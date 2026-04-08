Khatu Shayam: खाटूश्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य! क्या यहीं से होता है बाबा से सीधा संपर्क?

राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम में बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर स्थित है.धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय इतिहास के मुताबिक, राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने ई. 1027 में इस मंदिर का निर्माण कराया था. तभी से चौहान वंशज इस मंदिर की पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और आज भी वे मंदिर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं.