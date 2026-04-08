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Khatu Shayam: खाटूश्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य! क्या यहीं से होता है बाबा से सीधा संपर्क?
Khatu Shayam: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर, जिन्हें भक्त हारे का सहारा भी कहते हैं. आपने कभी खाटू श्याम में 13 सीढ़ियों का महत्व समझा है? जानिए इसका महत्व?
खाटू श्याम 13 सीढ़ियाँ का रहस्य
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Published at : 08 Apr 2026 08:49 AM (IST)
Tags :Sikar Khatu Shyam RAJASTHAN
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion