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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRamadan 2026 Last Roza: 19 या 20 मार्च भारत में आखिरी रोजा कब, जानें ईद की तारीख

Ramadan 2026 Last Roza: 19 या 20 मार्च भारत में आखिरी रोजा कब, जानें ईद की तारीख

Ramadan 2026 Last Roza: भारत में रमजान 19 फरवरी से रमजान की शुरुआत हुई थी. 19 मार्च तक 29 रोजे पूरे कर लिए गए हैं. शव्वाल का नया चांद नजर आते ही रमजान समाप्त हो जाता है और उसी दिन आखिरी रोजा होता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Mar 2026 05:31 PM (IST)
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Ramadan 2026 Last Roza:  माह-ए-रमजान के अंतिम दिनों में मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिरी रोजा कब रखा जाएगा और ईद-उल-फितर किस दिन मनाई जाएगी. खासकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग तिथियों में ईद मनाए जाने के कारण कंफ्यूजन और अधिक बढ़ जाती है.

फिलहाल सऊदी अरब और कई अन्य देशों ने 20 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. ऐसे में सऊदी में आज मुसलमानों ने अंतिम रोजा रखा है. वहीं बात करें भारत की तो, आमतौर पर भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है. लेकिन अंतिम तिथि का फैसला शव्वाल का नया चांद देखने के बाद ही होता है. अगर किसी कारण चांद नजर नहीं आता तो रोजेदार 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाते हैं.

19 या 20 मार्च आखिरी रोजा कब

भारत में इस साल रमजान महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हुई थी. आज 19 मार्च को भारत में मुसलमानों ने 29वां रोजा रखा है. लेकिन इफ्तार के बाद चांद देखने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. अगर चांद नजर आता है तो 20 मार्च को ईद होगी और आज अंतिम रोजा रहेगा. वहीं चांद नजर नहीं आता तो 21 मार्च को ईद मनेगी और 20 मार्च को रमजान का आखिरी रोजा रखा जाएगा.

बता दें कि, इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा पर आधारित होता है. इसलिए हर महीने की शुरुआत चांद देखने या फिर 30 दिन पूरा करने के बाद ही मानी जाती है. रमजान में भी 29 या 30 दिन होते हैं और फिर शव्वाल का 10वां महीना शुरू होता है. जब आसमान में शव्वाल का नया चांद नजर आता है, उस दिन आखिरी रमजान होता है और अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है.

  • 19 मार्च की शाम चांद दिखाई देता है, तो 20 मार्च को ईद होगी और 19 मार्च आखिरी रोजा रहेगा.
  • 19 मार्च को चांद नहीं दिखता, तो 20 मार्च को भी रोजा रखा जाएगा और ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी.

आखिरी रोजे के दिन चांद रात

शव्वाल का नया चांद रमजान और रोजे की समाप्ति का प्रतीक होता है. शव्वाल का नया चांद आते ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है और रोजा भी पूरा हो जाता है. साथ ही जिस दिन शव्वाल का चांद नजर आता है, उस दिन को चांद रात के नाम से जाना जाता है, जोकि ईद से पहले की रात होती है. यह रात खुशियों और तैयारियों की रात होती है. चांद नजर आते ही लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं.

आज आसमान में टिकी रहेगी सबकी नजरें

इस बार भारत में ईद की सही तारीख का फैसला 19 मार्च की शाम को चांद दिखने के बाद ही होगा. इसलिए आज सूर्यास्त होते ही लोगों की नजरें चांद पर रहेगी. लेकिन अगर चांद नहीं दिखता है तो 21 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
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  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Mar 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
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