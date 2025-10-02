Horoscope 1 October 2025: 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को विजयादशमी का पावन पर्व है. नवरात्रि साधना का समापन और मां दुर्गा के विसर्जन का दिन आज शुभता और विजय का प्रतीक है. इस दिन चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, जिससे अनुशासन, कर्म और निर्णय क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

दशहरे पर ग्रह योग कई जातकों को अप्रत्याशित सफलता देंगे तो कुछ के लिए रिश्तों और स्वास्थ्य की चुनौती भी सामने आएगी. मेष से मीन तक हर राशि को आज अलग-अलग प्रभाव मिलेगा, कहीं करियर और धन में लाभ होगा तो कहीं संबंधों और स्वास्थ्य में सावधानी रखनी होगी.

चंद्रमा मकर राशि में दशम भाव को प्रभावित कर रहा है. आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सरकारी कामकाज में सफलता और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर काबू रखें.

प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव संभव है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ संवाद संयम से करना होगा. अविवाहित जातक किसी पुराने रिश्ते को पुनः शुरू कर सकते हैं.

स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों और कमर से जुड़ी समस्या हो सकती है. योग और ध्यान लाभ देंगे.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 3

उपाय: भगवान राम के नाम का जप करें और दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा करें.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है. भाग्य का साथ मिलेगा और किसी लंबी यात्रा का योग बनेगा. कार्यक्षेत्र में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापारी वर्ग को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.

प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से तनाव आ सकता है. विवाहित जातक ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक थकान से बचें.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 6

उपाय: मां दुर्गा के समक्ष नारियल अर्पित करें और जरूरतमंद को हरा वस्त्र दान करें.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है. अचानक धन प्राप्ति का योग है लेकिन जोखिम से बचें. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें.

प्रेम जीवन में अनावश्यक विवाद हो सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है. पाचन और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 5

उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा मकर राशि में सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है. दांपत्य जीवन और साझेदारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. व्यापार में साझेदारों से लाभ मिलेगा लेकिन किसी प्रकार का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे.

प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर के साथ छोटी-सी बात बड़े विवाद का कारण बन सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.

स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, जोड़ों का दर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. संतुलित खानपान और ध्यान लाभकारी होगा.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और ॐ दुर्गायै नमः का जप करें.

सिंह (Leo)

चंद्रमा मकर राशि में षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहा है. आज शत्रु और प्रतियोगी आपके विरुद्ध सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और साहस से विजय प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. व्यापारी वर्ग को किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी.

प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर से समय पर संवाद न करने से दूरी बन सकती है. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन और नियमित योग से राहत मिलेगी.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: दशहरे के दिन भगवान हनुमान को लाल सिंदूर और तेल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

आज चंद्रमा मकर राशि में पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह दिन शुभ है. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारी वर्ग को नए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.

प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को संतान सुख या उनसे जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव और थकान रह सकती है. ध्यान और प्राणायाम लाभकारी होगा.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: नवमी और दशमी के संधिकाल में दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

चंद्रमा मकर राशि में चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है. आज घर-परिवार के मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी और आपके निर्णयों की सराहना होगी. व्यापारी वर्ग को किसी सौदे से लाभ होगा.

प्रेम संबंधों में दिन मिश्रित रहेगा. विवाहित जातकों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना होगा.

स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय और रक्तचाप संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. नियमित व्यायाम और योग आवश्यक है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 3

उपाय: मां दुर्गा को नीला वस्त्र अर्पित करें और शाम को दीपदान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा मकर राशि में तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बनेगा. व्यापारी वर्ग को छोटे सौदों से बड़ा लाभ हो सकता है.

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को प्रेम संबंध में नया मोड़ मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए यह दिन निकटता और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन गले और कंधे की समस्या परेशान कर सकती है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा करें और उसमें दीपक जलाएँ.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा मकर राशि में दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है. धन की प्राप्ति होगी और परिवार में शुभ समाचार मिलेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.

प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. जीवनसाथी से उपहार या सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा, लेकिन आंखों और गले से संबंधित समस्या रह सकती है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: मां दुर्गा को हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी.

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन थकान और सिरदर्द हो सकता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 7

उपाय: दशहरे के दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है. खर्च बढ़ेंगे और अनावश्यक यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है.

प्रेम जीवन में दूरी रह सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से विवाद हो सकता है.

स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिद्रा और मानसिक तनाव हो सकता है.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें.

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा मकर राशि में एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है. धन और लाभ की प्राप्ति होगी. मित्रों और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिल सकता है.

प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा.

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: दशहरे पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

