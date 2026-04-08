यूपी पंचायत चुनाव टालना चाहती है योगी सरकार? पल्लवी पटेल ने बता दी चौंकाने वाली वजह

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की अटकलों के बीच अपनादल (कमेरावादी) नेता और सिराथू से सपा विधायक डॉ पल्लवी पटेल चौंकाने वाला दावा किया है. उन्होंने यह कहकर माहौल गरम कर दिया है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनावों में हार के डर कारण पंचायत चुनाव टाले हैं. पल्लवी पटेल ने आरोप लगाया कि गांव-कस्बों में सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है. इसलिए ही चुनाव टाले गए हैं.

पल्लवी पटेल ने यह बयान एक प्रेस कांफ्रेंस में दिया और उन्होंने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया, जिसमें उनका बयान भी है. पोस्ट में लिखा , 'गांव-कस्बों में सरकार के खिलाफ माहौल देखकर जिला पंचायत चुनाव टाले जा रहे हैं, हार का डर और विधानसभा चुनाव पर असर की चिंता साफ दिखती है.'

विधानसभा चुनाव पर असर के डर से हटी सरकार

प्रेस कांफ्रेस में डॉ पल्लवी पटेल ने कहा कि सरकार की सोच यह है कि जमीनी रूप से जो चुनाव है वो पंचायत का चुनाव है, जिस प्रकार गांव-कस्बों में जाएं तो सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा है. तो कहीं उनको हार का सामना न करना पड़े,और विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा. इसलिए जो हीला-हवाली चुनाव में की जा रही है, उसमें सरकार की मंशा साफ़ नजर आ रही है.

पल्लवी पटेल ने स्पष्ट रूप से बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि आगामी चुनावों में हार के डर से सरकार ने जानबूझकर पंचायत चुनाव टाला है. वे इस मुद्दे पर काफी मुखर हैं.

विपक्ष के बड़े आरोप

विपक्ष लगातार पंचायत चुनाव टलने को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगा रहा है. जिसमें पहला आरोप यही है कि ग्रामीण इलाकों में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की किल्लतें व स्थानीय मुद्दों से सरकार के खिलाफ नजरागी बढ़ चुकी है. दूसरा अगर बीजेपी या उनके समर्थिक उम्मीदवार जिला पंचायत चुनाव हार गए तो इसका सीधा असर विधानसभा पर पड़ेगा. यही कोशिश है चुनाव टालने की. जबकि एक आरोप यह भी है कि पार्टी में रहते हुए भी कई लोग अलग-अलग अपनी ताकत दिखाते हैं और इसलिए कहीं विधानसभा तक गुटबाजी न हावी हो जाए.