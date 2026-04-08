IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन
IFFCO Recruitment 2026: IFFCO ने Trainee (Accounts) पदों पर भर्ती निकाली है. योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइटaavedan.iffco.coop/iffcorecruitment/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका आया है. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) ने Trainee (Accounts) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों को देशभर में काम करने का अवसर मिलेगा.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.
योग्यता
IFFCO Trainee (Accounts) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का CA (Intermediate) पास होना जरूरी है. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से Graduation में कम से कम 60% अंक होना चाहिए.जिन उम्मीदवारों के पास यह योग्यता है, वे इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.
उम्र सीमा
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.इस पद के लिए उम्मीदवार के पास Corporate Finance, Accounts, Taxation और Treasury Management की समझ होनी चाहिए. इसके अलावा ERP या SAP का बेसिक ज्ञान भी जरूरी है. यदि उम्मीदवार को एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, तो यह अतिरिक्त लाभ दे सकता है.
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इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है. IFFCO के विभिन्न कार्यालयों और उसकी सहयोगी कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा. यह एक ट्रांसफरेबल नौकरी है.
सैलरी और बॉन्ड
चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 साल तक IFFCO में काम करना होगा. इसके लिए उन्हें सर्विस बॉन्ड भरना होगा. सैलरी और अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएंगी.IFFCO में Trainee (Accounts) पद पर सैलरी काफी अच्छी होती है.ट्रेनिंग के दौरान करीब 48,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें कुछ भत्ते भी शामिल होते हैं. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सैलरी बढ़कर लगभग 40,000 रुपये से 75,000 रुपये प्रति माह हो जाती है और सालाना पैकेज करीब 12 लाख तक पहुंच सकता है.
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले CBT लिया जाएगा.इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंत में मेडिकल परीक्षण के बाद फाइनल चयन किया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
- सबसे पहले IFFCO की आधिकारिक वेबसाइट aavedan.iffco.coop/iffcorecruitment/ पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए Trainee (Accounts) Recruitment लिंक पर क्लिक करें.
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खोलें और अपनी सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरें.
- अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
- फॉर्म भरने के बाद सभी जानकारी को एक बार ध्यान से जांच लें.
- अंत में आवेदन फॉर्म सबमिट करें और उसका प्रिंटआउट भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.
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Source: IOCL