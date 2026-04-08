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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है ?

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है. इस दिन वाहन खरीदने का प्लान है तो शुभ मुहूर्त देख लें. मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया वाहन सुख, समृद्धि और सौभाग्य लाता है.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 08 Apr 2026 07:30 AM (IST)
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Akshaya Tritiya 2026: अगर आप अप्रैल माह में गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पूरे महीने में अक्षय तृतीया सबसे शुभ दिन है. इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को है. ये दिन हर किसी के जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है.

इस दिन सोना-चांदी विशेष तौर पर खरीदा जाता है क्योंकि पुराणों के अनुसार इस दिन खरीदी गई वस्तु लंबे समय तक समृद्धि प्रदान करती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है. ऐसे में अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने के लिए कौन-कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं यहां जान लें.

अक्षय तृतीया 2026 वाहन खरीदी मुहूर्त

  • अबूझ मुहूर्त - सुबह 10.49 - सुबह 5.51, 20 अप्रैल
  • अभिजित मुहूर्त - सुबह 11:55- दोपहर 12:46
  • त्रिपुष्कर योग - सुबह 07:10 - सुबह 10:49
  • अमृत - सुबह 05:51 - सुबह 07:28
  • शुभ - सुबह 09:05 - सुबह 10:43
  • चर - दोपर 01:58 - दोपहर 03:35
  • लाभ - दोपहर 03:35  - शाम 05:12
  • अमृत - शाम 05:12 - शाम 06:50
  • चर - शाम 06:50 - रात 08:12

अक्षय तृतीया पर वाहन खरीदने का महत्व

  • अक्षय” का अर्थ होता है जो कभी खत्म न हो. इस दिन खरीदी गई वस्तु में वृद्धि और स्थायित्व बना रहता है
  • इस दिन वाहन खरीदने से सुख, समृद्धि और उन्नति बढ़ती है.
  • मान्यता है कि इस दिन किया गया निवेश लंबे समय तक लाभ देता है.
  • वाहन को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस दिन खरीदी गई गाड़ी घर में धन-वैभव लाती है.
  • नई गाड़ी लेने से जीवन में सुविधा और प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं.

अक्षय तृतीया पर राशि अनुसार चुनें गाड़ी का रंग

  1. मेष राशि- आपके राशि स्वामी मंगल देव के अनुसार लाल या महरून रंग का वाहन आपके लिए फायदेमंद होगा.
  2. वृषभ राशि- अपनी राशि के स्वामी शुक्रदेव के अनुसार आपके वाहन का रंग सफेद या सिल्वर होना आपके लिए शुभ रहेगा.
  3. मिथुन राशि- हरे, क्रीम, ग्रे रंग की गाड़ी आपकी राशि के लिए अनुकूल रहेगी और लाभ देगी.
  4. कर्क राशि- कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है इसलिए इस राशि वालों के लिए सफेद, सिल्वर या क्रीम रंग का वाहन लाभदायक रहेगा.
  5. सिंह राशि- अपने राशि स्वामी सूर्य के अनुसार सिंह राशि वाले लाल, महरून या चॅाकलेटी, केसरिया रंग का वाहन रखें, फायदा होगा.
  6. कन्या राशि- इस राशि वालों के लिए हरे, सफेद या स्लेटी रंग की गाड़ियां रखनी शुभ होंगी.
  7. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए सफेद, चमकीले या सिल्वर रंग की गाड़ियां लाभदायक होती है.
  8. वृश्चिक राशि- अपनी राशि के अनुसार लाल, महरून या चॅाकलेटी रंग की गाड़ियां वृश्चिक राशि वालों के लिए लकी होती है.
  9. धनु राशि- पीला, क्रीम या सफेद रंग इस राशि वालों के लिए लकी कलर माना गया है इसलिए धनु राशि वाले इस रंग के वाहन खरीदें तो उनको लाभ होगा.
  10. मकर राशि- शनि देव की इस राशि वालों के लिए काले, नीले और भूरे रंग के वाहन भाग्यशाली होते है.
  11. कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों को काले, नीले या जामुनी रंग के वाहन रखना लाभ देगा.
  12. मीन राशि- इस राशि वालों के लिए पीला, सफेद, और क्रीम रंग का वाहन रखना भाग्यशाली रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 08 Apr 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Akshaya Tritiya Akshaya Tritiya 2026 Shubh Muhurat 2026 Akha Teej 2026

Frequently Asked Questions

राशि के अनुसार गाड़ी का कौन सा रंग शुभ रहेगा?

मेष के लिए लाल, वृषभ के लिए सफेद, मिथुन के लिए हरा, कर्क के लिए सफेद, सिंह के लिए लाल, कन्या के लिए हरा, तुला के लिए सफेद, वृश्चिक के लिए लाल, धनु के लिए पीला, मकर के लिए काला, कुंभ के लिए काला और मीन के लिए पीला रंग शुभ रहेगा।

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