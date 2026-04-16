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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मराम मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति, बढ़ती श्रद्धालु संख्या के बीच पूजा व्यवस्था होगी बेहतर!

राम मंदिर में 15 नए अर्चकों की नियुक्ति, बढ़ती श्रद्धालु संख्या के बीच पूजा व्यवस्था होगी बेहतर!

Ram Mandir: अयोध्या के राम मंदिर में पूजा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की है. 3 साल की खास प्रशिक्षण के बाद ये बटुक 16 मंदिरों में सेवा देंगे, जिसे व्यवस्थाएं सुचारु होंगी.

By : शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 16 Apr 2026 06:16 PM (IST)
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  • सनातन परंपराओं के संरक्षण और विस्तार में पहल।

Ram Mandir in Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या से एक अहम धार्मिक खबर सामने आई है. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में पूजा-अर्चना व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए 15 नए अर्चकों की नियुक्ति की गई है.

यह निर्णय मंदिर ट्रस्ट द्वारा बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या और विस्तारित हो रहे धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

इन अर्चकों को पिछले तीन वर्षों से विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसके बाद अब उन्हें मंदिर परिसर में सेवा का अवसर प्रदान किया गया है.

तीन साल के कठोर प्रशिक्षण के बाद मिली जिम्मेदारी 

मंदिर ट्रस्ट की ओर से चयनित इन 15 बटुकों को केवल सामान्य प्रशिक्षण नहीं, बल्कि गहन और अनुशासित धार्मिक शिक्षा दी गई है. पिछले तीन वर्षों में इन्हें विधि-विधान, वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा-पद्धति और मंदिर परंपराओं की बारीकियों से अवगत कराया गया.

इस दौरान उनका प्रशिक्षण इस स्तर का रखा गया कि वे न केवल नियमित पूजा संपन्न करा सकें, बल्कि विशेष धार्मिक अनुष्ठानों को भी पूरी शुद्धता और परंपरा के अनुसार संचालित कर सकें.

अब प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ये सभी अर्चक पूरी तरह से मंदिर सेवा के लिए तैयार हैं और अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालेंगे.

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16 मंदिरों में होगी तैनाती

जानकारी के अनुसार, इन 15 नए अर्चकों को राम मंदिर परिसर के भीतर स्थित कुल 16 मंदिरों में तैनात किया जाएगा. इसमें मुख्य मंदिर के साथ-साथ परकोटे में स्थित अन्य मंदिर भी शामिल हैं.

सभी बटुक सहायक पुजारी के रूप में कार्य करेंगे और दैनिक पूजा-पद्धति को सुचारु रूप से संचालित करने में वरिष्ठ पुजारियों का सहयोग करेंगे.

यह कदम इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे पूजा व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा था.

बढ़ती श्रद्धालु संख्या बनी बड़ा कारण

राम मंदिर के निर्माण और उद्घाटन के बाद से ही राम मंदिर अयोध्या में देश-विदेश से श्रद्धालुओं का भारी प्रवाह देखने को मिल रहा है. खास अवसरों और त्योहारों पर यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है.

ऐसे में सीमित संख्या में पुजारियों के साथ पूरी व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो रहा था. इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने प्रशिक्षित अर्चकों को सेवा में शामिल करने का फैसला लिया.

यह निर्णय न केवल वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि भविष्य में भी बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करेगा.

सनातन परंपराओं के संरक्षण की दिशा में अहम पहल

ट्रस्ट का यह कदम केवल प्रशासनिक सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका गहरा धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है.

नई पीढ़ी के इन प्रशिक्षित बटुकों को मंदिर सेवा से जोड़ना, सनातन परंपराओं को जीवित रखने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है. इससे युवा पीढ़ी में धार्मिक ज्ञान और संस्कारों के प्रति रुचि बढ़ेगी.

साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाले समय में भी वैदिक परंपराएं उसी शुद्धता और विधि-विधान के साथ आगे बढ़ती रहें.

स्पष्ट है कि राम मंदिर ट्रस्ट का यह निर्णय दूरदर्शिता और प्रबंधन क्षमता का उदाहरण है. 15 नए अर्चकों की नियुक्ति से जहां एक ओर पूजा व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी, वहीं दूसरी ओर यह कदम सनातन संस्कृति के संरक्षण और विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आने वाले समय में यह पहल अयोध्या के धार्मिक महत्व को और अधिक सशक्त बनाएगी और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर करेगी.

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About the author शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या

शिवेंद्र द्विवेदी एबीपी न्यूज़ से अयोध्या से जुड़े हैं. चार वर्षों के अनुभव के साथ धार्मिक, समाज और प्रशासन की खबरों पर खास नजर रखते हैं.
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Published at : 16 Apr 2026 06:16 PM (IST)
Tags :
Ayodhya RAM MANDIR

Frequently Asked Questions

नए अर्चकों की नियुक्ति का मुख्य कारण क्या है?

मंदिर में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और विस्तारित हो रहे धार्मिक आयोजनों को ध्यान में रखते हुए पूजा व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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