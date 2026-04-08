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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीIFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन

IFFCO Recruitment 2026: IFFCO में निकली इन पदों पर भर्ती, इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन

IFFCO Recruitment 2026: IFFCO ने Trainee (Accounts) पदों पर भर्ती निकाली है. योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइटaavedan.iffco.coop/iffcorecruitment/ ⁠पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 08 Apr 2026 02:47 PM (IST)
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अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका आया है. Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited (IFFCO) ने Trainee (Accounts) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत योग्य उम्मीदवारों को देशभर में काम करने का अवसर मिलेगा.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं.

योग्यता
IFFCO Trainee (Accounts) पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का CA (Intermediate) पास होना जरूरी है. इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से Graduation में कम से कम 60% अंक होना चाहिए.जिन उम्मीदवारों के पास यह योग्यता है, वे इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

उम्र सीमा
उम्मीदवार की अधिकतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। SC/ST उम्मीदवारों को 5 वर्ष और OBC उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी.इस पद के लिए उम्मीदवार के पास Corporate Finance, Accounts, Taxation और Treasury Management की समझ होनी चाहिए. इसके अलावा ERP या SAP का बेसिक ज्ञान भी जरूरी है. यदि उम्मीदवार को एक से अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान है, तो यह अतिरिक्त लाभ दे सकता है.

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इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों की पोस्टिंग भारत के किसी भी हिस्से में की जा सकती है. IFFCO के विभिन्न कार्यालयों और उसकी सहयोगी कंपनियों में काम करने का अवसर मिलेगा. यह एक ट्रांसफरेबल नौकरी है.

सैलरी और बॉन्ड
चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के बाद कम से कम 3 साल तक IFFCO में काम करना होगा. इसके लिए उन्हें सर्विस बॉन्ड भरना होगा. सैलरी और अन्य सुविधाएं कंपनी के नियमों के अनुसार दी जाएंगी.IFFCO में Trainee (Accounts) पद पर सैलरी काफी अच्छी होती है.ट्रेनिंग के दौरान करीब 48,000 रुपये प्रति माह स्टाइपेंड मिलता है, जिसमें कुछ भत्ते भी शामिल होते हैं. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सैलरी बढ़कर लगभग 40,000 रुपये से 75,000 रुपये प्रति माह हो जाती है और सालाना पैकेज करीब 12 लाख तक पहुंच सकता है.

चयन प्रक्रिया
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. सबसे पहले CBT लिया जाएगा.इसके बाद सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंत में मेडिकल परीक्षण के बाद फाइनल चयन किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन 

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 08 Apr 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
JObs IFFCO Recruitment 2026 CA Jobs Accounts Jobs
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