करोड़ रुपए वसूल सकते हैं.

  • ईरान का पक्ष: ईरान इसे बड़ी जीत मान रहा है और इसे अधिकार मान रहा है.
  • अमेरिका का पक्ष: अमेरिका ने शर्त को बातचीत लायक माना है, लेकिन टोल को मानना मुश्किल है.

4. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलना: ईरान ने जंग के दौरान इस रास्ते को बंद कर रखा था, जिससे दुनिया का 20% तेल प्रभावित हुआ. अब वो कह रहा है कि सीजफायर के साथ इसे खोल देगा.

  • ईरान का पक्ष: ये उसकी ताकत का सबूत है.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप ने इसे सीजफायर की मुख्य शर्त बनाया है.

5. शर्त के साथ समुद्री आवाजाही: ईरान जहाजों को रास्ता देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक ईरानी सेना से कोऑर्डिनेशन करना होगा. हर जहाज को डेटा साझा करना होगा.

  • ईरान का पक्ष: होर्मुज की सुरक्षा उसके हाथ में रहे.
  • अमेरिका का पक्ष: अमेरिका और ओमान के साथ मिलकर फीस वसूलने का प्लान है, लेकिन ईरान का पूरा कंट्रोल नहीं मानेगा.

6. ईरान को युद्ध का पूरा मुआवजा देना: ईरान मांग करता है कि अमेरिका-इजरायल उसके नुकसान (तेल फैसिलिटी, अस्पताल, इंफ्रास्ट्रक्चर) का पूरा पैसा दें.

  • ईरान का पक्ष: आर्थिक क्षति की पूरी भरपाई हो.
  • अमेरिका का पक्ष: ये मुश्किल मांग है, लेकिन बातचीत में 'कम्पेनसेशन' पर चर्चा हो सकती है.

7. ईरान पर लगे सैंक्शन्स हटाना: ईरान पर लगे सभी तरह के प्राइमरी और सेकंडरी सैंक्शन्स दोनों खत्म हों.

  • ईरान का पक्ष: अर्थव्यवस्था को सांस लेने का मौका मिले.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप प्रशासन पहले भी सैंक्शन्स हटाने पर बात कर चुका है, लेकिन इसे 'पक्का वादा' कहना मुश्किल है.

8. ईरानी फंड और एसेट्स को रिलीज करना: ईरान को अरबों डॉलर के फंसे पैसे वापस मिलें.

  • ईरान का पक्ष: सीजफायर के साथ फौरन राहत मिले.
  • अमेरिका का पक्ष: ये आसान शर्त हो सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसी डील हो चुकी हैं.

9. ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा: ईरान वादा करता है कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा. फारसी वर्जन में यूरेनियम एन्क्रिचमेंट की स्वीकृति भी शामिल है.

  • ईरान का पक्ष: अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता दूर करना है.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप इसे 'नो न्यूक्लियर वीपन' के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इंस्पेक्शन और वेरिफिकेशन की मांग करेंगे.

10. सारी शर्तों को मंजूर करते ही सीजफायर लागू: ये आखिरी पॉइंट है. सारी शर्तें मान ली जाएं तो तुरंत सीजफायर हो.

  • ईरान का पक्ष: कोई देरी नहीं.
  • अमेरिका का पक्ष: ट्रंप ने इसे 'दो तरफा सीजफायर' कहा, यानी दोनों तरफ से पालन जरूरी.

अमेरिका और ईरान के बीच इन पॉइंट्स पर क्या मतभेद हैं? कौन क्या चाहता है?

ईरान का प्लान ज्यादा से ज्यादा मांगों वाला है. वो चाहता है कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो, सैंक्शन्स हटें, मुआवजा मिले और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका कंट्रोल बरकरार रहे. अमेरिका इसे 'वर्केबल बेसिस' मान रहा है, यानी पूरी तरह स्वीकार नहीं, लेकिन बातचीत की शुरुआत के लिए ठीक है.

ट्रंप ने कहा कि ज्यादातर बड़े मुद्दे सुलझ चुके हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना की वापसी और होर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रेल जैसे पॉइंट्स पर अमेरिका आसानी से नहीं मानेगा. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि अगर हमलों को रोक दिया जाए तो ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सुरक्षित मार्ग देगा, लेकिन ये ईरानी सशस्त्र बलों के समन्वय से होगा. ट्रंप ने साफ कहा कि सीजफायर तभी चलेगा जब ईरान तुरंत और सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दे.

इसमें पाकिस्तान की भूमिका अहम है क्योंकि उसने दोनों को मेज पर बिठाया. चीन ने भी ईरान पर दबाव बनाया. अब इस्लामाबाद में 2 हफ्ते की बातचीत तय है. अगर सफल हुई तो स्थायी शांति हो सकती है, वरना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर बंद हो सकता है और तेल संकट लौट सकता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
Read More
Published at : 08 Apr 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump Ceasefire Pakistan INDIA Middle East War CHINA DONALD Trump US Iran War US Israel Iran War Us Iran War Ceasefire Mojbata Khamenei
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Explained: इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
PAK में US-ईरान आमने-सामने! क्या सेना वापसी और होर्मुज कंट्रोल समेत 10 बड़े एजेंडा पर बनेगी बात?
विश्व
US Iran War LIVE: 'युद्ध खत्म नहीं...' सीजफायर के बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा बयान
US Iran War LIVE: 'युद्ध खत्म नहीं...' सीजफायर के बीच ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बड़ा बयान
विश्व
Exclusive: 'अमेरिका खुद सीजफायर चाहता था', US-ईरान युद्धविराम पर ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का दावा
'अमेरिका खुद सीजफायर चाहता था', US-ईरान युद्धविराम पर ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि का दावा
विश्व
अमेरिका ने डेडलाइन से 90 मिनट पहले इसलिए किया सीजफायर! ईरान के 'खतरनाक' इरादों वाली सीक्रेट रिपोर्ट से घबराया?
अमेरिका ने डेडलाइन से 90 मिनट पहले इसलिए किया सीजफायर! ईरान के 'खतरनाक' इरादों वाली सीक्रेट रिपोर्ट से घबराया?
Advertisement

वीडियोज

Pawan Khera Controversy: Himanta की पत्नी पर फर्जी पासपोर्ट का आरोप लगाना पड़ा भारी | Assam Police
Iran Israel War Updates: महायुद्ध के बीच बड़ी खबर..Train सफर पर बड़ा अपडेट! | Donald Trump
Iran Israel War: US Pilot Rescue Operation पर Trump का बड़ा खुलासा! | Iran Israel Ceasefire
US Rescue Mission In Iran: आसानी से नहीं मिला America का Pilot..Rescue Operation पर बड़ा खुलासा!
Trump Ultimatum to Iran: आज रात ईरान खत्म? Trump की चेतावनी से हड़कंप! | Iran Israel War Ceasefire
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
LPG Crisis: अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
अमेरिका-ईरान सीजफायर के बाद केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एलपीजी सप्लाई का नया फॉर्मूला तैयार
मध्य प्रदेश
उज्जैन की विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल, पूछा गया- 'अल्लाह के सिवा...'
उज्जैन की विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल, पूछा गया- 'अल्लाह के सिवा...'
विश्व
Explained: US-ईरान जंग का पूरा हिसाब! 3,600 मौतें, 80.4 बिलियन डॉलर खर्च और भारतीयों की वापसी... कौन जीता?
US-ईरान जंग का पूरा हिसाब, 3,600 मौतें, 80.4 बिलियन डॉलर खर्च और भारतीयों की वापसी... कौन जीता?
बॉलीवुड
4000 करोड़ी 'रामायणम' में खराब VFX के लिए आलोचना झेल रहे नमित मल्होत्रा बोले- दिन-रात पूरी शिद्दत से काम कर रहे
'फिल्म देख हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा', 4000 करोड़ी 'रामायणम' को लेकर नमित मल्होत्रा का रिएक्शन
आईपीएल 2026
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
MI गेंदबाजों की कुटाई के बाद वैभव सूर्यवंशी ने 4 शब्दों के मैसेज में ऐसा क्या लिख दिया जिसकी हो रही चर्चा, जानिए
इंडिया
Iran-US Ceasefire: 'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
'ईरान की तरह भारत को भी अब ऐसे...', जंग के सीजफायर पर महुआ मोइत्रा ने मोदी सरकार को दी बड़ी सलाह
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026 Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
Live: 'हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस-बीजेपी में हो सीधा मुकाबला', आम आदमी पार्टी ने कहां के लिए किया बड़ा ऐलान
एग्रीकल्चर
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
कई राज्यों में लगातार हो रही बारिश, गेहूं-आलू और सरसों कैसे बचाएं किसान?
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
ENT LIVE
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
Kaptaan Review: Saqib Saleem और Anjum Sharma की दमदार परफॉर्मेंस के साथ Action और Thriller का मसालेदार मिक्स
ENT LIVE
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Chand Mera Dil Teaser Review: Ananya Panday और Lakshya की सुपर इंटेंस लव स्टोरी
Embed widget