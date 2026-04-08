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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअप्रैल-मई में क्यों टूटते हैं ज्यादा बाल? जानिए पित्त, सीजन और साइंस का सीधा कनेक्शन?

अप्रैल-मई में क्यों टूटते हैं ज्यादा बाल? जानिए पित्त, सीजन और साइंस का सीधा कनेक्शन?

अप्रैल-मई में बालों का झड़ना आम है, जिसे आयुर्वेद में पित्त से जोड़ा जाता है, जबकि विज्ञान इसे हेयर साइकिल में बदलाव मानता है. सही डाइट, तेल मालिश और योग के जरिए इसे काफी हद कंट्रोल किया जा सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 04:34 PM (IST)
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क्या आपने भी हाल के दिनों में कंघी, बाथरूम या तकिए पर ज्यादा बाल गिरते हुए नोटिस किए हैं? अगर हां, तो यह केवल आपकी समस्या नहीं है. दरअसल अप्रैल और मई के महीनों में बालों का झड़ना आम बात है.

दिलचस्प बात यह है कि, इस बदलाव को आयुर्वेद ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था और आधुनिक विज्ञान भी इस बात पर काफी हद तक सहमत है. 

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आयुर्वेद के अनुसार बाल झड़ने की मुख्य वजह

आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता के अनुसार, “यत् खलित्य रोमपातं च करोति तत् पित्तम्”
मतलब, पित्त दोष का बढ़ना ही बाल झड़ने का मुख्य कारण है.

अष्टांग हृदयम के ऋतुचर्या अध्याय के मुताबिक, शिशिर ऋतु (सर्दियों का अंत) में शरीर में कफ जमा होता है. जैसे ही वसंत और गर्मी की शुरुआत होती है, सूर्य की गर्मी से यह कफ पिघलता है और शरीर में पित्त बढ़ने लगता है.

यह बढ़ा हुआ पित्त बालों की झड़ों यानी केश भूमि को कमजोर करता है, जिससे बाल झड़ने लगते हैं. 

आधुनिक विज्ञान क्या कहता है?

केवल आयुर्वेद ही नहीं, बल्कि आधुनिक शोध भी इस seasonal hair fall को मानते हैं. एक peer-reviewed स्टडी (823 महिलाओं पर) में पाया गया कि अप्रैल और मई के दौरान बालों का झड़ने का चरण जिसे telogen phase भी कहा जाता है, बढ़ जाता है. 

इसके पीछे एक वजह दिन की बढ़ती रोशनी भी है. लंबे दिन और ज्यादा घूप के कारण शरीर में melatonin हार्मोन का लेवल कम होता है, जिससे हेयर ग्रोथ साइकिल प्रभावित होती है और बाल झड़ने लगते हैं. 

यह गौर करने वाली बात यह है कि, विज्ञान इसे hormonal और biological cycle से जोड़कर देखता है, जबकि आयुर्वेद इसे दोष imbalance के रूप में देखता है. 

बाल झड़ने से बचने के सरल उपाय

तेल से नियमित मालिश (Oil Massage)
हफ्ते में कम से कम दो बार हल्के हाथों से 10 मिनट तक सिर की मालिश करें. इससे स्कैल्प में खून का प्रवाह बढ़ता है और बालों की जड़ों तक पोषण पहुंचता है. 

खानपान पर नियंत्रण
बालों का ज्यादा टूटना खान-पान पर भी निर्भर करता है. तीखा, तला-भुना और ज्यादा नमकीन खाना पित्त को बढ़ाने का काम करता है. इसके बजाय रोज आंवला खाना चाहिए, जिसे आयुर्वेद में पित्त शांत करने वाला माना गया है. 

योग और प्राणायाम
कुछ खास योगासन जिनमें सिर नीचे की ओर होता है, खासतौर पर लाभदायक माने जाता है-

  • सर्वांगासन
  • शीर्षासन
  • विपरीत करनी
  • पर्वतासन
  • उत्तानासन

ये सभी आसन स्कैल्प तक ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे बालों की जड़ों को बेहतर पोषण मिलता है.

अप्रैल और मई में बाल झड़ना एक सामान्य प्रक्रिया हो सकती है, जिसे नजरअंदाज करने की बजाय समझना बेहद जरूरी है. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों अलग-अलग नजरिए से इसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि, सही देखभाल और लाइफस्टाइल से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Hinduism Ayurveda Hairfall

Frequently Asked Questions

बाल झड़ने से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

नियमित तेल मालिश, तीखा और तला-भुना भोजन कम करना, आंवला खाना, और सर्वांगासन, शीर्षासन जैसे योगासन करना फायदेमंद होता है.

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