हिंदी न्यूज़अध्यात्मDussehra 2025: विजयादशमी पर करें इन वस्तुओं का दान, अपार धन और सुख-समृद्धि की होगी प्राप्ति

Dussehra 2025: विजयादशमी पर करें इन वस्तुओं का दान, अपार धन और सुख-समृद्धि की होगी प्राप्ति

Vijayadashmi Donations: विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन शुभ दान से घर में सुख-समृद्धि आती है, लेकिन गलत वस्तुएं देने से नकारात्मकता बढ़ती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 30 Sep 2025 10:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vijayadashmi Donations: विजयादशमी पर्व सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि यह हिंदू धर्म-संस्कृति में आस्था और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है. इस दिन कई ऐसे शुभ कार्य किए जाते हैं जिससे श्रद्धालुओं को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है.

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है. शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है. इसमें भी क्या दान करें, इसका भी धार्मिक महत्व है. आइए जानते हैं इस दिन क्या दान करने से सुख-समृद्धि में बढ़ोतरी होती है.

दशहरे पर दान करने योग्य वस्तुएं: ग्रंथों में गुप्त दान को सर्वोत्तम बताया गया है. विजयादशमी के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब ब्राह्मण को दान करने से घर की दरिद्रता दूर होती है. घर में सुख-समृद्धि आती है.  दशहरा पर पीले वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है. अगर इन वस्त्रों में नारियल लपेट कर दान करते हैं तो व्यापार में उन्नति आती है.

सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है. दशहरे के दिन सफेद वस्त्र जैसे-धोती, कुर्ता-पजामा, साड़ी या अन्य सफेद वस्त्र दान करने से जीवन में शांति आती है. मान्यता है कि ब्राह्मणों को इस दिन जनेऊ दान करने से इसका कई गुना फल मिलता है. धन में वृद्धि होती है. माना जाता है कि इस दिन अनाज दान करने से आपका भंडारा हमेशा भरा रहता है.

शास्त्रों में भी कहा गया है 'अन्नदान महादान'. मान्यता है कि जिनके पास सामर्थ्य है वे स्वर्ण भी दान कर सकते हैं, इससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आती है. शास्त्रों में विद्या दान को श्रेष्ठ माना गया है. दशहरे के दिन गरीब बच्चों के बीच कॉपी, कलम का वितरण करने से आपके जीवन में विद्या का प्रकाश फैलता है.

क्या नहीं करें दान: दशहरे पर कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनका दान करना वर्जित माना गया है. लोहे से बने कोई अस्त्र-शस्त्र, नुकीले चीजों का दान नहीं करना चाहिए. ऐसा करने से नकारात्मकता आती है. परिवार में क्लेश बढ़ता है. हल्दी दान करना शुभ माना गया है लेकिन दशहरा पर हल्दी दान करने से बचना चाहिए.

इससे आपका वृहस्पति ग्रह कमजोर होते है. हिंदू धर्म में चमड़े को अपवित्र माना गया है. इस दिन चमड़े से बनी हुई वसतुएं जैसे-बेल्ट, बैग समेत अन्य चमड़े से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए. गलती से इन वस्तुओं का दान करने से आपके जीवन में अशुभ मिलते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 30 Sep 2025 10:00 PM (IST)
