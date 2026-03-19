Ramadan 2026 Last Roza: 19 या 20 मार्च भारत में आखिरी रोजा कब, जानें ईद की तारीख

Ramadan 2026 Last Roza: माह-ए-रमजान के अंतिम दिनों में मुसलमानों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आखिरी रोजा कब रखा जाएगा और ईद-उल-फितर किस दिन मनाई जाएगी. खासकर अलग-अलग देशों में अलग-अलग तिथियों में ईद मनाए जाने के कारण कंफ्यूजन और अधिक बढ़ जाती है.

फिलहाल सऊदी अरब और कई अन्य देशों ने 20 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर मनाए जाने की आधिकारिक घोषणा कर दी है. ऐसे में सऊदी में आज मुसलमानों ने अंतिम रोजा रखा है. वहीं बात करें भारत की तो, आमतौर पर भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद ईद मनाई जाती है. लेकिन अंतिम तिथि का फैसला शव्वाल का नया चांद देखने के बाद ही होता है. अगर किसी कारण चांद नजर नहीं आता तो रोजेदार 30 रोजा पूरा करने के बाद ईद मनाते हैं.

19 या 20 मार्च आखिरी रोजा कब

भारत में इस साल रमजान महीने की शुरुआत 19 फरवरी 2026 से हुई थी. आज 19 मार्च को भारत में मुसलमानों ने 29वां रोजा रखा है. लेकिन इफ्तार के बाद चांद देखने की प्रक्रिया भी शुरू होगी. अगर चांद नजर आता है तो 20 मार्च को ईद होगी और आज अंतिम रोजा रहेगा. वहीं चांद नजर नहीं आता तो 21 मार्च को ईद मनेगी और 20 मार्च को रमजान का आखिरी रोजा रखा जाएगा.

बता दें कि, इस्लामिक कैलेंडर पूरी तरह चंद्रमा पर आधारित होता है. इसलिए हर महीने की शुरुआत चांद देखने या फिर 30 दिन पूरा करने के बाद ही मानी जाती है. रमजान में भी 29 या 30 दिन होते हैं और फिर शव्वाल का 10वां महीना शुरू होता है. जब आसमान में शव्वाल का नया चांद नजर आता है, उस दिन आखिरी रमजान होता है और अगले दिन ईद-उल-फितर मनाई जाती है.

19 मार्च की शाम चांद दिखाई देता है, तो 20 मार्च को ईद होगी और 19 मार्च आखिरी रोजा रहेगा.

19 मार्च को चांद नहीं दिखता, तो 20 मार्च को भी रोजा रखा जाएगा और ईद 21 मार्च को मनाई जाएगी.

आखिरी रोजे के दिन चांद रात

शव्वाल का नया चांद रमजान और रोजे की समाप्ति का प्रतीक होता है. शव्वाल का नया चांद आते ही रमजान का महीना खत्म हो जाता है और रोजा भी पूरा हो जाता है. साथ ही जिस दिन शव्वाल का चांद नजर आता है, उस दिन को चांद रात के नाम से जाना जाता है, जोकि ईद से पहले की रात होती है. यह रात खुशियों और तैयारियों की रात होती है. चांद नजर आते ही लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं.

आज आसमान में टिकी रहेगी सबकी नजरें

इस बार भारत में ईद की सही तारीख का फैसला 19 मार्च की शाम को चांद दिखने के बाद ही होगा. इसलिए आज सूर्यास्त होते ही लोगों की नजरें चांद पर रहेगी. लेकिन अगर चांद नहीं दिखता है तो 21 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.