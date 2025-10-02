हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्म2 अक्टूबर 2025 का राशिफल, आज दशहरे पर चंद्रमा मकर राशि में, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल

2 अक्टूबर 2025 का राशिफल, आज दशहरे पर चंद्रमा मकर राशि में, जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal: 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व है, इस दिन चंद्रमा मकर राशि में रहेगा. राशिफल के अनुसार मेष को सफलता, वृषभ को सावधानी, मिथुन को लाभ और बाकी राशियों को खास बदलाव का सामना करना पड़ेगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 02 Oct 2025 05:20 AM (IST)
Preferred Sources

Horoscope 1 October 2025: 2 अक्टूबर 2025, गुरुवार को विजयादशमी का पावन पर्व है. नवरात्रि साधना का समापन और मां दुर्गा के विसर्जन का दिन आज शुभता और विजय का प्रतीक है. इस दिन चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा है, जिससे अनुशासन, कर्म और निर्णय क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

दशहरे पर ग्रह योग कई जातकों को अप्रत्याशित सफलता देंगे तो कुछ के लिए रिश्तों और स्वास्थ्य की चुनौती भी सामने आएगी. मेष से मीन तक हर राशि को आज अलग-अलग प्रभाव मिलेगा, कहीं करियर और धन में लाभ होगा तो कहीं संबंधों और स्वास्थ्य में सावधानी रखनी होगी.

मेष (Aries)

चंद्रमा मकर राशि में दशम भाव को प्रभावित कर रहा है. आज कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सरकारी कामकाज में सफलता और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. आर्थिक दृष्टि से स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची पर काबू रखें.
प्रेम जीवन में थोड़ा तनाव संभव है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के साथ संवाद संयम से करना होगा. अविवाहित जातक किसी पुराने रिश्ते को पुनः शुरू कर सकते हैं.
स्वास्थ्य की दृष्टि से हड्डियों और कमर से जुड़ी समस्या हो सकती है. योग और ध्यान लाभ देंगे.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3
उपाय: भगवान राम के नाम का जप करें और दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा करें.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आज आपके नवम भाव में है. भाग्य का साथ मिलेगा और किसी लंबी यात्रा का योग बनेगा. कार्यक्षेत्र में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापारी वर्ग को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है.
प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति की दखल से तनाव आ सकता है. विवाहित जातक ससुराल पक्ष से सहयोग पाएंगे.
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन अधिक थकान से बचें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 6
उपाय: मां दुर्गा के समक्ष नारियल अर्पित करें और जरूरतमंद को हरा वस्त्र दान करें.

मिथुन (Gemini)

आज चंद्रमा अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है. अचानक धन प्राप्ति का योग है लेकिन जोखिम से बचें. कार्यक्षेत्र में चुनौतियां बढ़ सकती हैं, किसी गुप्त शत्रु से सावधान रहें.
प्रेम जीवन में अनावश्यक विवाद हो सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की सेहत की चिंता रहेगी.
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन थोड़ा कमजोर है. पाचन और त्वचा संबंधी समस्या हो सकती है.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 5
उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें.

कर्क (Cancer)

आज चंद्रमा मकर राशि में सप्तम भाव को प्रभावित कर रहा है. दांपत्य जीवन और साझेदारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. व्यापार में साझेदारों से लाभ मिलेगा लेकिन किसी प्रकार का विवाद भी उत्पन्न हो सकता है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे.
प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा. पार्टनर के साथ छोटी-सी बात बड़े विवाद का कारण बन सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी.
स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान, जोड़ों का दर्द या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. संतुलित खानपान और ध्यान लाभकारी होगा.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: मां दुर्गा को सफेद पुष्प अर्पित करें और ॐ दुर्गायै नमः का जप करें.

सिंह (Leo)

चंद्रमा मकर राशि में षष्ठ भाव को प्रभावित कर रहा है. आज शत्रु और प्रतियोगी आपके विरुद्ध सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी और साहस से विजय प्राप्त करेंगे. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा, फिर भी परिणाम आपके पक्ष में आएंगे. व्यापारी वर्ग को किसी पुराने विवाद से राहत मिलेगी.
प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर से समय पर संवाद न करने से दूरी बन सकती है. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन और नियमित योग से राहत मिलेगी.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
उपाय: दशहरे के दिन भगवान हनुमान को लाल सिंदूर और तेल अर्पित करें.

कन्या (Virgo)

आज चंद्रमा मकर राशि में पंचम भाव को प्रभावित कर रहा है. विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह दिन शुभ है. नौकरीपेशा जातकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारी वर्ग को नए निवेश से लाभ मिलने की संभावना है.
प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को संतान सुख या उनसे जुड़ी शुभ सूचना मिल सकती है.
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा लेकिन मानसिक तनाव और थकान रह सकती है. ध्यान और प्राणायाम लाभकारी होगा.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
उपाय: नवमी और दशमी के संधिकाल में दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

तुला (Libra)

चंद्रमा मकर राशि में चतुर्थ भाव को प्रभावित कर रहा है. आज घर-परिवार के मामलों में व्यस्तता बढ़ेगी. पैतृक संपत्ति से लाभ के योग हैं. कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी और आपके निर्णयों की सराहना होगी. व्यापारी वर्ग को किसी सौदे से लाभ होगा.
प्रेम संबंधों में दिन मिश्रित रहेगा. विवाहित जातकों को परिवार और जीवनसाथी के बीच संतुलन बनाना होगा.
स्वास्थ्य की दृष्टि से हृदय और रक्तचाप संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं. नियमित व्यायाम और योग आवश्यक है.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 3
उपाय: मां दुर्गा को नीला वस्त्र अर्पित करें और शाम को दीपदान करें.

वृश्चिक (Scorpio)

आज चंद्रमा मकर राशि में तृतीय भाव को प्रभावित कर रहा है. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और किसी महत्वपूर्ण यात्रा का योग बनेगा. व्यापारी वर्ग को छोटे सौदों से बड़ा लाभ हो सकता है.
प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को प्रेम संबंध में नया मोड़ मिलेगा. विवाहित जातकों के लिए यह दिन निकटता और विश्वास बढ़ाने वाला रहेगा.
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन गले और कंधे की समस्या परेशान कर सकती है.
Lucky Color: लाल
Lucky Number: 8
उपाय: दशहरे पर शमी वृक्ष की पूजा करें और उसमें दीपक जलाएँ.

धनु (Sagittarius)

आज चंद्रमा मकर राशि में दूसरे भाव को प्रभावित कर रहा है. धन की प्राप्ति होगी और परिवार में शुभ समाचार मिलेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है.
प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. जीवनसाथी से उपहार या सहयोग मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकता है.
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन बेहतर रहेगा, लेकिन आंखों और गले से संबंधित समस्या रह सकती है.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 9
उपाय: मां दुर्गा को हल्दी और पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर (Capricorn)

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी. कार्यक्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा. व्यापारी वर्ग को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी.
प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा.
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन थकान और सिरदर्द हो सकता है.
Lucky Color: काला
Lucky Number: 7
उपाय: दशहरे के दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित करें.

कुंभ (Aquarius)

आज चंद्रमा आपके बारहवें भाव में है. खर्च बढ़ेंगे और अनावश्यक यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं. कार्यक्षेत्र में दबाव रहेगा. विदेश से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है.
प्रेम जीवन में दूरी रह सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी से विवाद हो सकता है.
स्वास्थ्य की दृष्टि से अनिद्रा और मानसिक तनाव हो सकता है.
Lucky Color: बैंगनी
Lucky Number: 4
उपाय: शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें.

मीन (Pisces)

आज चंद्रमा मकर राशि में एकादश भाव को प्रभावित कर रहा है. धन और लाभ की प्राप्ति होगी. मित्रों और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. व्यापारी वर्ग को बड़ा लाभ मिल सकता है.
प्रेम जीवन अनुकूल रहेगा. अविवाहित जातकों के विवाह प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ सकती है. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का साथ मिलेगा.
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
उपाय: दशहरे पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 02 Oct 2025 05:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Aaj Ka Rashifal Rashifal Horoscope Today Dussehra 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
बॉलीवुड
Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget