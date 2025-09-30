Dussehra 2025: विजयादशमी पर करें इन वस्तुओं का दान, अपार धन और सुख-समृद्धि की होगी प्राप्ति

Vijayadashmi Donations: विजयादशमी पर्व सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि यह हिंदू धर्म-संस्कृति में आस्था और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन कई ऐसे शुभ कार्य किए जाते हैं जिससे श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है. इसमें भी क्या दान करें, इसका भी धार्मिक महत्व है. आइए जानते हैं इस दिन क्या दान करने से सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है.

दशहरे पर दान करने योग्य वस्तुएं: ग्रंथों में गुप्त दान को सर्वोत्तम बताया गया है. विजयादशमी के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान करने से घर की दरिद्रता दूर होती है. घर में सुख-समृद्धि आती है. दशहरा पर पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. अगर इन वस्त्रों में नारियल लपेट कर दान करते हैं तो व्यापार में उन्नति आती है.

सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है. दशहरे के दिन सफेद वस्त्र जैसे-धोती, कुर्ता-पजामा, साड़ी या अन्य सफेद वस्त्र दान करने से जीवन में शांति आती है. मान्यता है कि ब्राह्मणों को इस दिन जनेऊ दान करने से इसका कई गुना फल मिलता है. धन में वृद्धि होती है. माना जाता है कि इस दिन अनाज दान करने से आपका भंडारा हमेशा भरा रहता है.

शास्त्रों में भी कहा गया है 'अन्नदान महादान'. मान्यता है कि जिनके पास सामर्थ्य है वे स्वर्ण भी दान कर सकते हैं, इससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है. शास्त्रों में विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है. दशहरे के दिन गरीब बच्चों के बीच कॉपी, कलम का वितरण करने से आपके जीवन में विद्या का प्रकाश फैलता है.

क्या नहीं करें दान: दशहरे पर कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका दान करना वर्जित माना गया है. लोहे से बने कोई अस्त्र-शस्त्र, नुकीले चीजों का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मकता आती है. परिवार में क्लेश बढ़ता है. हल्दी दान करना शुभ माना गया है लेकिन दशहरा पर हल्दी दान करने से बचना चाहिए.

इससे आपका वृहस्पति ग्रह कमजोर होते है. हिंदू धर्म में चमड़े को अपवित्र माना गया है. इस दिन चमड़े से बनी हुई वसतुएं जैसे-बेल्ट, बैग समेत अन्य चमड़े से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए. गलती से इन वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन में अशुभ मिलते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.