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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

Eid Chand Raat Mubarak 2026: ईद-उल-फितर से पहले शव्वाल का चांद देखा जाता है. चांद नजर आने पर चांद रात मनाई जाती है. ईद से पहले आप अपनों को चांद रात की मुबारकबाद देने के लिए यहां देखें बेहतरीन मैसेज.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 19 Mar 2026 12:49 PM (IST)
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Eid Chand Raat Mubarak 2026: रमजान के पूरे महीने रोजा, इबादत और दुआओं के बाद जब आसमान में शव्वाल का चांद देखने की बेसब्री दुनियाभर के मुसलमानों को होती है. शव्वास का नया चांद नजर आते ही लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है. इस खास मौके को चांद रात के नाम से जोता है, जो ईद-उल-फितर से ठीक एक दिन पहले की रात्रि को आती है. चांद का दीदार होते ही लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और ईद की तैयारियां तेज हो जाती हैं.

सऊदी अरब में शव्वाल 1447 हिजरी का चांद 18 मार्च को नजर नहीं आया, जिसके बाद वहां 20 मार्च को ईद की घोषणा की गई है. लेकिन आज 19 मार्च को भी सूर्यास्त के बाद सऊदी में चांद देखने की कोशिश की जाएगी.

सऊदी के अगले दिन भारत में भी ईद मनाई जाती है. ऐसे में संभवत: भारत में 20 मार्च को शव्वाल का नया अर्घ्यचंद्रमा देखा जाएगा और मुक्ल में शनिवार, 21 मार्च 2026 को ईद मनाई जाएगी. अमन, चैन और खुशियों का त्योहार ईद मुस्लिम समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा त्योहार है. ईद से एक दिन पूर्व की रात्रि को चांद रात के तौर पर मनाया जाता है.

शव्वाल का नया चांद देखने के बाद लोगों में खासा उत्साह रहता है और सभी एक दूसरे को चांद रात की मुबारकबाद देते हैं. शव्वाल का नया चांद दिखते ही आप भी अपने परिवार वालों और प्रियजनों को ये मुबारक संदेश भेज चांद रात की बधाई जरूर दें. यहां देखिए चांद रात के बेहतरीन मुबारकबाद संदेश, मैसेज, फोटो, कोट्स (Chand Raat Mubarak 2026 Wishes Messages Images Status)

रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद,
खुशियों से भर जाए आपका हर एक शाम.
ईद का चांद मुबारक


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

चांद मुस्कुराया है आसमान में,
खुशियां बिखरी है हर इंसान में,
ईद लेकर आई है प्यार का पैगाम,
बस जाए खुशी हर अरमान में.


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

देखो चांद रात आई है,
साथ खुशियां हजार लाई है,
चले भी आओ एक लम्हे के लिए,
हम भी मनाएं के ईद आई है.

आपको ईद 2026 की मुबारकबाद..


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

दुआ कुबूल हो आपकी,
मनचाही ईदी मिल जाए,
खुदा का करम हो आप पर,
ईद का चांद खुशियां लाए.

चांद रात मुबारक !


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

ईद पर उतरे खुशियों भरा चांद,
सदा महकता रहे हमारा चमन,
करम करे खुदा हम सभी पर,
आबाद रहे सदा हमारा वतन.

चांद रात मुबारक!


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

आपको ईद का चांद मुबारक,
इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला,
आपकी जिंदगी की हर तमन्ना,
हर खुशी-हर दुआ कुबूल करें.

चांद रात मुबारक


Chand Raat Mubarak 2026: रदिखा जो शव्वाल का प्यारा सा चांद, ईद से पहले सभी को भेजें चांद रात की मुबारकबाद

ये भी पढ़ें: Ramadan 2026: रमजान के आखिरी दिनों में खुद को इन नेक कामों में मशगूल करें मुसलमान, मिलेगा सवाब

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 19 Mar 2026 12:49 PM (IST)
Tags :
EID MUBARAK Shawwal Moon Chand Raat Eid 2026 Ramadan 2026 Chand Raat Mubarak 2026 Eid Al-Fitr 2026
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