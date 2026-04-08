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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मKhatu Shayam: खाटूश्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य! क्या यहीं से होता है बाबा से सीधा संपर्क?

Khatu Shayam: खाटूश्याम मंदिर की 13 सीढ़ियों का रहस्य! क्या यहीं से होता है बाबा से सीधा संपर्क?

Khatu Shayam: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर, जिन्हें भक्त हारे का सहारा भी कहते हैं. आपने कभी खाटू श्याम में 13 सीढ़ियों का महत्व समझा है? जानिए इसका महत्व?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 08 Apr 2026 08:49 AM (IST)
Khatu Shayam: राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम बाबा का प्राचीन मंदिर, जिन्हें भक्त हारे का सहारा भी कहते हैं. आपने कभी खाटू श्याम में 13 सीढ़ियों का महत्व समझा है? जानिए इसका महत्व?

खाटू श्याम 13 सीढ़ियाँ का रहस्य

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राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम में बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर स्थित है.धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय इतिहास के मुताबिक, राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने ई. 1027 में इस मंदिर का निर्माण कराया था. तभी से चौहान वंशज इस मंदिर की पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और आज भी वे मंदिर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं.
राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम में बाबा श्याम का प्राचीन मंदिर स्थित है.धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय इतिहास के मुताबिक, राजा रूप सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी नर्मदा कंवर ने ई. 1027 में इस मंदिर का निर्माण कराया था. तभी से चौहान वंशज इस मंदिर की पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं और आज भी वे मंदिर ट्रस्ट के मुख्य संरक्षक हैं.
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बाबा खाटूश्याम को भक्त अपनी सहुलियित अनुसार कई नामों से पुकारते हैं. कोई उन्हें हारे का सहारा कहता है, तो कोई तीन बाणधारी या खाटू नरेश के नाम से पुकारता है. भक्तों का मानना है कि, बाबा श्याम अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण करने के साथ उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.
बाबा खाटूश्याम को भक्त अपनी सहुलियित अनुसार कई नामों से पुकारते हैं. कोई उन्हें हारे का सहारा कहता है, तो कोई तीन बाणधारी या खाटू नरेश के नाम से पुकारता है. भक्तों का मानना है कि, बाबा श्याम अपने भक्तों की सभी समस्याओं का निवारण करने के साथ उनकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं.
Published at : 08 Apr 2026 08:49 AM (IST)
Tags :
Sikar Khatu Shyam RAJASTHAN

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